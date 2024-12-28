iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Тренер Арсенала сделал неутешительный прогноз по срокам восстановления лидера команды

Букайо Сака перенес операцию и выбыл на длительный период.
Сегодня, 13:18
Букайо Сака / Getty Images
Букайо Сака / Getty Images

Главный тренер Арсенала Микель Артета рассказал о состоянии здоровья вингера Букайо Сака, который получил травму подколенного сухожилия.

По словам наставника "канониров", 23-летний футболист перенес хирургическое вмешательство, после чего ему потребуется на восстановление больше двух месяцев.

Читай также: Арсенал без Зинченко одержал минимальную победу над аутсайдером АПЛ

"Сака сделали операцию. Все прошло хорошо, но, к сожалению, он будет отсутствовать много-много недель.

Восстановление займет больше двух месяцев. Я не знаю точно, сколько еще. Это будет зависеть от того, как начнет заживать рубцовая ткань, в первую неделю или около того, и от ее подвижности. Очень сложно сказать", - приводит слова Артеты Sky Sports.

Отметим, что в нынешнем сезоне Сака провел в составе Арсенала во всех турнирах 24 матча, в которых отличился девятью голами и 13 результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Арсенал намерен подписать восходящею звезду Реала.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Микель Артета Арсенал Лондон Букайо Сака

Статьи по теме

Арсенал без Зинченко одержал минимальную победу над аутсайдером АПЛ Арсенал без Зинченко одержал минимальную победу над аутсайдером АПЛ
Зинченко вернулся: Арсенал огласил состав на ближайший матч АПЛ Зинченко вернулся: Арсенал огласил состав на ближайший матч АПЛ
Зинченко возобновил тренировки с Арсеналом Зинченко возобновил тренировки с Арсеналом
Арсенал предполагает, что Сака вернется не раньше весны Арсенал предполагает, что Сака вернется не раньше весны
Помочь журналистам

Видео

НБА: Сакраменто Леня и Юта Михайлюка минимально уступили в своих матчах
НБА: Сакраменто Леня и Юта Михайлюка минимально уступили в своих матчах

Популярное на сайте

Биатлон-2024/2025: когда стартует этап в Оберхофе?
просмотров
Рейтинг WTA: Страхова потеряла 32 позиции, Байндль поднялась
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко - первая ракетка Украины, падение Урсу
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция Рождественской гонки
просмотров
Футбол сегодня: Лацио - Аталанта, игра Интера, матчи в Италии
просмотров

Последние новости

Бокс15:58
"Уже прошел свой пик": Тренер сделал прогноз на бой Беринчик - Дэвис
Бокс15:35
Менеджер Усика озвучил сроки его возвращения в ринг
Европа14:59
Лунин принял важное решение о своем будущем
Сборные14:33
Сборная Украины по баскетболу осталась без главного тренера
Бокс13:59
Пуэрториканский боксер умер спустя неделю после завоевания титула
Европа13:18
Тренер Арсенала сделал неутешительный прогноз по срокам восстановления лидера команды
12:50
Чемпионат мира по дартсу: расписание и результаты матчей
Бокс12:30
Малиньяджи отреагировал на слова Фьюри о ограблении в бою с Усиком
Биатлон12:00
Биатлон: онлайн-трансляция Рождественской гонки
Европа11:50
"Рождественский поцелуй": футболист клуба Серии А опубликовал фото со своим парнем
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK