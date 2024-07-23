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Ворскла удалила из соцсетей упоминание о новой форме после скандала со Спортингом

Странное совпадение спровоцировало разбирательство с техническим партнером клубов.
Сегодня, 20:08
Форма Ворсклы / ФК Ворскла
Форма Ворсклы / ФК Ворскла

Ворскла убрала из соцсетей публикацию о форме на сезон-2024/25 от технического партнера Nike, из-за которой разгорелся скандал.

В частности, полтавский клуб удалил с своей страницы в Instagram упоминание о новой экипировке, которая вышла практически идентичной с формой лиссабонского Спортинга.

Тем не менее на официальном сайте "зелено-белых" новость об обновленных комплектах формы пока остается.

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Напомним, что один из вариантов новой формы Ворсклы был выполнен в черном, зеленом и белом цветах и вышел очень похожим на экипировку Спортинга.

Источник: ФК Ворскла

Источник: Getty Images

Португальский клуб после этого выступил с заявлением, что его форма была согласована с Nike и должна была быть эксклюзивной в честь одного из основателей и первого тренера команды Франческо Штромпа.

Спортинг также сообщил, что сейчас решает эту проблему с руководством технического партнера на самом высоком уровне.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: nike ворскла Спортинг Лиссабон

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