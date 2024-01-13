НБА: Филадельфия разгромила Сакраменто с Ленем, Индиана удивила Атланту

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.

В ночь на субботу, 13 января, состоялись десять матчей регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации.

Украинский баскетболист Сакраменто Алексей Лень принял участие в матче против Филадельфии. Он пробыл на паркете 8 минут. За это время он набрал два очка, сделал четыре подбора и совершил одну передачу.

Результаты матчей НБА за 12 января

Детройт – Хьюстон 110:112 (30:23, 25:32, 36:33, 19:24)

Детройт: Нокс (19 + 7 подборов), Айви (18 + 7 подборов + 8 передач), Стюарт (16 + 7 подборов), Дюрен (15 + 8 подборов), Хэйс (5 + 8 передач) – старт; Беркс (19), Бэгли (11), Томпсон (4 + 8 подборов), Ливерс (3), Сассер (0 + 7 передач).

Хьюстон: Шенгюн (29), Грин (28), Ванвлит (20 + 12 передач), Смит (19 + 11 подборов), Тэйт (2 + 7 подборов) – старт; Грин (6), Уитмор (3), Буллок (3), Томпсон (2), А. Холидэй (0).

Филадельфия – Сакраменто 112:93 (29:21, 36:25, 22:27, 25:20)

Филадельфия: Харрис (37 + 7 подборов), Макси (21), Батюм (14), Рид (8 + 7 подборов), Мелтон (6) – старт; Бамба (11 + 4 блок-шота), Хауз (4), Беверли (4 + 9 подборов + 7 передач), Коркмаз (3), Спрингер (2), Мартин (2), М-с Моррис (0).

Сакраменто: Фокс (21), Мюррэй (15 + 8 подборов), Сабонис (14 + 12 подборов), Барнс (4), Дуарте (1) – старт; Монк (15), Лайлс (5), Митчелл (4), Эллис (3), Тоскано-Андерсон (3), Везенков (2), Лень (2), Макги (2), Эдвардс (2), Джонс (0).

Атланта – Индиана 108:126 (30:34, 32:34, 19:31, 27:27)

Атланта: Мюррэй (29), Бей (17), Джонсон (16), Янг (13 + 6 передач + 5 потерь), Капела (7) – старт; Богданович (10), Оконгву (6), Форрест (4 + 6 передач), Миллс (2), Ланди (2), Гриффин (2), Фернанду (0).

Индиана: Несмит (13), Б. Браун (12), Тернер (12 + 7 подборов), Нембард (10 + 6 передач), Смит (6 + 7 подборов) – старт; Хилд (18), Топпин (18), Матурин (15 + 5 потерь), Джексон (12 + 4 блок-шота), Макконнелл (6 + 14 передач + 5 потерь), Тшибве (4), Шеппард (0), Нвора (0), Браун (0).

Сан-Антонио – Шарлотт 135:99 (28:22, 38:23, 37:26, 32:28)

Сан-Антонио: Вембаньяма (26 + 11 подборов), Сохан (13), Васселл (12), Шэмпени (9), Джонс (6 + 7 передач) – старт; Макдермотт (14), Осман (11), К. Джонсон (10), Грэм (8), Брэнэм (8), Диаките (8), Барлоу (5), Уэсли (4), Мамукелашвили (1).

Шарлотт: Болл (28 + 5 перехватов + 6 потерь), Розир (16), Бриджес (14 + 9 подборов), Ричардс (12 + 8 подборов), Миллер (1) – старт; Макгауэнс (12), Смит (9), Тор (5), Блэк (2), Букнайт (0), Смит (0 + 6 передач), Менса (0 + 7 подборов).

Мемфис – Клипперс 119:128 (26:23, 27:42, 26:35, 40:28)

Мемфис: Джарен Джексон (21), Тиллман (20 + 9 подборов), Бэйн (15), Кеннард (11 + 7 подборов + 6 передач), В. Уильямс (6) – старт; Родди (17), З. Уильямс (13), Ларэвиа (12), Джексон (4), Гильярд (0 + 8 передач), Кончар (0).

