НБА: Милуоки уступила Кливленду, Юта Михайлюка - Денверу

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.

В ночь на воскресенье, 3 ноября, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны десять матчей.

Результаты матчей НБА за 2 ноября

Шарлотт – Бостон 103:113 (24:38, 26:30, 24:17, 29:28)

Шарлотт: Болл (36 + 6 передач + 6 потерь), Миллер (16 + 6 передач), Грин (12), Бриджес (6 + 8 подборов), Г. Уильямс (5) – старт; Коди Мартин (11), Мэнн (10), Смит (4), Гибсон (2), Диабате (1), Салон (0).

Бостон: Тейтум (29 + 7 подборов + 5 потерь), Корнет (19), Уайт (18 + 8 подборов), Холидэй (13 + 6 передач), Хорфорд (0) – старт; Притчард (22), Хаузер (8 + 7 подборов), Кета (4), Уолш (0), Тиллман (0).

Торонто – Сакраменто 131:128 OT (37:29, 29:34, 30:23, 24:34, 11:8)

Торонто: Барретт (31 + 9 подборов + 6 передач), Дик (22), Агбаджи (22), Пелтль (13 + 9 подборов), Митчелл (4 + 7 передач + 5 перехватов + 5 потерь) – старт; Буше (24), Бэттл (9), Мобо (6), Уолтер (0), Шэд (0 + 6 передач).

Сакраменто: Дерозан (33 + 6 потерь), Фокс (24 + 5 перехватов + 5 потерь), Сабонис (17 + 20 подборов + 10 передач), Мюррэй (16 + 10 подборов), Макдермотт (4) – старт; Монк (21), Эллис (8), Лайлс (5), Маклафлин (0).

Филадельфия – Мемфис 107:124 (28:24, 24:35, 23:33, 32:32)

Филадельфия: Макси (23 + 6 передач), Убре (14), Лаури (10), Калеб Мартин (9), Драммонд (4 + 9 подборов) – старт; Маккейн (19), Гордон (10), Ябуселе (9), Мартин (4), Джексон (3), Бона (2), Даутин (0), Каунсил (0).

Мемфис: Джарен Джексон (27), Морэнт (18 + 12 передач + 6 потерь), Уэллс (15), Иди (10 + 10 подборов), Альдама (10 + 13 подборов) – старт; Хафф (20), Пиппен (12 + 13 передач), Ларэвиа (8), Кларк (4), Каслтон (0), Кавамура (0).

Сан-Антонио – Миннесота 113:103 (32:32, 30:25, 33:25, 18:21)

Сан-Антонио: Сохан (19 + 10 подборов), Вембаньяма (17), Пол (15 + 13 передач), Барнс (14), Шэмпени (7) – старт; К. Джонсон (25 + 8 подборов), Коллинз (7), Брэнэм (6), Касл (3), Уэсли (0), Мамукелашвили (0), Сиссоко (0), Бэсси (0).

Миннесота: Эдвардс (21), Рэндл (21), Гобер (10), Макдэниэлс (7), Конли (5) – старт; Дивинченцо (14), Рид (11), Александер-Уокер (6 + 6 передач), Майнотт (4), Дозьер (4), Гарза (0), Диллингэм (0), Шэннон (0).

Хьюстон – Голден Стэйт 121:127 OT (20:38, 23:33, 37:25, 39:23, 2:8)

Хьюстон: Смит (21 + 7 подборов), Шенгюн (14 + 10 подборов), Ванвлит (11), Грин (7), Брукс (7) – старт; Исон (27 + 9 подборов), Томпсон (18 + 11 подборов), А. Холидэй (6), Уитмор (4), Лэндейл (3), Шеппард (3), Грин (0).

Голден Стэйт: Уиггинс (15), Др. Грин (14 + 11 подборов), Подземски (12 + 6 передач), Муди (9), Джексон-Дэвис (6) – старт; Хилд (27 + 7 подборов), Куминга (23), Андерсон (9), Луни (7 + 7 подборов), Пэйтон II (3), Уотерс (2).

