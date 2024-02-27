НБА: Сакраменто без Леня сенсационно проиграл Майами, Бруклин победил Мемфис

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.

В ночь на вторник, 27 февраля, состоялись четыре матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации.

Результаты матчей НБА за 26 февраля

Индиана – Торонто 122:130 (28:30, 28:31, 31:29, 35:40)

Индиана: Матурин (34 + 9 подборов), Сиакам (27 + 9 подборов + 6 передач), Тернер (16 + 11 подборов), Нембард (11), Халибертон (9 + 7 передач) – старт; Макконнелл (10), Смит (9), Топпин (4), Шеппард (2), Макдермотт (0), Уокер (0).

Торонто: Барретт (24), Барнс (21 + 12 подборов + 12 передач + 5 блок-шотов), Куикли (19), Пелтль (15 + 10 подборов), Трент (11) – старт; Дик (18), Агбаджи (13), Олиник (7), Б. Браун (2).

Нью-Йорк – Детройт 113:111 (29:27, 33:31, 30:26, 21:27)

Нью-Йорк: Брансон (35 + 12 передач), Харт (23 + 8 подборов + 6 передач), Дивинченцо (21), Хартенштайн (6 + 8 подборов), Ачиува (4 + 11 подборов) – старт; Богданович (13), Беркс (7), Симс (2), Макбрайд (2).

Детройт: Каннингем (32 + 8 передач + 5 потерь), Айви (14), Фонтеккьо (12), Дюрен (11 + 16 подборов), Томпсон (7) – старт; Граймс (14), Флинн (8), Фурнье (7), Уайзмен (4), Эвбуомван (2).

Мемфис – Бруклин 86:111 (18:30, 22:36, 26:23, 20:22)

Мемфис: Джарен Джексон (15), Кеннард (11), Альдама (7), З. Уильямс (6), В. Уильямс (6) – старт; Стивенс (17), Ларэвиа (10), Роуз (6), Джексон (6), Ватанабе (2), Херт (0).

Бруклин: Шредер (18), Томас (14), Финни-Смит (13 + 9 подборов), Бриджес (11), Клэкстон (10) – старт; Уокер (13), К. Джонсон (12), Шарп (8 + 8 подборов), Симмонс (4), Уилсон (3), Уотфорд (3), Бэйтс-Диоп (2), Смит (0).

Сакраменто – Майами 110:121 (33:32, 29:33, 19:36, 29:20)

Сакраменто: Мюррэй (28), Фокс (27 + 8 подборов + 6 передач + 7 потерь), Хертер (14), Сабонис (14 + 14 подборов + 10 передач), Барнс (10) – старт; Монк (8 + 7 передач), Лайлс (5), Митчелл (4), Дуарте (0).

Майами: Адебайо (28 + 10 подборов + 7 передач + 5 потерь), Хакес (26), Калеб Мартин (16), Райт (13), Д. Робинсон (4 + 11 передач) – старт; Лав (19 + 7 подборов), Хайсмит (15), Уильямс (0), Суайдер (0).

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