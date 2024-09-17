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В возрасте 25 лет умер чемпион Украины по боксу

Сердце Аркадия Карцана остановилось после трехдневной комы.
Сегодня, 16:49
Аркадий Карцан / ФБУ
Аркадий Карцан / ФБУ

Во вторник, 17 сентября, ушел из жизни боксер национальной сборной, многократный чемпион Украины Аркадий Карцан.

Карцан – мастер спорта международного класса по боксу, многократный чемпион Украины, победитель многих международных турниров высшего класса, член сборной Украины по боксу.

Во внутернних соревнованиях 25-летний боксер представлял Хмельницкую область, выступая за СК Авангард.

Последние три дня Карцан провел в коме, а 17 сентября его сердце остановилось. О причинах трагедии не сообщается.

"Три дня Аркадий находился в коме и сегодня стало известно, что его сердце остановилось в 25-летнем возрасте.

Такой жажды побед, которое было у этого парня не найти, он мечтал стать олимпийским чемпионом и много ради этого работал. 

Боксерская семья выражает свои искренние соболезнования семье Аркадия! Покойся с миром, чемпион! Мы всегда будем тебя помнить!" - говорится в заявлении ФБУ.

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