НБА: Бостон впервые дома проиграл, Бруклин сенсационно уничтожил Лейкерс

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.

В ночь на субботу, 20 января, состоялись семь матчей регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации.

Украинский баскетболист Бостона Святослав Михайлюк не принял участие в матче против Денвера.

Результаты матчей НБА за 19 января

Шарлотт – Сан-Антонио 124:120 (34:32, 32:26, 31:27, 27:35)

Шарлотт: Болл (28 + 8 передач), Миллер (24 + 9 подборов), Бриджес (23), Вашингтон (20), Розир (17 + 8 передач) – старт; Коди Мартин (5), Смит (5), Тор (2), Менса (0).

Сан-Антонио: Васселл (17 + 7 передач), Джонс (16), Коллинз (16), Сохан (11 + 8 подборов + 8 передач), Шэмпени (9) – старт; К. Джонсон (25), Барлоу (12), Уэсли (9), Осман (5), Макдермотт (0), Брэнэм (0).

Орландо – Филадельфия 109:124 (34:32, 26:36, 16:21, 33:35)

Орландо: Саггс (16), Банкеро (14 + 8 подборов + 6 передач), Окики (8), Битадзе (2), Хьюстан (0) – старт; Картер (25 + 11 подборов), Инглс (9), Айзек (7), Фульц (7), Блэк (7), Ховард (5), М. Вагнер (4), Энтони (3), Куин (2), К. Харрис (0).

Филадельфия: Эмбиид (36 + 7 подборов), Макси (32), Убре (15), Харрис (12), Батюм (3) – старт; М-с Моррис (10 + 9 подборов), Смит (6), Беверли (5), Мартин (2), Рид (2), Каунсил (1), Хауз (0), Коркмаз (0).

Бостон – Денвер 100:102 (32:31, 29:24, 21:26, 18:21)

Бостон: Уайт (24), Тейтум (22 + 8 подборов), Порзингис (21 + 8 подборов), Браун (13), Холидэй (7) – старт; Хорфорд (6 + 10 подборов), Корнет (4), Притчард (3), Хаузер (0).

Денвер: Дж. Мюррэй (35 + 8 подборов), Йокич (34 + 12 подборов + 9 передач), Портер (13 + 8 подборов), Колдуэлл-Поуп (5), Гордон (2 + 10 подборов) – старт; Уотсон (9), Джексон (4), Дж. Холидэй (0), К. Браун (0).

Майами – Атланта 108:109 (24:32, 32:25, 27:24, 25:28)

Майами: Хирро (25), Батлер (25 + 6 передач), Адебайо (21 + 9 подборов + 6 передач), Калеб Мартин (10 + 8 подборов), Йович (2) – старт; Д. Робинсон (14), Ричардсон (9), Лаури (2), Лав (0), Хайсмит (0).

Атланта: Мюррэй (22 + 11 передач), Богданович (17), Джонсон (15 + 7 подборов), Бей (14), Капела (9 + 11 подборов) – старт; Миллс (11), Мэтьюз (9), Оконгву (9), Форрест (3).

Новый Орлеан – Финикс 109:123 (28:41, 24:28, 28:31, 29:23)

Новый Орлеан: Уильямсон (24), Ингрэм (17 + 7 подборов + 11 передач), Валанчюнас (16 + 11 подборов), Макколлум (13), Джонс (9) – старт; Хоукинс (13), Маршалл (5), Мерфи (5), Нэнс (3), Дэниэлс (2), Альварадо (2), Зеллер (0).

Финикс: Букер (52), Дюрэнт (26), Бил (13 + 7 подборов), Аллен (12 + 6 передач), Нуркич (5 + 15 подборов + 9 передач) – старт; Гордон (5), Окоги (3), Азубуйке (3), Гудвин (2), Мету (2), Бэйтс-Диоп (0), Литтл (0).

Портленд – Индиана 118:115 (34:31, 30:22, 24:28, 30:34)

Портленд: Грант (37), Брогдон (30 + 7 подборов + 6 передач), Уокер (13 + 13 подборов), Эйтон (12 + 8 подборов), Тайбулл (4) – старт; Хендерсон (10), Мюррэй (5), Камара (4), Рит (3), Минайя (0).

Индиана: Тернер (29 + 12 подборов + 5 блок-шотов), Халибертон (21 + 15 передач), Сиакам (21), Хилд (18), Несмит (12) – старт; Смит (7), Шеппард (3), Матурин (2), Макконнелл (2), Топпин (0).

Лейкерс – Бруклин 112:130 (37:28, 31:34, 22:38, 22:30)

Лейкерс: Дэвис (26 + 11 подборов + 7 передач), Джеймс (24 + 12 подборов), Расселл (20 + 7 передач), Принс (10), Ривз (9) – старт; Вандербилт (12), Кристи (6), Вуд (5), Худ-Шифино (0), Хэйс (0), Льюис (0), Хатимура (0).

Бруклин: Клэкстон (22 + 13 подборов), Динуидди (19), Бриджес (17), К. Джонсон (8), Финни-Смит (3) – старт; Томас (35), Уокер (15), Смит (11), О'Нил (0 + 7 подборов), Уотфорд (0), Джайлз (0).

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