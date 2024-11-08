iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

НБА: Юта без Михайлюка проиграла Милуоки, победа Сан-Антонио

Представляем вашему вниманию результаты и обзоры прошедших баскетбольных игр.
Сегодня, 07:49
НБА: результаты игрового дня / Getty Images
НБА: результаты игрового дня / Getty Images

В ночь на пятницу, 8 ноября, прошли матчи нового регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации.

Украинский баскетболист Юты Святослав Михайлюк не играл против Милуоки (100:123).

Результаты НБА за 7 ноября

Чикаго – Миннесота 119:135 (34:28, 31:28, 30:34, 24:45)

Чикаго: Вучевич (25), Уайт (24 + 8 передач), Досунму (13), Уильямс (12), Гидди (9 + 13 передач) – старт; Хортон-Такер (13), Смит (9), Филлипс (6), Терри (6), Бузелис (2), Картер (0), Дуарте (0).

Миннесота: Эдвардс (33 + 8 подборов + 6 передач), Рэндл (22 + 10 подборов), Гобер (21 + 9 подборов), Макдэниэлс (19), Конли (14 + 11 передач) – старт; Дивинченцо (13), Александер-Уокер (5), Рид (4), Шэннон (4), Майнотт (0), Гарза (0), Дозьер (0), Диллингэм (0).

Сан-Антонио – Портленд 118:105 (33:27, 23:28, 35:24, 27:26)

Сан-Антонио: Касл (14 + 6 передач), Шэмпени (14), Вембаньяма (12 + 8 подборов), Барнс (11 + 7 подборов), Пол (6 + 6 передач) – старт; К. Джонсон (17 + 11 подборов), Брэнэм (17), Коллинз (14), Уэсли (10 + 8 передач), Мамукелашвили (3), Сиссоко (0), Бэсси (0).

Портленд: Грант (21), Эйтон (21 + 10 подборов), Саймонс (19 + 7 передач), Авдия (9 + 7 подборов), Камара (4 + 9 подборов) – старт; Шарп (13), Хендерсон (11), Бэнтон (4), Уокер (3), Клинган (0), Рит (0), Мюррэй (0), Рупер (0).

Милуоки – Юта 123:100 (31:29, 26:32, 31:16, 35:23)

Милуоки: Лиллард (34 + 7 передач), Я. Адетокумбо (31 + 16 подборов), Джексон (7), Принс (6), Б. Лопес (1) – старт; Портис (19), Грин (12), Коннотон (3), Умуде (3), Трент (2), Боучэмп (2), Роллинз (2), Роббинс (1), Смит (0).

Юта: Секстон (14 + 7 передач), Джордж (10), Маркканен (8 + 7 подборов), Уильямс (6), Кесслер (6 + 8 подборов) – старт; Кларксон (18), Джузэнг (12), Коллинз (11), Сенсабо (6), Миллс (5), Юбэнкс (4 + 7 подборов), Коллиер (0), Филиповски (0).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Украина добыла разгромную победу в отборе на женский Евробаскет Украина добыла разгромную победу в отборе на женский Евробаскет
Кубок Украины: Шахтер - Александрия, Рух - Динамо, соперники для Полесья и Виктории в четвертьфинале Кубок Украины: Шахтер - Александрия, Рух - Динамо, соперники для Полесья и Виктории в четвертьфинале
Болельщик украл у Неймара золотое кольцо и выставил его на аукцион Болельщик украл у Неймара золотое кольцо и выставил его на аукцион
Календарь Динамо: "бело-синие" опозорились с Ференцварошем в четвертом туре Лиги Европы Календарь Динамо: "бело-синие" опозорились с Ференцварошем в четвертом туре Лиги Европы
Помочь журналистам

Видео

Шахтер - Янг Бойз 2:1 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
Шахтер - Янг Бойз 2:1 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк проводит 25-ю неделю в топ-20, Свитолина опустилась
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку, украинцы вне топ-300, новая вторая ракетка мира
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

11:30
Украина добыла разгромную победу в отборе на женский Евробаскет
Украина11:05
Кубок Украины: Шахтер - Александрия, Рух - Динамо, соперники для Полесья и Виктории в четвертьфинале
Другие страны10:45
Болельщик украл у Неймара золотое кольцо и выставил его на аукцион
Украина10:15
Календарь Динамо: "бело-синие" опозорились с Ференцварошем в четвертом туре Лиги Европы
Бокс09:55
Непобежденный украинец потерпел поражение в чемпионском бою
Бокс09:30
"Я жажду мести": Фьюри дерзко обратился к Усику
Теннис08:59
Итоговый турнир-2024 (WTA): Циньвэнь - Крейчикова, Соболенко - Гауфф сыграют в плей-офф
Европа08:34
Футбол сегодня: матчи УПЛ, игры Марселя, Фрайбурга и Эмполи
НХЛ08:14
НХЛ: Баффало уничтожило Рейнджерс, поражения Питтсбурга и Колорадо
НБА07:49
НБА: Юта без Михайлюка проиграла Милуоки, победа Сан-Антонио
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK