НБА: Лень набрал восемь очков в игре с Шарлотт, Бостон без Михайлюка обыграл Миннесоту

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.

В ночь на четверг, 11 января, состоялись десять матчей регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации.

Украинский баскетболист Сакраменто Алексей Лень принял участие в матче против Шарлотт. Он пробыл на паркете 15 минут 31 секунду. За это время он набрал восемь очков, сделал десять подборов и совершил одну передачу.

Результаты матчей НБА за 10 января

Бостон – Миннесота 127:120 OT (32:27, 22:26, 25:32, 32:26, 16:9)

Бостон: Тейтум (45), Браун (35 + 11 подборов), Холидэй (12), Уайт (9 + 6 передач), Хорфорд (9 + 8 подборов) – старт; Корнет (8), Хаузер (6), Притчард (3), Бриссетт (0).

Миннесота: Эдвардс (29 + 5 потерь), Таунс (25 + 13 подборов + 6 передач), Андерсон (17 + 8 подборов), Александер-Уокер (15), Макдэниэлс (5) – старт; Рид (19 + 10 подборов), Маклафлин (6), Браун (2), Милтон (2).

Индиана – Вашингтон 112:104 (23:21, 31:34, 35:25, 23:24)

Индиана: Тернер (18 + 13 подборов), Б. Браун (16 + 9 подборов + 6 передач), Топпин (15 + 7 подборов), Несмит (10), Нембард (2 + 5 потерь) – старт; Матурин (16 + 7 подборов), Макконнелл (14 + 8 передач), Джексон (12), Нвора (9), Хилд (0).

Вашингтон: Пул (28 + 7 передач), Авдия (15), Гэффорд (12 + 8 подборов + 6 блок-шотов), Джонс (11), Кузма (11 + 10 подборов) – старт; Кисперт (15), Кулибали (5), Мускала (4), Райт (3).

Шарлотт – Сакраменто 98:123 (28:33, 31:38, 21:24, 18:28)

Шарлотт: Бриджес (24 + 7 подборов + 6 передач), Розир (22), Миллер (15), Ричардс (8 + 9 подборов), Макгауэнс (4) – старт; Смит (11), Букнайт (8), Тор (2), Смит (2), Менса (2), Блэк (0).

Сакраменто: Мюррэй (25), Сабонис (24 + 10 подборов + 7 передач), Фокс (19), Барнс (6), Хертер (0) – старт; Монк (20), Лень (8 + 10 подборов), Макги (8 + 7 подборов), Лайлс (8), Эллис (3), Тоскано-Андерсон (2), Митчелл (0), Джонс (0), Дуарте (0).

Детройт – Сан-Антонио 108:130 (19:31, 32:32, 26:32, 31:35)

Детройт: Дюрен (21 + 12 подборов), Айви (19), Богданович (19), Ливерс (6), Хэйс (4 + 12 передач) – старт; Беркс (15), Нокс (12), Сассер (6), Уайзмен (3), Томпсон (3), Харрис (0).

Сан-Антонио: Васселл (16), Вембаньяма (16 + 12 подборов + 10 передач), Сохан (15), Джонс (11), Шэмпени (2) – старт; К. Джонсон (17), Макдермотт (14), Осман (11), Барлоу (11 + 8 подборов), Уэсли (9), Брэнэм (7), Диаките (1), Мамукелашвили (0).

Атланта – Филадельфия 139:132 OT (34:31, 27:33, 34:34, 30:27, 14:7)

Атланта: Янг (28 + 11 передач + 5 потерь), Мюррэй (25), Джонсон (25 + 16 подборов + 7 передач), Оконгву (19 + 11 подборов), Бей (15 + 10 подборов) – старт; Богданович (15), Фернанду (8), Форрест (4), Миллс (0).

Филадельфия: Макси (35 + 8 подборов + 9 передач), Харрис (32 + 10 подборов), Мелтон (10), Рид (9 + 9 подборов), Батюм (6) – старт; М-с Моррис (17), Беверли (9), Убре (7), Бамба (5), Спрингер (2), Мартин (0).

Майами – Оклахома-Сити 120:128 (35:29, 34:36, 27:34, 24:29)

Майами: Адебайо (25 + 11 подборов + 6 передач), Хакес (21), Хайсмит (19), Хирро (17 + 6 передач), Йович (15) – старт; Лав (12), Ричардсон (8), Д. Робинсон (3).

Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (28 + 8 передач), Холмгрен (23 + 9 подборов), Джейлен Уильямс (19 + 9 подборов + 12 передач), Дорт (14), Гидди (9 + 7 подборов) – старт; Джо (11), Уоллес (8), К. Уильямс (7), Мицич (4), Джейлин Уильямс (3), Уиггинс (2).

Чикаго – Хьюстон 124:119 OT (28:24, 34:30, 32:29, 18:29, 12:7)

Чикаго: Уайт (30 + 8 передач), Лавин (25 + 13 подборов + 7 передач), Дерозан (19), Вучевич (18 + 15 подборов), Карузо (12) – старт; Досунму (8), Уильямс (5), Драммонд (4), Терри (3).

Хьюстон: Шенгюн (25 + 9 подборов), Ванвлит (20 + 10 передач), Грин (18 + 8 передач), Смит (18 + 15 подборов), Тэйт (3) – старт; Уитмор (16), Грин (9), Томпсон (6), А. Холидэй (4).

Голден Стэйт – Новый Орлеан 105:141 (27:46, 33:27, 23:32, 22:36)

Голден Стэйт: Карри (15 + 6 передач), Томпсон (13), Куминга (12), Луни (7 + 7 подборов), Подземски (2 + 9 подборов) – старт; Муди (21), Джексон-Дэвис (19), Уиггинс (5), Шарич (4), Киньонес (3), Сантос (2), Джозеф (2).

Новый Орлеан: Валанчюнас (21 + 9 подборов), Уильямсон (19 + 7 передач), Макколлум (14 + 8 передач), Ингрэм (13), Джонс (12) – старт; Мерфи (16 + 6 передач), Хоукинс (14), Маршалл (12), Дэниэлс (8), Зеллер (6), Нэнс (6), Робинсон-Эрл (0), Лидделл (0).

Юта – Денвер 124:111 (35:24, 36:29, 28:25, 25:33)

Юта: Маркканен (26 + 12 подборов), Секстон (22), Коллинз (15), Данн (5), Фонтеккьо (3) – старт; Кларксон (27 + 9 передач), Олиник (9), Кесслер (8), Джордж (6), Юртсевен (2), Шаманич (1), Сенсабо (0), Агбаджи (0), Хендрикс (0).

Денвер: Йокич (27 + 11 подборов + 6 передач + 6 потерь), Дж. Мюррэй (17 + 6 передач), Колдуэлл-Поуп (12), Гордон (12), Портер (5) – старт; Гиллеспи (8), Джордан (5), Ннаджи (5), К. Браун (5), Джексон (5), Дж. Холидэй (3), Уотсон (3), Ки (2), Хафф (2).

Клипперс – Торонто 126:120 (28:29, 30:28, 33:35, 35:28)

Клипперс: Ленард (29 + 7 передач), Джордж (29 + 7 подборов + 6 передач), Харден (14 + 12 передач), Мэнн (13), Зубац (12 + 11 подборов) – старт; Пауэлл (13), Коффи (6), Уэстбрук (6), Тайс (4), Такер (0).

Торонто: Куикли (25 + 7 передач), Барретт (24), Шредер (22), Барнс (12 + 7 подборов), Янг (8) – старт; Трент (12), Портер (9 + 7 подборов), Темпл (3), Буше (3), Макдэниэлс (2).

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