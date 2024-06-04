Даллас наградил генерального менеджера за успехи команды новым контрактом

Именно этот человек решился привести в команду Кайри Ирвинга, Дэниэла Гэффорда и Пи Джей Вашингтона.

Даллас Маверикс подписали многолетнее продление с генеральным менеджером Нико Харрисоном, сообщает ESPN.

Владелец техасцев Патрик Дюмон похвалил Харрисона в заявлении, опубликованном командой, заявив, что он "продемонстрировал свое лидерство и способности".

"Его видение, а также его усилия в интересах наших игроков и персонала привели нашу команду к двум выходам в плей-офф за три сезона и, конечно же, к финалу НБА в этом году", — сказал Дюмон.

Для Харрисона это третий сезон на посту генерального менеджера Мавс. Он является архитектором команды, которая вышла в Финал НБА всего в третий раз в истории франшизы.

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При Харрисоне Даллас сумел договориться об обмене Кайри Ирвинга из Бруклина в феврале 2023 года. Он осуществил трейды Дерека Лайвли во время драфта новичков, а также Пи Джей Вашингтона и Дэниэла Гэффорда до дедлайна.

Напомним, что всего месяц назад Даллас Маверикс объявили о продлении контракта с главным тренером Джейсоном Киддом. Харрисон и Кидд были наняты клубом в один и тот же момент, в июне 2021 года.

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