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Пуэрториканский боксер умер спустя неделю после завоевания титула

В этом году 35-летний боец провел 14 поединков, одержав победы во всех.
Сегодня, 13:59
Пол Бамба / instagram.com/bambajuice
Пол Бамба / instagram.com/bambajuice

Пуэрториканский обладатель пояса WBA Gold в тяжелом весе Пол Бамба умер спустя неделю после завоевания титула.

Трагическую новость сообщил его менеджер, певец и продюсер Ne-Yo. Причины смерти 35-летнего спортсмена пока не называются.

Бамба начал боксерскую карьеру в 2021 году, а значительных успехов добился в этом году. За 2024 год пуэрториканец провел 14 поединков и в каждом из них одержал победу. В своем последнем бою, который состоялся 21 декабря, Бамба одолел техническим нокаутом в шестом раунде мексиканца Рохелио Медину Луну и завоевал титул WBA Gold.

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Всего за свою профессиональную карьеру Бамба провел 22 поединка, одержав 19 побед, 18 из которых нокаутом, а в трех боях потерпел поражения, одно досрочное.

Бамба также был бывшим морским пехотинцем США и руководил компанией по обучению боксу и фитнесу.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: WBA

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