НБА: Хьюстон переиграл Лейкерс, Сакраменто победил Мемфис, Новый Орлеан проиграл Бостону

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.

В ночь на вторник, 30 января, состоялись 12 матчей регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации.

Украинские баскетболисты Алексей Лень и Святослав Михайлюк не проводили матчи за свои команды - Сакраменто и Бостон, просидев игры на скамейке запасных.

Результаты матчей НБА за 29 января

Шарлотт – Нью-Йорк 92:113 (25:26, 18:20, 24:44, 25:23)

Шарлотт: Миллер (29 + 7 подборов), Бриджес (21 + 10 подборов), Вашингтон (16), Коди Мартин (14 + 8 передач + 5 потерь), Ричардс (5 + 8 подборов) – старт; Смит (6), Тор (1), Макгауэнс (0), Букнайт (0), Смит (0), Блэк (0), Менса (0), Ниликина (0).

Нью-Йорк: Брансон (32 + 7 передач), Дивинченцо (28), Хартенштайн (10), Ачиува (9), Харт (8 + 12 подборов + 7 передач) – старт; Макбрайд (11), Граймс (7), Симс (6 + 7 подборов), Флинн (2), Арчидиаконо (0), Браун (0).

Кливленд – Клипперс 118:108 (28:25, 28:27, 32:29, 30:27)

Кливленд: Митчелл (28 + 12 передач), Аллен (20 + 17 подборов), Окоро (17), Струс (14 + 7 подборов), Э. Мобли (10 + 9 подборов) – старт; Леверт (13), Ньянг (10), Уэйд (6), Меррилл (0).

Клипперс: Ленард (30 + 8 подборов), Джордж (13), Харден (11 + 7 подборов + 10 передач), Мэнн (5), Пламли (5) – старт; Пауэлл (18), Коффи (13), Уэстбрук (13), Бостон (0), Тайс (0), Браун (0).

Бостон – Новый Орлеан 118:112 (25:36, 25:24, 31:27, 37:25)

Бостон: Тейтум (28 + 10 подборов + 8 передач + 7 потерь), Браун (22 + 11 подборов + 7 передач), Холидэй (20), Уайт (17), Хорфорд (11 + 8 подборов) – старт; Хаузер (11), Притчард (5), Кета (4), Бриссетт (0).

Новый Орлеан: Ингрэм (28 + 7 подборов + 6 передач), Уильямсон (26), Макколлум (16), Валанчюнас (11 + 7 подборов), Джонс (9) – старт; Мерфи (15), Маршалл (4), Нэнс (3), Дэниэлс (0), Хоукинс (0).

Бруклин – Юта 147:114 (43:28, 28:29, 33:30, 43:27)

Бруклин: Бриджес (33), Томас (25 + 7 подборов), К. Джонсон (17), Клэкстон (11 + 10 подборов), Динуидди (2 + 8 передач) – старт; Уокер (19), Смит (12), О'Нил (11), Симмонс (10 + 8 подборов + 11 передач), Джайлз (3), Клауни (2), Уотфорд (2).

Юта: Коллинз (15 + 7 подборов), Маркканен (13 + 9 подборов), Данн (9), Секстон (6 + 7 передач), Фонтеккьо (5) – старт; Джордж (21), Кларксон (13), Кесслер (11 + 7 подборов), Олиник (5), Шаманич (5), Хортон-Такер (5), Агбаджи (4), Юртсевен (2).

Майами – Финикс 105:118 (25:33, 24:29, 25:38, 31:18)

Майами: Батлер (26 + 8 подборов), Розир (21), Хирро (17), Адебайо (8 + 11 подборов), Хайсмит (3) – старт; Ричардсон (12), Калеб Мартин (12), Лав (4), Хакес (2), Д. Робинсон (0).

Финикс: Букер (22 + 8 подборов + 7 передач), Дюрэнт (20 + 8 подборов + 7 передач), Бил (19 + 7 передач), Нуркич (6 + 8 подборов), Аллен (3) – старт; Гордон (23), Окоги (11 + 7 подборов), Юбэнкс (11), Бэйтс-Диоп (3).

Мемфис – Сакраменто 94:103 (33:18, 17:29, 21:28, 23:28)

Мемфис: Джарен Джексон (22), Альдама (16 + 7 подборов), Пиппен (12), Тиллман (10), Родди (9 + 10 подборов) – старт; Джексон (12), Херт (10), Гильярд (3).

