НБА: Бостон без Михайлюка победил Портленд, Торонто упустил победу над Денвером
В ночь на вторник, 12 марта, состоялись шесть матчей регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации.
Результаты матчей НБА за 11 марта
Детройт – Шарлотт 114:97 (34:23, 19:23, 33:21, 28:30)
Детройт: Каннингем (22 + 8 передач), Дюрен (20 + 10 подборов), Фонтеккьо (17 + 8 подборов), Айви (12), Стюарт (12) – старт; Уайзмен (10 + 9 подборов), Сассер (9), Граймс (6), Умуде (3), Фурнье (3).
Шарлотт: Бриджес (24 + 7 подборов), Г. Уильямс (22 + 5 потерь), Миллер (19 + 7 передач), Мицич (11 + 7 передач), Ричардс (10 + 13 подборов) – старт; Бертанс (7), Покушевски (2), Тор (2), Смит (0).
Кливленд – Финикс 111:117 (41:32, 29:31, 21:34, 20:20)
Кливленд: Гарлэнд (30 + 5 потерь), Леверт (17 + 11 передач), Аллен (15 + 10 подборов), Окоро (13), Ньянг (8) – старт; Портер (13), Джонс (9), А. Мобли (3), Меррилл (3).
Финикс: Дюрэнт (37 + 8 подборов + 6 передач), Букер (27 + 7 передач), Бил (24), Аллен (14), Нуркич (9 + 8 подборов) – старт; Юбэнкс (4), Родди (2), Бол (0), О'Нил (0).
Сан-Антонио – Голден Стэйт 102:112 (37:29, 23:29, 18:32, 24:22)
Сан-Антонио: Вембаньяма (27 + 14 подборов), Васселл (17), Сохан (9 + 7 подборов + 7 передач), Шэмпени (9), Джонс (6 + 7 передач) – старт; К. Джонсон (16), Коллинз (10 + 10 подборов + 5 потерь), Уэсли (4), Барлоу (2), Брэнэм (2), Мамукелашвили (0).
Голден Стэйт: Куминга (22), Томпсон (21), Пол (19 + 9 подборов + 8 передач), Уиггинс (16), Др. Грин (5 + 5 потерь) – старт; Подземски (14 + 8 подборов), Джексон-Дэвис (13 + 10 подборов), Муди (2), Пэйтон II (0).
Чикаго – Даллас 92:127 (16:44, 26:18, 22:36, 28:29)
Чикаго: Вучевич (13), Дерозан (13), Уайт (12), Досунму (9 + 8 подборов + 6 передач), Карузо (4) – старт; Битим (17), Филлипс (11), Драммонд (4 + 10 подборов), Терри (4), Картер (3), Тэйлор (2), Крэйг (0).
Даллас: Дончич (27 + 12 подборов + 14 передач), Гэффорд (20 + 7 подборов), Ирвинг (14), Д. Джонс (8), Вашингтон (7) – старт; Лайвли (22 + 7 подборов), Харди (11), Грин (5), Хардуэй (4), Лоусон (3), Экзам (2), Клебер (2), М-ф Моррис (2), Пауэлл (0).
Денвер – Торонто 125:119 (32:34, 19:34, 42:30, 32:21)
Денвер: Йокич (35 + 17 подборов + 12 передач + 6 перехватов), Дж. Мюррэй (26 + 12 передач), Гордон (19), Портер (19 + 8 подборов), Колдуэлл-Поуп (3 + 6 передач) – старт; Джексон (9), Уотсон (7), К. Браун (5), Ннаджи (2), Дж. Холидэй (0).
Торонто: Барретт (26 + 7 подборов + 9 передач), Олиник (24), Дик (17 + 7 передач), Б. Браун (13 + 10 подборов), Агбаджи (8) – старт; Портер (14), Макдэниэлс (12), Нвора (5 + 7 подборов), Фримен-Либерти (0).
Портленд – Бостон 99:121 (28:37, 24:29, 23:22, 24:33)
Портленд: Эйтон (22 + 15 подборов), Саймонс (17), Грант (14), Хендерсон (13 + 8 передач + 5 потерь), Мюррэй (2) – старт; Рит (8), Бэнтон (8), Камара (8), Тайбулл (5), Браун (2), Рупер (0).
Бостон: Браун (27), Тейтум (26 + 8 передач), Притчард (11 + 8 подборов + 8 передач), Уайт (11), Хорфорд (11) – старт; Хаузер (22), Корнет (6), Дэвисон (3), Бриссетт (3 + 7 подборов), Кета (1), Спрингер (0).
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