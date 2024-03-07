Третий игрок стартового состава Кливленда выбыл из строя

Форвард Кливленд Кавальерс Эван Мобли пропустит еще один длительный период времени из-за травмы, сообщает The Athletic.

В этот раз 22-летний баскетболист выбыл из строя из-за вывиха левого голеностопа, полученного во время победного матча с Бостоном (105:104).

Мобли придется дождаться, пока опухоль сойдет, чтобы получить официальные сроки восстановления.

Эван Мобли получил травму во время успешного данка за 5:29 до конца третьей четверти. Игрок покинул арену на костылях.

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Стоит отметить, что Мобли пропустил шесть недель с середины декабря до конца января из-за операции на колене.

Сейчас Кавс придется обходиться сразу без трех игроков стартовой пятерки: помимо Мобли в лазарете находятся Донован Митчелл и Макс Струс.

В нынешнем сезоне Эван Мобли набирает в среднем 15,6 очка, 10,2 подбора и 3,1 передачи за матч. На данный момент Кливленд идет третьим на Востоке, имея баланс побед 40-22.

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