Сакраменто: Фокс (23), Сабонис (20 + 26 подборов), Хертер (17), Барнс (12), Мюррэй (5) – старт; Лайлс (10), Макги (8), Митчелл (5), Монк (3).

Сан-Антонио – Вашингтон 113:118 (35:25, 23:29, 35:33, 20:31)

Сан-Антонио: Васселл (24 + 5 потерь), Вембаньяма (22 + 11 подборов), Джонс (11 + 8 передач), Шэмпени (3), Сохан (2) – старт; Осман (20), К. Джонсон (14), Уэсли (7), Макдермотт (6), Барлоу (4).

Вашингтон: Кузма (18 + 11 подборов), Гэффорд (16 + 13 подборов), Джонс (15 + 9 передач), Пул (13), Авдия (9 + 8 подборов) – старт; Бэгли (15 + 5 потерь), Кулибали (13), Кисперт (8), Шэмет (6), Райт (5).

Оклахома-Сити – Миннесота 101:107 (28:29, 19:20, 30:24, 24:34)

Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (37 + 7 подборов + 8 передач), Джейлен Уильямс (20), Гидди (13), Холмгрен (4 + 7 подборов), Дорт (2) – старт; К. Уильямс (8), Уиггинс (7), Джо (5), Уоллес (3), Джейлин Уильямс (2), Мицич (0).

Миннесота: Эдвардс (27), Таунс (21 + 10 подборов + 6 передач), Макдэниэлс (14), Александер-Уокер (12), Гобер (12 + 17 подборов) – старт; Маклафлин (10), Рид (9), Андерсон (2), Браун (0).

Хьюстон – Лейкерс 135:119 (42:31, 36:29, 30:24, 27:35)

Хьюстон: Грин (34 + 12 подборов + 7 передач), Шенгюн (31 + 12 подборов + 7 передач), Смит (18 + 9 подборов), Брукс (17), Ванвлит (3 + 14 передач) – старт; Уитмор (20), Тэйт (7), Грин (5), Томпсон (0 + 7 подборов + 5 потерь), Сэмюэльс (0), Хинтон (0).

Лейкерс: Расселл (23), Джеймс (23 + 10 передач), Дэвис (23 + 7 подборов), Ривз (8), Принс (5) – старт; Хатимура (16), Хэйс (9), Кристи (7), Вандербилт (3), Вуд (2), Худ-Шифино (0), Льюис (0).

Даллас – Орландо 131:129 (26:35, 35:42, 35:12, 35:40)

Даллас: Дончич (45 + 9 подборов + 15 передач), Хардуэй (36 + 8 подборов), Лайвли (20 + 11 подборов), Г. Уильямс (3), Грин (2) – старт; Харди (20 + 7 передач), Холмс (4), Клебер (1), Пауэлл (0), Сет Карри (0).

Орландо: Банкеро (36 + 9 подборов + 7 передач), Ф. Вагнер (21 + 6 передач), Саггс (11), Картер (9 + 8 подборов), Айзек (2) – старт; Блэк (20), М. Вагнер (16), Энтони (11 + 9 передач), Инглс (3), Битадзе (0), Окики (0).

Денвер – Милуоки 113:107 (25:26, 31:30, 26:19, 31:32)

Денвер: Дж. Мюррэй (35), Йокич (25 + 16 подборов + 12 передач), Портер (13 + 8 подборов), Колдуэлл-Поуп (12), Гордон (8) – старт; Джексон (9), Уотсон (6), Джордан (5), К. Браун (0).

Милуоки: Я. Адетокумбо (29 + 12 подборов), Б. Лопес (19), Лиллард (18), Миддлтон (14 + 8 подборов), Бизли (5) – старт; Портис (9 + 12 подборов), Коннотон (7), Краудер (3), Пэйн (3).

Портленд – Филадельфия 130:104 (20:28, 38:27, 36:22, 36:27)

Портленд: Грант (27), Брогдон (24 + 9 передач), Эйтон (18), Саймонс (15), Уокер (8 + 12 подборов) – старт; Хендерсон (22), Камара (6), Рит (5), Тайбулл (3), Мур (2), Мюррэй (0), Рупер (0).

Филадельфия: Убре (25), Беверли (14), Рид (11), Харрис (9), Батюм (3) – старт; М-с Моррис (9), Спрингер (8), Каунсил (8), Мартин (6), Бамба (4), Смит (3), Хауз (2), Коркмаз (2).

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