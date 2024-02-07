НБА: Чикаго сенсационно победил Миннесоту, Милуоки проиграл Финиксу

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.

В ночь на среду, 7 февраля, состоялись семь матчей регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации.

Результаты матчей НБА за 6 февраля

Индиана – Хьюстон 132:129 (41:39, 27:36, 38:24, 26:30)

Индиана: Сиакам (29), Тернер (21), Халибертон (18 + 7 передач), Несмит (10), Нембард (9) – старт; Макконнелл (17), Хилд (12 + 6 передач), Смит (9), Джексон (4), Топпин (3), Шеппард (0).

Хьюстон: Грин (30), Брукс (23), Смит (20 + 9 подборов), Шенгюн (20 + 10 подборов + 6 передач), Томпсон (13 + 13 подборов + 6 передач) – старт; Уитмор (9), А. Холидэй (8), Тэйт (3), Грин (3).

Бруклин – Даллас 107:119 (24:31, 23:34, 30:30, 30:24)

Бруклин: Бриджес (28), Томас (16 + 8 подборов + 8 передач), Динуидди (9), Симмонс (9 + 9 подборов + 7 передач), Клэкстон (9 + 11 подборов + 5 блок-шотов) – старт; О'Нил (18), Уилсон (10), Смит (6), Клауни (2), Уотфорд (0).

Даллас: Ирвинг (36), Дончич (35 + 18 подборов + 9 передач), Грин (12), Клебер (7), Д. Джонс (2 + 7 подборов) – старт; Хардуэй (14 + 7 подборов), Харди (6), Г. Уильямс (5), Пауэлл (2).

Майами – Орландо 121:95 (26:19, 30:30, 40:26, 25:20)

Майами: Батлер (23 + 8 подборов + 8 передач + 5 потерь), Розир (18 + 7 передач), Хирро (14), Адебайо (14 + 8 подборов), Калеб Мартин (11) – старт; Ричардсон (13), Хакес (12), Д. Робинсон (9), Лав (7), О. Робинсон (0), Хайсмит (0).

Орландо: Банкеро (23 + 9 подборов + 7 передач), Картер (15), Фульц (13), Ф. Вагнер (13 + 7 подборов + 7 потерь), Саггс (3) – старт; Инглс (9), Г. Харрис (7), Энтони (4), Айзек (3), М. Вагнер (3), Окики (2), Битадзе (0), Хьюстан (0), Блэк (0).

Нью-Йорк – Мемфис 123:113 (33:24, 37:22, 27:28, 26:39)

Нью-Йорк: Дивинченцо (32), Брансон (27 + 8 передач), Ачиува (17), Хартенштайн (17 + 8 подборов), Харт (10 + 10 подборов) – старт; Макбрайд (12), Флинн (6), Гибсон (2).

Мемфис: В. Уильямс (19), Гильярд (12), Джемисон (12 + 7 подборов), Альдама (11), Кончар (5) – старт; Джексон (16), Родди (15), Кеннард (12), Роуз (7), Эвбуомван (4).

Чикаго – Миннесота 129:123 OT (22:33, 25:36, 36:23, 32:23, 14:8)

Чикаго: Уайт (33 + 7 передач), Дерозан (33), Вучевич (24 + 4 блок-шота), Драммонд (16 + 16 подборов + 4 блок-шота), Карузо (3 + 9 подборов + 6 передач + 4 блок-шота) – старт; Крэйг (7), Досунму (6), Картер (5), Филлипс (2).

Миннесота: Эдвардс (38 + 12 подборов + 5 потерь), Таунс (33), Макдэниэлс (13), Гобер (12 + 16 подборов), Конли (9 + 8 передач) – старт; Рид (10), Маклафлин (3), Александер-Уокер (3), Андерсон (2).

Юта – Оклахома-Сити 124:117 (28:33, 33:35, 35:24, 28:25)

Юта: Маркканен (33 + 11 подборов), Коллинз (22 + 9 подборов), Секстон (14), Данн (8), Фонтеккьо (2) – старт; Джордж (16), Кларксон (12 + 5 потерь), Олиник (10 + 7 передач), Кесслер (4 + 9 подборов), Шаманич (3).

Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (28 + 7 передач), Джейлен Уильямс (26), Холмгрен (22 + 8 подборов + 4 блок-шота), Дорт (10), Гидди (8) – старт; Уиггинс (9), Дженг (8), Джейлин Уильямс (3), Уоллес (3), Мицич (0), К. Уильямс (0), Уотерс (0).

Финикс – Милуоки 114:106 (22:23, 26:26, 31:24, 35:33)

Финикс: Букер (32), Дюрэнт (28 + 10 подборов + 5 потерь), Бил (25 + 10 подборов), Нуркич (10 + 10 подборов), Аллен (8) – старт; Бол (4), Гордон (3), Гудвин (2), Юбэнкс (2), Окоги (0), Ватанабе (0).

Милуоки: Я. Адетокумбо (34 + 10 подборов + 6 передач + 5 потерь), Бизли (22), Коннотон (12 + 6 передач), Р. Лопес (6), Миддлтон (6) – старт; Пэйн (11), Краудер (10), Портис (5 + 9 подборов), Грин (0).

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