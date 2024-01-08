НБА: Денвер победил Хьюстон, Нью-Орлеан разгромил Сакраменто с Ленем

В рамках очередного игрового дня регулярного сезона НБА состоялось 9 матчей.

Среди результатов особо стоит выделить главный разгром ночи в исполнении Нью-Орлеана, победившего Сакраменто с разницей в 33 очка.

Кливленд - Сан-Антонио 117:115

Кливленд: Аллен (29 + 16 подборов), Митчелл (17 + 9 передач), Струс (8), Окоро (3), Уэйд (0), Леверт (23), Меррилл (18), Ньянг (11), Томпсон (8), Портер (0).

Сан-Антонио: Вембаньяма (24 + 10 подборов + 5 блок-шотов), Васселл (22), Джонс (18), Сохан (11), Шэмпени (2), К. Джонсон (18), Осман (9), Барлоу (6), Уэсли (3), Брэнэм (2).

Бруклин - Портленд 127:134

Бруклин: Бриджес (42), К. Джонсон (17), Клэкстон (16 + 11 подборов + 4 блок-шота + 5 потерь), Финни-Смит (9), Динуидди (5), Шарп (11), Смит (10 + 10 передач), Томас (9), О'Нил (8), Уокер (0), Уотфорд (0).

Портленд: Саймонс (38 + 11 передач), Грант (27), Рит (15 + 13 подборов), Хендерсон (10), Камара (5), Шарп (21), Брогдон (18), Баджи (0), Мюррэй (0).

Сакраменто - Нью-Орлеан 100:133

Сакраменто: Сабонис (17 + 10 подборов + 6 передач), Барнс (10), Мюррэй (8), Фокс (3), Дуарте (1), Хертер (17), Эллис (13), Везенков (11), Эдвардс (10), Монк (6), Джонс (4), Лень (0), Макги (0), Митчелл (0).

Нью-Орлеан: Макколлум (30 + 7 подборов), Ингрэм (15 + 8 передач), Валанчюнас (15 + 12 подборов), Мерфи (11), Джонс (9), Дэниэлс (14 + 6 передач), Хоукинс (12), Маршалл (11), Робинсон-Эрл (7), Зеллер (7), Нэнс (2 + 7 подборов), Лидделл (0).

Орландо - Атланта 117:110

Орландо: Банкеро (35 + 10 подборов), Хьюстан (25), Саггс (16), Битадзе (11 + 14 подборов), Окики (3 + 7 подборов), М. Вагнер (15 + 7 подборов), Энтони (10 + 9 подборов), Куин (2), Фульц (0), Блэк (0).

Атланта: Янг (31 + 9 передач + 5 потерь), Мюррэй (24), Бей (16 + 7 подборов), Джонсон (12 + 11 подборов), Капела (4 + 12 подборов), Богданович (18), Оконгву (5 + 5 блок-шотов), Мэтьюз (0), Мэттьюз (0).

Даллас - Миннесота 115:108

Даллас: Ирвинг (35 + 8 подборов), Дончич (34 + 8 передач), Д. Джонс (12 + 10 подборов), Пауэлл (9), Грин (4), Хардуэй (12), Г. Уильямс (9), Харди (0), Сет Карри (0).

Миннесота: Эдвардс (36 + 10 подборов), Таунс (24 + 7 подборов), Конли (9 + 7 передач), Гобер (9 + 17 подборов + 5 потерь), Макдэниэлс (2), Рид (15 + 9 подборов), Маклафлин (6), Андерсон (4), Александер-Уокер (3).

Денвер - Детройт 131:114

Денвер: Дж. Мюррэй (37), Колдуэлл-Поуп (18), Портер (18), Гордон (8), Йокич (4 + 7 подборов + 16 передач + 5 блок-шотов), Уотсон (15), Джексон (13 + 9 передач), Джордан (9 + 7 подборов), К. Браун (7), Ки (2), Дж. Холидэй (0), Хафф (0), Ннаджи (0), Гиллеспи (0).

Детройт: Дюрен (20), Богданович (14), Айви (13 + 6 передач), Ливерс (11), Каннингем (3), Беркс (18), Нокс (12), Уайзмен (9), Сассер (7), Томпсон (5), Хэйс (2 + 6 передач).

Финикс - Мемфис 115:121

Финикс: Букер (24 + 8 передач), Дюрэнт (23 + 10 подборов), Нуркич (18 + 19 подборов), Аллен (16), Бил (12), Юбэнкс (8 + 7 подборов), Окоги (6), Мету (4), Бэйтс-Диоп (3), С. Ли (1).

Мемфис: Джарен Джексон (28 + 10 подборов + 6 передач), Смарт (25 + 8 передач + 5 потерь), Бэйн (23), Кеннард (9), Тиллман (0), В. Уильямс (19 + 9 подборов), З. Уильямс (9), Альдама (7 + 7 подборов), Бийомбо (1), Кончар (0).

Голден Стэйт - Торонто 118:133

Голден Стэйт: Томпсон (25), Джексон-Дэвис (16 + 11 подборов), Куминга (13), Карри (9 + 6 передач), Уиггинс (3), Муди (21), Шарич (11), Луни (10 + 7 подборов), Подземски (5 + 8 подборов), Киньонес (5), Робинсон (0), Джозеф (0).

Торонто: Барретт (37 + 6 передач), Сиакам (16 + 6 передач), Пелтль (14 + 11 подборов), Куикли (9 + 10 передач), Барнс (6), Буше (17 + 9 подборов), Трент (14), Шредер (13), Янг (3), Темпл (2), Портер (2), Макдэниэлс (0).

Лейкерс - Клипперс 106:103

Лейкерс: Джеймс (25 + 8 подборов + 7 передач), Дэвис (22 + 10 подборов), Принс (13), Ривз (8), Реддиш (7 + 5 потерь), Расселл (13 + 6 передач), Вуд (9 + 10 подборов), Кристи (7), Вандербилт (2).

Клипперс: Зубац (22 + 19 подборов), Джордж (22 + 5 перехватов), Харден (15 + 9 передач + 5 потерь), Ленард (15 + 8 подборов), Мэнн (6), Пауэлл (14), Уэстбрук (7), Тайс (2), Коффи (0).

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