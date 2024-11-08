НБА: Юта без Михайлюка проиграла Милуоки, победа Сан-Антонио
В ночь на пятницу, 8 ноября, прошли матчи нового регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации.
Украинский баскетболист Юты Святослав Михайлюк не играл против Милуоки (100:123).
Результаты НБА за 7 ноября
Чикаго – Миннесота 119:135 (34:28, 31:28, 30:34, 24:45)
Чикаго: Вучевич (25), Уайт (24 + 8 передач), Досунму (13), Уильямс (12), Гидди (9 + 13 передач) – старт; Хортон-Такер (13), Смит (9), Филлипс (6), Терри (6), Бузелис (2), Картер (0), Дуарте (0).
Миннесота: Эдвардс (33 + 8 подборов + 6 передач), Рэндл (22 + 10 подборов), Гобер (21 + 9 подборов), Макдэниэлс (19), Конли (14 + 11 передач) – старт; Дивинченцо (13), Александер-Уокер (5), Рид (4), Шэннон (4), Майнотт (0), Гарза (0), Дозьер (0), Диллингэм (0).
Сан-Антонио – Портленд 118:105 (33:27, 23:28, 35:24, 27:26)
Сан-Антонио: Касл (14 + 6 передач), Шэмпени (14), Вембаньяма (12 + 8 подборов), Барнс (11 + 7 подборов), Пол (6 + 6 передач) – старт; К. Джонсон (17 + 11 подборов), Брэнэм (17), Коллинз (14), Уэсли (10 + 8 передач), Мамукелашвили (3), Сиссоко (0), Бэсси (0).
Портленд: Грант (21), Эйтон (21 + 10 подборов), Саймонс (19 + 7 передач), Авдия (9 + 7 подборов), Камара (4 + 9 подборов) – старт; Шарп (13), Хендерсон (11), Бэнтон (4), Уокер (3), Клинган (0), Рит (0), Мюррэй (0), Рупер (0).
Милуоки – Юта 123:100 (31:29, 26:32, 31:16, 35:23)
Милуоки: Лиллард (34 + 7 передач), Я. Адетокумбо (31 + 16 подборов), Джексон (7), Принс (6), Б. Лопес (1) – старт; Портис (19), Грин (12), Коннотон (3), Умуде (3), Трент (2), Боучэмп (2), Роллинз (2), Роббинс (1), Смит (0).
Юта: Секстон (14 + 7 передач), Джордж (10), Маркканен (8 + 7 подборов), Уильямс (6), Кесслер (6 + 8 подборов) – старт; Кларксон (18), Джузэнг (12), Коллинз (11), Сенсабо (6), Миллс (5), Юбэнкс (4 + 7 подборов), Коллиер (0), Филиповски (0).
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