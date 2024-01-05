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НБА: Милуоки дожал Сан-Антонио, Денвер шокировал Голден Стэйт в концовке

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.
Сегодня, 07:37
НБА: результаты игрового дня / Getty Images
НБА: результаты игрового дня / Getty Images

В ночь на пятницу, 5 января, состоялись два матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации.

Результаты матчей НБА за 4 января

Сан-Антонио – Милуоки 121:125 (31:38, 28:26, 34:29, 28:32)

Сан-Антонио: Васселл (34), Вембаньяма (27 + 9 подборов + 5 блок-шотов + 5 потерь), Джонс (18 + 6 передач), Сохан (9 + 8 подборов), Шэмпени (0) – старт; К. Джонсон (14 + 10 подборов), Осман (13), Барлоу (6), Уэсли (0), Мамукелашвили (0).

Милуоки: Я. Адетокумбо (44 + 14 подборов + 7 передач), Лиллард (25 + 10 передач), Миддлтон (12), Бизли (10), Б. Лопес (9) – старт; Боучэмп (8), Коннотон (7), Портис (5), Пэйн (5), Джексон (0).

Голден Стэйт – Денвер 127:130 (33:34, 30:36, 44:24, 20:36)

Голден Стэйт: Карри (30 + 6 передач), Томпсон (24), Куминга (16), Пол (9 + 6 передач), Луни (7) – старт; Подземски (13), Шарич (13 + 7 подборов + 6 передач), Уиггинс (11), Джексон-Дэвис (4).

Денвер: Йокич (34 + 10 подборов + 10 передач), Гордон (30 + 8 подборов), Дж. Мюррэй (25 + 6 передач), Колдуэлл-Поуп (8), Портер (8) – старт; Уотсон (19), Ннаджи (2), К. Браун (2), Джексон (2), Стротер (0).

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