Клипперс: Джордж (37), Ленард (22 + 7 подборов), Харден (11 + 9 передач), Мэнн (7), Зубац (6 + 11 подборов) – старт; Коффи (13), Уэстбрук (12), Пауэлл (11), Тайс (7), Миллер (2), Бостон (0), Браун (0).

Чикаго – Голден Стэйт 131:140 (30:33, 45:29, 20:48, 36:30)

Чикаго: Дерозан (39), Уайт (25 + 7 передач), Лавин (25 + 8 подборов + 7 передач), Вучевич (14 + 7 подборов), Карузо (6) – старт; Уильямс (9 + 7 передач), Досунму (6), Драммонд (5), Терри (2).

Голден Стэйт: Томпсон (30 + 6 передач), Карри (27 + 9 передач), Уиггинс (17 + 8 передач), Шарич (12 + 7 подборов + 6 передач), Луни (9) – старт; Куминга (24), Джексон-Дэвис (13 + 7 подборов), Подземски (5), Джозеф (2), Робинсон (1).

Майами – Орландо 99:96 (30:22, 26:33, 19:18, 24:23)

Майами: Д. Робинсон (23), Адебайо (21 + 11 подборов + 7 передач), Хакес (19 + 7 подборов), Хайсмит (7 + 8 подборов), Йович (4) – старт; Калеб Мартин (11), Ричардсон (9), Лав (5).

Орландо: Банкеро (25 + 8 подборов + 6 передач), Окики (16), Хьюстан (9), Саггс (2), Битадзе (2 + 9 подборов) – старт; М. Вагнер (19), Инглс (14 + 6 передач), Энтони (5), Фульц (3), Блэк (1), Куин (0).

Миннесота – Портленд 116:93 (36:15, 27:27, 25:15, 28:36)

Миннесота: Гобер (24 + 17 подборов), Таунс (23 + 8 подборов), Конли (9 + 10 передач), Эдвардс (9 + 6 передач), Макдэниэлс (9) – старт; Рид (14), Браун (6), Милтон (6), Миллер (4), Мур (4), Маклафлин (2), Майнотт (2), Андерсон (2), Александер-Уокер (2).

Портленд: Рит (14), Камара (14), Грант (13), Хендерсон (8 + 6 потерь), Саймонс (5) – старт; Уокер (17 + 13 подборов), Брогдон (9), Минайя (3), Тайбулл (3), Рупер (3), Баджи (2), Мюррэй (2).

Юта – Торонто 145:113 (28:25, 36:22, 41:38, 40:28)

Юта: Маркканен (22 + 9 подборов), Секстон (20), Фонтеккьо (13), Данн (6), Коллинз (4 + 7 подборов) – старт; Кларксон (21), Кесслер (12), Олиник (11 + 10 подборов), Джордж (9 + 6 передач), Агбаджи (8), Хендрикс (6), Сенсабо (5), Шаманич (4), Юртсевен (4).

Торонто: Сиакам (27), Барнс (19), Куикли (15), Барретт (4 + 7 подборов), Янг (0) – старт; Макдэниэлс (15), Шредер (12), Портер (9 + 6 передач), Буше (7), Трент (5), Темпл (0), Дик (0).

Денвер – Новый Орлеан 125:113 (37:25, 29:26, 34:29, 25:33)

Денвер: Йокич (27 + 10 подборов + 14 передач), Дж. Мюррэй (20 + 9 передач), Портер (20 + 10 подборов), Гордон (15), Колдуэлл-Поуп (11) – старт; Джексон (12), Уотсон (8), Джордан (6 + 7 подборов), К. Браун (4), Гиллеспи (2), Ки (0), Дж. Холидэй (0), Хафф (0), Ннаджи (0).

Новый Орлеан: Уильямсон (30), Валанчюнас (17), Макколлум (12 + 6 передач), Ингрэм (9 + 6 передач), Джонс (8) – старт; Нэнс (13), Альварадо (10), Маршалл (6), Мерфи (6), Дэниэлс (2), Хоукинс (0), Лидделл (0).

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