Милуоки – Кливленд 113:114 (38:30, 24:31, 22:26, 29:27)

Милуоки: Лиллард (41 + 9 передач), Я. Адетокумбо (34 + 16 подборов + 9 передач), Принс (16), Б. Лопес (6), Трент (3) – старт; Портис (10 + 8 подборов), Джексон (3), Райт (0), Коннотон (0).

Кливленд: Митчелл (30), Аллен (15 + 12 подборов), Э. Мобли (14 + 7 подборов), Гарлэнд (11 + 10 передач), Уэйд (8) – старт; Меррилл (17), Окоро (13 + 8 подборов), Ньянг (3), Джером (3), Портер (0).

Вашингтон – Майами 98:118 (21:31, 27:25, 22:33, 28:29)

Вашингтон: Кулибали (22 + 8 подборов), Пул (21), Сарр (17 + 4 блок-шота), Джордж (6 + 8 подборов), Кэррингтон (4 + 8 передач) – старт; Дэвис (9 + 7 подборов), Болдуин (6), Батлер (5), Валанчюнас (4 + 7 подборов), Кисперт (4), Бэгли (0), Холмс (0), Гилл (0).

Майами: Адебайо (32 + 14 подборов), Батлер (18 + 8 подборов), Хирро (15), Розир (12), Йович (3) – старт; Беркс (15), Хакес (8 + 10 подборов), Ларссон (7), Брайант (4 + 9 подборов), Смит (2), Уэйр (2), Ричардсон (0), Хайсмит (0).

Денвер – Юта 129:103 (37:26, 28:30, 34:19, 30:28)

Денвер: Йокич (27 + 16 подборов + 9 передач + 5 потерь), Портер (20), К. Браун (17), Гордон (12), Уэстбрук (5 + 7 передач + 5 перехватов) – старт; Стротер (19), Уотсон (8), Тайсон (7), Джордан (6 + 9 подборов), Ннаджи (6), Александер (2), Пикетт (0), Джонс (0).

Юта: Кесслер (18 + 14 подборов + 6 блок-шотов), Джордж (16 + 7 передач), Секстон (10), Уильямс (4), Филиповски (2) – старт; Джузэнг (17), Коллинз (15), Сенсабо (10), Михайлюк (6), Юбэнкс (5), Миллс (0).

Финикс – Портленд 103:97 (22:18, 21:29, 44:18, 16:32)

Финикс: Букер (28 + 9 подборов + 9 передач), Дюрэнт (21 + 9 подборов), Джонс (15 + 6 передач), Бил (15 + 7 подборов), Нуркич (3 + 15 подборов) – старт; Аллен (18), О'Нил (3 + 7 подборов), Моррис (0), Пламли (0), Данн (0).

Портленд: Саймонс (20 + 8 подборов + 6 передач), Грант (20 + 7 подборов), Авдия (13), Эйтон (10 + 13 подборов), Камара (7 + 10 подборов) – старт; Бэнтон (12), Хендерсон (7), Клинган (3), Мюррэй (3), Рупер (2).

Клипперс – Оклахома-Сити 92:105 (28:19, 29:34, 21:28, 14:24)

Клипперс: Пауэлл (24), Харден (12 + 13 подборов + 7 передач), Мэнн (11), Зубац (9 + 12 подборов), Д. Джонс (2) – старт; Данн (11), Портер (7), Коффи (4), Джонс (4), Батюм (4), Хайлэнд (3), Миллер (1), Браун (0).

Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (25 + 9 передач), Дорт (16), Джейлен Уильямс (15 + 7 подборов), Уиггинс (12), Холмгрен (10 + 14 подборов) – старт; Джо (12), Уоллес (7), Карузо (5), Дженг (3), Митчелл (0), Джонс (0), Леонс (0).

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