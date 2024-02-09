НБА: Голден Стэйт разгромно победили Индиану, Чикаго обыграл Мемфис

В рамках регулярного сезона НБА в ночь с 8 на 9 февраля состоялось 9 матчей.

Среди них поединки между Голден Стейт Уорриорс и Индианой Пэйсерс, Чикаго Буллс и Мемфис Гриззлис, а также Лос-Анджелес Лейкерс - Денвер Наггетс.

Индиана - Голден Стэйт 109:131

Индиана: Сиакам (16 + 8 подборов), Тернер (15 + 7 подборов), Несмит (13 + 5 перехватов), Нембард (10), Халибертон (5 + 11 передач), Смит (14), Матурин (11), Шеппард (8), Топпин (7), Макконнелл (6 + 8 передач), Джексон (4).

Голден Стэйт: Карри (42), Куминга (18), Виггинс (11), Подземски (9 + 7 подборов + 7 передач), Др. Грин (8 + 8 подборов + 5 потерь) - старт; Сантос (13 + 8 подборов), Шарич (11 + 7 подборов), Киньонес (6), Джексон-Дэвис (6), Муди (5), Луни (2), Робинсон (0).

Орландо - Сан-Антонио 127:111

Орландо: Ф. Вагнер (34 + 7 подборов + 7 передач), Саггс (17), Банкеро (16 + 6 передач), Картер (10), Фульц (2), Энтони (12), М. Вагнер (11), Айзек (9), Инглс (8), Г. Харрис (5), Хьюстан (3), Битадзе (0), Окикики (0), Блэк (0).

Сан-Антонио: Васселл (30), Вембаньяма (15 + 5 потерь), Джонс (10 + 6 передач), Сохан (9), Шемпени (8), Коллинз (12), К. Джонсон (12), Уэсли (10 + 7 передач), Осман (3), Бренем (2).

Бруклин - Кливленд 95:118

Бруклин: Бриджес (26), Томас (17), Уилсон (8), Симмонс (6), Клэкстон (6 + 7 подборов) - старт; Уотфорд (15), Клауни (8), Смит (6 + 7 передач + 5 перехватов), Джонсон (3).

Кливленд: Митчелл (27), Гарленд (14 + 7 передач), Э. Мобли (14 + 12 подборов), Аллен (14 + 10 подборов), Струс (6), Ньянг (13), Уэйд (9), Меррилл (9), Окоро (8), Леверт (4), Джонс (0), Портер (0).

Мемфис - Чикаго 110:118

Мемфис: Джарен Джексон (28), Пиппен (15 + 6 передач), Альдама (15), В. Уильямс (13 + 11 подборов + 8 передач), Кончар (4), Джексон (27 + 9 подборов), Гильярда (8), Евбуомван (0), Джемисон (0).

Чикаго: Дерозан (30 + 8 подборов), Уайт (20 + 8 передач + 5 потерь), Вучевич (20 + 10 подборов), Досунму (10), Карузо (7), Драммонд (21 + 13 подборов), Картер (7), Крейг (3), Филлипс (0).

Милуоки - Миннесота 105:129

Милуоки: Краудер (21 + 8 подборов), Я. Адетокумбо (17 + 7 передач), Б. Лопес (12), Коннотон (9 + 9 передач), Бизли (3), Грин (27), Портис (12 + 9 подборов), Боучемп (2), Т. Адетокумбо (2), Джексон (0).

Миннесота: Эдвардс (26 + 9 передач), Таунс (19), Конли (18 + 9 передач), Гобер (16 + 11 подборов), Макдэниелс (8), Рид (17), Андерсон (8 + 6 передач), Александер-Уокер (7), Майнотт (5), Никс (3), Миллер (2), Гарза (0), Мур (0).

Финикс - Юта 129:115

Финикс: Дюрант (31 + 8 подборов + 7 передач), Бил (30 + 7 передач + 5 потерь), Гордон (19), Нуркич (16 + 8 подборов), Аллен (8 + 14 передач), Юбэнкс (12 + 7 подборов), Бол (6), Окоги (4), Литтл (3), С.Ли (0), Маледон (0), Азубуйке (0).

Юта: Маркканен (22), Коллинз (21 + 14 подборов), Секстон (19 + 8 передач + 5 потерь), Кесслер (10 + 9 подборов + 4 блок-шота), Данн (9), Кларксон (13), Джордж (11 + 6 передач), Хортон-Такер (7), Хендрикс (3 + 8 подборов), Престон (0), Джузенг (0), Шаманич (0), Юртсевен (0).

Лейкерс - Денвер 106:114

Лейкерс: Дэвис (32 + 9 подборов + 4 блок-шота), Джеймс (25 + 9 подборов + 7 передач), Ривз (15 + 10 передач), Кристи (7), Хачимура (2), Принс (13), Гейс (9), Вуд (3), Мейс (0).

Денвер: Дж. Мюррей (29 + 7 подборов + 11 передач), Портер (27 + 8 подборов), Йокич (24 + 13 подборов + 9 передач + 6 потерь), Гордон (11), Дж. Холидей (2), Джексон (7), Джордан (6 + 8 подборов), Уотсон (5), К.Браун (3)

Портленд - Детройт 122:128

Портленд: Грант (49 + 8 подборов + 6 передач), Саймонс (29), Уокер (17 + 11 подборов), Камара (9 + 10 подборов), Тайбулл (2 + 7 передач + 5 перехватов), Мюррей (12), Хегенс (4), Минайя (0), Баджи (0).

Детройт: Дюрен (27 + 22 подбора), Айви (26 + 6 потерь), Каннингем (23), Мускала (6), Томпсон (6), Сассер (17 + 11 передач), Умуде (14), Уайзмен (7), Роден (2).

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