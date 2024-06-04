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Баскетбол

Яннис спродюсирует комедию об ограблениях на греческую тематику

Баскетболист хочет создать аналог голливудского хита "Одиннадцать друзей Оушена".
Сегодня, 22:22
Яннис Адетокумбо / Getty Images
Яннис Адетокумбо / Getty Images

Суперзвезда Милуоки Бакс Яннис Адетокумбо привлекает внимание за пределами своей баскетбольной карьеры.

Как сообщает BasketNews со ссылкой на Variety, "Грик Фрик" подписал контракт на производство своего первого художественного фильма через свою продюсерскую компанию Improbable Media.

Студия Galazio и режиссер Кристофер Андре Маркс продюсируют проект, который описывается как "комедия об ограблениях в стиле "Одиннадцати друзей Оушена", действие которой происходит в Греции".

Маркс, который будет сценаристом и режиссером фильма, запускает новый производственный баннер, ориентированный на то, чтобы донести до мировой аудитории международные истории с греческими темами.

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В число продюсеров фильма входят Шани Хинтон, Рафаэль Бенолиэль, Адам Б. Стерн и Эрика Аронсон.

Детали сюжета и международный актерский состав пока держатся в секрете, но ожидается, что производство начнется позднее в этом году.

Ранее стало известно, что Яннис Адетокумбо примет участие в отборочном турнире, победа в котором позволит сборной Греции выступить на Олимпиаде-2024.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милуоки Бакс Яннис Адетокумбо

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