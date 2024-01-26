НБА: Бостон с Михайлюком разгромил Майами, Сакраменто без Леня минимально победил Голден Стэйт

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.

В ночь на пятницу, 26 января, состоялись семь матчей регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации.

Украинский баскетболист Бостона Святослав Михайлюк провел на паркете в матче с Майами более трех минут. За это время он набрал шесть очков.

Результаты матчей НБА за 25 января

Вашингтон – Юта 108:123 (29:36, 27:28, 22:34, 30:25)

Вашингтон: Кузма (26 + 5 потерь), Пул (18), Авдия (13), Гэффорд (13 + 9 подборов + 4 блок-шота), Джонс (12 + 14 передач) – старт; Бэгли (14), Кисперт (8), Кулибали (2), Шэмет (2), Райт (0), Дэвис (0), Бернард (0), Болдуин (0), Джемисон (0), Гилл (0).

Юта: Маркканен (29 + 7 подборов), Коллинз (22 + 16 подборов), Секстон (11 + 6 передач), Фонтеккьо (10 + 7 подборов), Данн (4) – старт; Кларксон (19 + 8 передач), Олиник (19), Джордж (5 + 7 передач), Кесслер (4), Шаманич (0), Юртсевен (0), Агбаджи (0).

Индиана – Филадельфия 134:122 (34:25, 39:36, 37:28, 24:33)

Индиана: Сиакам (26 + 13 подборов + 10 передач), Тернер (20 + 9 подборов), Нембард (19 + 8 передач + 6 потерь), Несмит (16 + 8 подборов), Хилд (11) – старт; Матурин (13), Топпин (13), Макконнелл (8), Смит (6), Шеппард (2), Джексон (0), Браун (0).

Филадельфия: Эмбиид (31 + 7 подборов), Макси (22), Батюм (10), Беверли (4), Убре (4) – старт; Мартин (11), Каунсил (11), Хауз (10), Спрингер (8), Рид (7), Смит (2), Коркмаз (2).

Бруклин – Миннесота 94:96 (31:24, 17:36, 26:21, 20:15)

Бруклин: Бриджес (21), Клэкстон (16 + 11 подборов), Динуидди (14), Финни-Смит (8), К. Джонсон (5) – старт; Томас (25 + 5 потерь), О'Нил (3), Уокер (2), Смит (0).

Миннесота: Таунс (27 + 10 подборов + 6 потерь), Эдвардс (24), Конли (10), Гобер (10 + 13 подборов), Макдэниэлс (9) – старт; Александер-Уокер (6), Рид (5), Андерсон (3), Маклафлин (2).

Нью-Йорк – Денвер 122:84 (33:21, 29:20, 36:25, 24:18)

Нью-Йорк: Ануноби (26 + 6 перехватов), Брансон (21), Рэндл (17 + 7 подборов + 8 передач), Дивинченцо (16 + 6 передач), Симс (2 + 8 подборов) – старт; Граймс (19), Макбрайд (13), Харт (4 + 7 подборов), Флинн (2), Ачиува (2 + 10 подборов), Арчидиаконо (0).

Денвер: Йокич (31 + 11 подборов + 7 потерь), Гордон (12), Дж. Мюррэй (9 + 7 передач), Колдуэлл-Поуп (5), Портер (5) – старт; Уотсон (7), Дж. Холидэй (4), К. Браун (4), Хафф (3), Пикетт (2), Джексон (2), Джордан (0), Ннаджи (0), Тайсон (0).

Майами – Бостон 110:143 (29:42, 35:35, 26:36, 20:30)

Майами: Хирро (19 + 6 передач), Адебайо (19), Батлер (17), Хайсмит (14), Розир (7) – старт; Ричардсон (8), Калеб Мартин (8), Брайант (7), Д. Робинсон (5), Йович (3), О. Робинсон (3), Суайдер (0).

Бостон: Тейтум (26 + 8 подборов), Порзингис (19), Браун (18), Холидэй (17), Уайт (15 + 6 передач) – старт; Корнет (12), Притчард (11), Хорфорд (8 + 7 подборов + 6 передач), Михайлюк (6), Хаузер (5), Бриссетт (4), Стивенс (2), Уолш (0), Бэнтон (0), Кета (0).

Голден Стэйт – Сакраменто 133:134 (32:40, 40:35, 29:29, 32:30)

Голден Стэйт: Карри (33), Уиггинс (17), Томпсон (16), Шарич (14), Луни (4) – старт; Куминга (31), Подземски (7), Джозеф (6), Др. Грин (5 + 11 передач).

Сакраменто: Барнс (39), Фокс (29), Сабонис (18 + 8 подборов + 13 передач), Мюррэй (14), Хертер (12 + 10 подборов) – старт; Митчелл (10), Лайлс (8), Монк (4), Эдвардс (0), Дуарте (0).

Лейкерс – Чикаго 141:132 (31:32, 42:25, 39:36, 29:39)

Лейкерс: Расселл (29), Джеймс (25 + 12 передач + 5 потерь), Дэвис (22 + 11 подборов + 6 передач), Ривз (20 + 8 передач), Принс (14) – старт; Вандербилт (17), Хатимура (10), Вуд (2), Кристи (2).

Чикаго: Дерозан (32 + 10 передач), Уайт (25 + 7 подборов), Вучевич (20 + 8 подборов), Карузо (17 + 6 передач), Уильямс (6) – старт; Досунму (18), Драммонд (11 + 9 подборов), Терри (3), Картер (0).

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