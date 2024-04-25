Наз Рид - лучший запасной года в НБА

Центровой Миннесоты Наз Рид был признан лучшим запасным года в НБА.

Рид всего на 10 пунктов обошел Малика Монка из Сакраменто в голосовании за награду, в то время как остальные претенденты существенно отстали.

Миннесота провела второй лучший в своей истории сезон, заняв третье место в Западной конференции, а Рид выдал и вовсе лучший свой сезон.

В матчах регулярного чемпионата 24-летний центровой продемонстрировал лучшие в карьере показатели в 13.5 очка и 5.2 подбора и принял участие в 81 игре.

Рид стал третьим незадрафтованным игроком, получившим эту награду. До него это удавалось Джону Старксу (1996/97) и Дэрреллу Армстронгу (1998/99).

Данная награда стала второй из семи, которые НБА выдаст по ходу плей-офф, с расписанием матчей которого можно ознакомиться на ISPORT.

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