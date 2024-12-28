Тренер Арсенала сделал неутешительный прогноз по срокам восстановления лидера команды

Главный тренер Арсенала Микель Артета рассказал о состоянии здоровья вингера Букайо Сака, который получил травму подколенного сухожилия.

По словам наставника "канониров", 23-летний футболист перенес хирургическое вмешательство, после чего ему потребуется на восстановление больше двух месяцев.

Читай также: Арсенал без Зинченко одержал минимальную победу над аутсайдером АПЛ

"Сака сделали операцию. Все прошло хорошо, но, к сожалению, он будет отсутствовать много-много недель.

Восстановление займет больше двух месяцев. Я не знаю точно, сколько еще. Это будет зависеть от того, как начнет заживать рубцовая ткань, в первую неделю или около того, и от ее подвижности. Очень сложно сказать", - приводит слова Артеты Sky Sports.

Отметим, что в нынешнем сезоне Сака провел в составе Арсенала во всех турнирах 24 матча, в которых отличился девятью голами и 13 результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Арсенал намерен подписать восходящею звезду Реала.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!