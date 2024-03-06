НБА: Бостон без Михайлюка проиграл Кливленду, Финикс шокировал Денвер, победа Индианы

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.

В ночь на среду, 6 марта, состоялись девять матчей регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации.

Результаты матчей НБА за 5 марта

Шарлотт – Орландо 89:101 (20:25, 23:20, 23:30, 23:26)

Шарлотт: Мицич (21), Мэнн (18), Миллер (18), Бриджес (7), Ричардс (2) – старт; Бертанс (14), Г. Уильямс (9), Макгауэнс (0).

Орландо: Банкеро (22 + 5 потерь), Картер (12 + 9 подборов), Г. Харрис (9), Ф. Вагнер (8), Саггс (4) – старт; Энтони (14), Айзек (11), М. Вагнер (11), Блэк (10), Скофилд (0), Инглс (0 + 8 передач), Хьюстан (0), Окики (0).

Кливленд – Бостон 105:104 (25:33, 20:22, 26:32, 34:17)

Кливленд: Аллен (21 + 12 подборов), Гарлэнд (16 + 11 передач), Окоро (16), Меррилл (6), Э. Мобли (4) – старт; Уэйд (23 + 8 подборов), Леверт (10), Ньянг (9), Портер (0).

Бостон: Тейтум (26 + 13 подборов), Порзингис (24 + 9 подборов), Браун (21), Холидэй (12), Уайт (3 + 7 передач + 4 блок-шота) – старт; Хорфорд (7), Хаузер (5), Корнет (4), Притчард (2).

Торонто – Новый Орлеан 98:139 (28:42, 17:26, 31:38, 22:33)

Торонто: Куикли (17 + 7 подборов + 7 передач), Трент (16), Барретт (15), Олиник (15 + 7 передач), Агбаджи (3) – старт; Фримен-Либерти (13), Нвора (9), Портер (5), Дик (2), Рэмзи (2), Картон (1), Ги (0).

Новый Орлеан: Джонс (17), Уильямсон (16 + 8 подборов + 9 передач), Ингрэм (12 + 6 передач), Макколлум (11), Валанчюнас (10 + 10 подборов) – старт; Мерфи (34), Маршалл (11 + 7 подборов), Нэнс (6), Райан (6), Зеллер (5), Альварадо (5 + 6 передач), Брокингтон (4), Хоукинс (2), Робинсон-Эрл (0).

Бруклин – Филадельфия 112:107 (23:30, 33:27, 24:26, 32:24)

Бруклин: Шредер (20 + 8 передач + 5 потерь), Финни-Смит (20 + 8 подборов), Клэкстон (17 + 10 подборов + 4 блок-шота), Бриджес (15), К. Джонсон (6) – старт; Уокер (19), Смит (7 + 6 передач), Уилсон (4), Бэйтс-Диоп (2), Уотфорд (2).

Филадельфия: Харрис (18 + 9 подборов), Пэйн (15), Лаури (14), Хилд (13), Бамба (4) – старт; Убре (30), Мартин (6), Рид (5), Батюм (2 + 7 подборов), Даутин (0).

Майами – Детройт 118:110 (36:26, 25:34, 32:28, 25:22)

Майами: Батлер (26 + 8 передач), Д. Робинсон (18), Адебайо (18 + 7 подборов), Розир (17 + 7 передач), Йович (8) – старт; Калеб Мартин (15), Хакес (11), Хайсмит (3), О. Робинсон (2), Брайант (0).

Детройт: Каннингем (23 + 8 передач), Айви (16), Дюрен (14 + 10 подборов), Стюарт (13), Томпсон (9) – старт; Фонтеккьо (22), Фурнье (7), Уайзмен (6 + 7 подборов), Сассер (0).

Нью-Йорк – Атланта 100:116 (15:33, 35:28, 28:22, 22:33)

Нью-Йорк: Дивинченцо (21 + 6 передач), Ачиува (15), Харт (14 + 8 подборов + 6 передач), Макбрайд (11 + 9 передач), Хартенштайн (5) – старт; Богданович (19), Беркс (11), Симс (4 + 9 подборов).

Атланта: Джонсон (26 + 9 подборов + 7 передач), Мюррэй (21 + 9 подборов + 6 передач), Бей (17 + 9 подборов), Капела (13 + 9 подборов), Богданович (5) – старт; Хантер (22), Форрест (5), Фернанду (4 + 7 подборов + 7 потерь), Мэтьюз (3).

Хьюстон – Сан-Антонио 114:101 (26:21, 21:32, 33:24, 34:24)

Хьюстон: Шенгюн (45 + 16 подборов + 5 перехватов), Грин (23), Ванвлит (21 + 10 передач), Смит (2), Брукс (0) – старт; Уитмор (19 + 8 подборов), Томпсон (2), Лэндейл (2 + 8 подборов), А. Холидэй (0), Грин (0), Буллок (0).

Сан-Антонио: Васселл (22 + 8 подборов), Сохан (15 + 8 подборов), Вембаньяма (10 + 11 подборов + 7 блок-шотов + 6 потерь), Джонс (4), Шэмпени (0) – старт; Брэнэм (20), К. Джонсон (18), Осман (6), Коллинз (6), Уэсли (0).

Даллас – Индиана 120:137 (32:35, 38:39, 18:32, 32:31)

Даллас: Дончич (39 + 10 подборов + 11 передач + 5 потерь), Ирвинг (23 + 7 подборов), Вашингтон (20 + 7 подборов), Грин (6), Лайвли (0) – старт; Гэффорд (16 + 10 подборов), Хардуэй (6), Экзам (4), Д. Джонс (2), Харди (2), Лоусон (2), Пауэлл (0), Клебер (0).

Индиана: Тернер (20), Халибертон (19 + 11 передач), Сиакам (13 + 13 подборов + 6 передач), Нембард (10), Несмит (6) – старт; Матурин (19), Топпин (14), Макконнелл (13 + 7 передач), Шеппард (12 + 7 подборов), Смит (11), Уокер (0), Браун (0).

Денвер – Финикс 107:117 OT (32:28, 18:37, 31:25, 21:12, 5:15)

Денвер: Дж. Мюррэй (28 + 7 подборов + 9 передач), Йокич (25 + 15 подборов + 7 потерь), Портер (20 + 7 подборов), Колдуэлл-Поуп (11), Гордон (7) – старт; К. Браун (7), Уотсон (4), Джексон (3), Ннаджи (2).

Финикс: Дюрэнт (35 + 8 подборов), Аллен (28), Бил (16 + 7 подборов + 6 передач), О'Нил (8 + 6 передач), Нуркич (7 + 12 подборов + 6 передач) – старт; Юбэнкс (10 + 9 подборов), С. Ли (4), Гордон (4), Родди (3), Бол (2).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!