НБА: Индиана переиграла Голден Стэйт, победы Лейкерс, Миннесоты и Бостона

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.

В ночь на субботу, 23 марта, состоялись восемь матчей регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации.

Украинский баскетболист Бостона Святослав Михайлюк принял участие в матче против Детройта. Он отыграл более 15 минут, набрал три очка, сделал два подбора и одну передачу.

Результаты матчей НБА за 22 марта

Торонто – Оклахома-Сити 103:123 (35:28, 21:35, 22:26, 25:34)

Торонто: Дик (21), Олиник (16 + 7 потерь), Агбаджи (12 + 7 подборов + 6 передач), Фримен-Либерти (10), Б. Браун (10) – старт; Нвора (12), Темпл (8), Рэмзи (7), Портер (7 + 8 передач), Макдэниэлс (0), Ги (0).

Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (23 + 7 подборов + 8 передач + 6 потерь), Джейлен Уильямс (20), Холмгрен (18 + 10 подборов), Гидди (10), Дорт (10) – старт; К. Уильямс (12), Уоллес (12), Джо (8), Хэйворд (5), Уиггинс (3), Мускала (2), Уотерс (0).

Детройт – Бостон 102:129 (34:32, 19:37, 30:35, 19:25)

Детройт: Уайзмен (24 + 9 подборов), Айви (16), Каннингем (15 + 6 передач), Эвбуомван (14 + 8 подборов), Браун (8) – старт; Роден (9), Сассер (8 + 7 передач), Фурнье (6), Мету (2), Бейхайм (0).

Бостон: Браун (33), Притчард (20 + 9 передач), Уайт (19 + 8 подборов + 11 передач), Порзингис (19), Тиллман (2) – старт; Хаузер (14), Бриссетт (6), Кета (5), Дэвисон (3), Корнет (3), Михайлюк (3), Уолш (2), Спрингер (0).

Сан-Антонио – Мемфис 97:99 (30:18, 14:25, 24:28, 29:28)

Сан-Антонио: Вембаньяма (31 + 16 подборов + 7 потерь), Васселл (27), Джонс (16 + 7 подборов), Сохан (6 + 10 подборов), Шэмпени (1) – старт; К. Джонсон (8 + 8 подборов), Коллинз (4), Брэнэм (4), Уэсли (0), Осман (0).

Мемфис: Джарен Джексон (28 + 7 подборов), Альдама (15 + 13 подборов), Джексон (14 + 8 подборов), Кончар (6), Гудвин (2) – старт; Пиппен (18), Ларэвиа (15), Джарро (1), Перейра (0).

Майами – Новый Орлеан 88:111 (20:21, 22:25, 24:30, 22:35)

Майами: Батлер (17), Розир (13), Адебайо (12 + 10 подборов), Йович (10), Миллс (4) – старт; Суайдер (14), Брайант (8), Райт (5), Хакес (3), Кэйн (2), Калеб Мартин (0), О. Робинсон (0), Хайсмит (0).

Новый Орлеан: Макколлум (30 + 7 передач), Мерфи (14 + 8 подборов), Джонс (10), Валанчюнас (8 + 10 подборов), Уильямсон (4 + 5 потерь) – старт; Альварадо (17 + 7 подборов + 6 передач), Маршалл (13 + 7 подборов), Нэнс (6 + 9 подборов), Хоукинс (3), Райан (3), Робинсон-Эрл (2), Зеллер (1).

Миннесота – Кливленд 104:91 (25:20, 21:29, 26:17, 32:25)

Миннесота: Конли (21 + 6 передач), Рид (18), Эдвардс (16 + 13 подборов), Макдэниэлс (15 + 5 потерь), Гобер (9 + 14 подборов) – старт; Маклафлин (12), Андерсон (10), Моррис (3), Александер-Уокер (0).

Кливленд: Гарлэнд (19), Леверт (16 + 6 передач), Аллен (15 + 13 подборов), Ньянг (10), Окоро (5) – старт; М-с Моррис (11 + 7 подборов), Меррилл (10), Томпсон (5 + 7 подборов).

Портленд – Клипперс 117:125 (27:42, 26:28, 27:31, 37:24)

Портленд: Хендерсон (24 + 10 передач), Мюррэй (21 + 7 подборов), Рит (13), Камара (11 + 7 подборов), Саймонс (3 + 6 передач) – старт; Бэнтон (17), Уокер (14 + 8 подборов), Браун (9), Рупер (5).

Клипперс: Джордж (31), Ленард (22), Мэнн (20), Харден (15 + 10 передач), Зубац (6 + 8 подборов) – старт; Бостон (9), Коффи (8), Тайс (6), Пламли (5), Такер (3), Хайлэнд (0), Мун (0).

Голден Стэйт – Индиана 111:123 (38:38, 29:28, 21:36, 23:21)

Голден Стэйт: Карри (25 + 11 подборов), Подземски (13 + 10 подборов), Куминга (11 + 8 подборов), Др. Грин (11 + 8 подборов + 6 передач), Уиггинс (8) – старт; Томпсон (17), Пол (12), Джексон-Дэвис (9 + 10 подборов), Муди (4), Пэйтон II (1).

Индиана: Халибертон (26 + 11 передач), Сиакам (25 + 16 подборов + 6 передач), Нембард (17), Тернер (14 + 10 подборов + 5 блок-шотов), Несмит (8) – старт; Смит (11 + 7 подборов), Макконнелл (11 + 6 передач), Топпин (8), Шеппард (3), Макдермотт (0).

Лейкерс – Филадельфия 101:94 (24:23, 26:29, 25:24, 26:18)

Лейкерс: Дэвис (23 + 19 подборов + 4 блок-шота), Джеймс (20 + 8 подборов + 6 передач + 8 потерь), Расселл (14 + 5 потерь), Ривз (14), Хатимура (14 + 7 подборов) – старт; Динуидди (11), Хэйс (5), Реддиш (0), Кристи (0).

Филадельфия: Макси (27), Убре (19), Харрис (16 + 13 подборов), Бамба (11 + 7 подборов), Лаури (5) – старт; Пэйн (7), Хилд (5), Рид (4), Мартин (0), Батюм (0).

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