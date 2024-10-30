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НБА: Лень победил Михайлюка в дерби, поражения Бруклина и Миннесоты

Представляем вашему вниманию результаты и обзоры прошедших баскетбольных игр.
Сегодня, 08:00
НБА: результаты игрового дня / Getty Images
НБА: результаты игрового дня / Getty Images

В ночь на среду, 30 октября, прошли матчи нового регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации.

Украинский баскетболист Сакраменто Алексей Лень принял участие в матче против Юты, за которую заявлен Святослав Михайлюк - он участия в игре не принимал. На счету Алексея пять минут на паркете, два очка и четыре подбора.

Результаты НБА за 29 октября

Бруклин – Денвер 139:144 OT (40:27, 32:36, 27:33, 26:29, 14:19)

Бруклин: Шредер (28 + 14 передач), Томас (26), К. Джонсон (20 + 7 подборов), Финни-Смит (17), Клауни (0) – старт; З. Уильямс (18), Клэкстон (16 + 12 подборов), Уилсон (11), Милтон (3), Джонсон (0).

Денвер: Йокич (29 + 18 подборов + 16 передач), Дж. Мюррэй (24), Гордон (24), Портер (16), К. Браун (12) – старт; Уэстбрук (22), Стротер (7), Уотсон (7), Шарич (3).

Миннесота – Даллас 114:120 (34:26, 25:35, 23:32, 32:27)

Миннесота: Эдвардс (37 + 5 потерь), Рэндл (20 + 7 подборов + 7 передач), Макдэниэлс (13), Конли (9 + 6 передач), Гобер (7 + 8 подборов) – старт; Рид (14 + 9 подборов + 5 потерь), Александер-Уокер (11), Дивинченцо (3 + 6 передач), Инглс (0).

Даллас: Ирвинг (35), Дончич (24 + 8 подборов + 9 передач), Вашингтон (17 + 8 подборов), Гэффорд (14), Томпсон (7) – старт; Граймс (9), Лайвли (5 + 9 подборов), Маршалл (4), Динуидди (3), Харди (2).

Юта – Сакраменто 96:113 (22:34, 30:27, 14:29, 30:23)

Юта: Кларксон (21), Джордж (10 + 11 передач), Уильямс (9), Маркканен (7), Кесслер (4 + 8 подборов) – старт; Коллинз (18 + 7 подборов), Филиповски (12 + 8 подборов), Сенсабо (11), Секстон (4), Джузэнг (0), Юбэнкс (0), Миллс (0).

Сакраменто: Сабонис (28 + 11 подборов), Дерозан (20 + 8 передач), Фокс (19 + 6 передач), Хертер (14), Мюррэй (14) – старт; Монк (7), Эллис (5), Лень (2), Макдермотт (2), Лайлс (2 + 7 подборов), Джонс (0), Маклафлин (0), Джонс (0).

Голден Стэйт – Новый Орлеан 124:106 (14:31, 33:20, 40:28, 37:27)

Голден Стэйт: Хилд (28), Подземски (19), Муди (17), Др. Грин (3 + 7 передач), Джексон-Дэвис (3) – старт; Уотерс (21 + 8 подборов), Куминга (17), Пэйтон II (7), Луни (4 + 9 подборов), Спенсер (4), Андерсон (1 + 5 перехватов), Сантос (0), Бикман (0).

Новый Орлеан: Уильямсон (31 + 8 подборов + 7 потерь), Ингрэм (30), Макколлум (5), Тайс (5 + 7 подборов), Джонс (5) – старт; Мисси (9 + 7 подборов), Альварадо (6), Робинсон-Эрл (5), Хоукинс (4), Грин (3), Кэйн (3), Бостон (0).

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