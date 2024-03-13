НБА: Сакраменто с Ленем переиграл Милуоки, Миннесота шокировала Клипперс

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.

В ночь на среду, 13 марта, состоялись семь матчей регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации.

Результаты матчей НБА за 12 марта

Нью-Йорк – Филадельфия 106:79 (26:14, 33:27, 28:20, 19:18)

Нью-Йорк: Брансон (20 + 9 передач), Харт (20 + 19 подборов + 10 передач), Дивинченцо (16), Ануноби (14), Хартенштайн (6) – старт; Макбрайд (13), Ачиува (13 + 8 подборов), Беркс (2), Милтон (2), Богданович (0), Симс (0).

Филадельфия: Убре (19), Макси (17), Бамба (5), Лаури (2 + 6 передач), Харрис (2) – старт; Рид (14 + 8 подборов), Хилд (9), Пэйн (7), Каунсил (4), Даутин (0), Мартин (0), Батюм (0).

Мемфис – Вашингтон 109:97 (29:21, 38:21, 25:33, 17:22)

Мемфис: Джемисон (24), Кеннард (13 + 8 передач), Альдама (11), Гудвин (8 + 12 подборов + 7 передач), Кончар (3 + 10 подборов) – старт; Джексон (19), Ларэвиа (16), Джарро (8 + 6 передач), Гэбриэл (7).

Вашингтон: Кузма (24 + 7 подборов), Кисперт (22), Авдия (16), Кулибали (11), Джонс (4 + 9 передач) – старт; Пул (10), Батлер (6), Гилл (2), Оморуйи (2), Дэвис (0), Болдуин (0).

Оклахома-Сити – Индиана 111:121 (17:22, 29:36, 41:36, 24:27)

Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (30 + 10 подборов), Дорт (18), Гидди (15 + 7 подборов), Холмгрен (15 + 13 подборов), Хэйворд (9) – старт; Уоллес (11), Уиггинс (7), Джо (6), Джейлин Уильямс (0), К. Уильямс (0), Мускала (0).

Индиана: Тернер (24 + 4 блок-шота), Халибертон (18 + 12 передач), Сиакам (18 + 11 подборов), Несмит (15), Нембард (14) – старт; Топпин (10), Макконнелл (9), Смит (6 + 9 подборов), Шеппард (4), Уокер (3).

Сан-Антонио – Хьюстон 101:103 (30:24, 17:20, 25:32, 29:27)

Сан-Антонио: Джонс (24), Сохан (21 + 8 подборов), Вембаньяма (13 + 10 подборов + 6 передач), Шэмпени (10), Васселл (6 + 6 передач) – старт; Уэсли (10), Коллинз (7), Мамукелашвили (6), Брэнэм (4), Грэм (0), Барлоу (0).

Хьюстон: Ванвлит (21 + 7 подборов + 7 передач), Грин (16 + 7 подборов), Смит (15 + 9 подборов), Брукс (14), Томпсон (6) – старт; Лэндейл (11), А. Холидэй (8), Грин (8), Тэйт (2), Буллок (2).

Юта – Бостон 107:123 (33:44, 24:28, 34:26, 16:25)

Юта: Джордж (26 + 6 передач), Секстон (20 + 7 подборов + 5 потерь), Коллинз (10), Шаманич (7 + 7 подборов), Сенсабо (2) – старт; Кларксон (21), Поттер (8), Данн (6), Хортон-Такер (5), Кесслер (2 + 8 подборов).

Бостон: Тейтум (38), Уайт (24), Холидэй (16 + 8 передач), Хаузер (14), Корнет (12 + 9 подборов + 6 передач) – старт; Притчард (10), Тиллман (7 + 8 подборов), Бриссетт (2), Спрингер (0), Дэвисон (0), Михайлюк (0).

Сакраменто – Милуоки 129:94 (38:30, 37:26, 20:22, 34:16)

Сакраменто: Фокс (29 + 7 передач), Сабонис (22 + 11 подборов + 8 передач), Барнс (16), Хертер (11), Эллис (7) – старт; Монк (25), Дуарте (6), Лень (5), Макги (3), Митчелл (3), Джонс (2), Слоусон (0), Эдвардс (0), Лайлс (0).

Милуоки: Я. Адетокумбо (30 + 13 подборов), Бизли (11), Лиллард (10 + 6 передач), Б. Лопес (7), Краудер (0) – старт; Портис (11 + 7 подборов), Галлинари (7), Коннотон (7), Беверли (4), Грин (3), Джексон (2), Т. Адетокумбо (2).

Клипперс – Миннесота 100:118 (34:21, 29:34, 15:29, 22:34)

Клипперс: Джордж (22 + 5 потерь), Харден (12 + 7 передач), Зубац (10 + 8 подборов), Мэнн (7), Ленард (6) – старт; Пауэлл (11), Тайс (10), Коффи (8), Хайлэнд (8), Бостон (2), Миллер (2), Мун (2), Браун (0), Пламли (0).

Миннесота: Эдвардс (37 + 8 подборов), Конли (23), Андерсон (10 + 7 передач), Гобер (8 + 11 подборов), Макдэниэлс (0) – старт; Александер-Уокер (28), Рид (6), Маклафлин (4), Уоррен (2), Майнотт (0), Никс (0), Миллер (0), Мур (0).

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