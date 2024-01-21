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Баскетбол

НБА: Оклахома победила Миннесоту в матче лидеров Запада, Чикаго поиздевался над Мемфисом

Представляем вашему вниманию результаты и видеообзоры прошедших баскетбольных матчей.
Сегодня, 08:39
Шай Гилджес-Александер / Getty Images
Шай Гилджес-Александер / Getty Images

В ночь на воскресенье, 21 января, состоялся ряд матчей регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации.

Милуоки удержал победу в выездной игре с Детройтом, Сан-Антонио выиграл восьмой матч в сезоне, Кливленд продолжил свою победную серию до семи игр, а Оклахома обыграла Миннесоту в матче двух лучших команд Западной конференции.

Детройт - Милуоки 135:141 (38:34, 29:36, 31:33, 37:38)

Статистика игроков - ТОП-3:

  • Дэмиан Лиллард (Милуоки) - 45 очков, 6 подборов, 11 передач
  • Алек Беркс (Детройт) - 33 очка, 7 подборов, 6 передач
  • Яннис Адетокумбо (Милуоки) - 31 очко, 10 подборов, 9 передач

Вашингтон - Сан-Антонио 127:131 (36:37, 30:35, 34:28, 27:31)

Статистика игроков - ТОП-3:

  • Виктор Вембаньяма (Сан-Антонио) - 24 очка, 8 подборов, 4 передач, 6 блок-шотов
  • Джереми Сохан (Сан-Антонио) - 23 очка, 4 подбора, 3 передачи
  • Марвин Бэгли III (Вашингтон) - 21 очко, 12 подборов, 2 передачи

Шарлотт - Филадельфия 89:97 (24:24, 21:22, 28:23, 16:28)

Статистика игроков - ТОП-3:

  • Джоэл Эмбиид (Филадельфия) - 33 очка, 10 подборов, 5 передач, 3 блок-шота
  • Майлз Бриджес (Шарлотт) - 25 очков, 11 подборов, 3 передачи
  • Брэндон Миллер (Шарлотт) 23 очка, 7 подборов, 3 передачи

Атланта - Кливленд 95:116 (20:25, 25:34, 25:34, 25:23)

Статистика игроков - ТОП-3:

  • Деджонте Мюррей (Атланта) - 24 очка, 9 подборов, 5 передач
  • Джейлен Джонсон (Атланта) - 20 очков, 7 подборов, 4 передачи
  • Донован Митчелл (Кливленд) - 18 очков, 6 подборов, 8 передач

Нью-Йорк - Торонто 126:100 (31:31, 28:26, 33:21, 34:22)

Статистика игроков - ТОП-3:

  • Джейлен Брансон (Нью-Йорк) - 38 очков, 5 подборов, 9 передач
  • Ар Джей Барретт (Торонто) - 20 очков, 8 подборов, 4 передачи
  • Джулиус Рэндл (Нью-Йорк) - 18 очков, 16 подборов, 10 передач

Миннесота - Оклахома 97:102 (24:30, 30:27, 29:17, 14:28)

Статистика игроков - ТОП-3:

  • Шай Гилджес-Александер (Оклахома) - 33 очка, 2 подбора, 6 передач
  • Джейлен Уильямс (Оклахома) - 20 очков, 5 подборов, 3 передачи, 3 перехвата
  • Карл-Энтони Таунс (Миннесота) - 19 очков, 11 подборов, 2 передачи

Хьюстон - Юта 127:126 ОТ (31:24, 33:27, 25:38, 26:26, 12:11)

Статистика игроков - ТОП-3:

  • Алперен Шенгюн (Хьюстон) - 37 очков, 14 подборов, 6 передач
  • Джордан Кларксон (Юта) - 33 очка, 12 подборов, 4 передачи
  • Коллин Секстон (Юта) - 28 очков, 3 подбора, 5 передач

Чикаго - Мемфис 125:96 (21:17, 29:23, 36:29, 39:27)

Статистика игроков - ТОП-3:

  • Джарен Джексон-младший (Мемфис) - 26 очков, 6 подборов, 5 передач
  • Айо Досунму (Чикаго) - 20 очков, 6 подборов, 4 передачи
  • ДеМар ДеРозан (Чикаго) - 18 очков, 4 подбора, 8 передач

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