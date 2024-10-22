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Баскетбол

НБА и Nike подписали новый контракт об эксклюзивности поставок экипировки

На протяжении следующих 12 лет баскетболисты будут играть в форме американского производителя.
Сегодня, 20:31
Донован Митчелл / Getty Images
Донован Митчелл / Getty Images

НБА и производитель спортивной одежды и обуви Nike договорились о продлении сотрудничества.

Как сообщает The Athletic, стороны заключили 12-летнее продление, согласно которому Nike останется эксклюзивным поставщиком баскетбольной экипировки.

"С нашей точки зрения, это было легкое решение - продлить сотрудничество с Nike еще на 12 лет", - заявил Сэл ЛаРокка, президент НБА по глобальному партнерству.

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Соглашение будет распространяться не только на НБА, но и на ЖНБА и G-Лигу. По информации источника, соглашение о продлении было достигнуто еще летом.

Nike является глобальным партнером НБА с начала сезона-2017/18, после того как они заключили сделку в 2015 году. До этого баскетбольную форму для лиги производил Adidas.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: nike

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