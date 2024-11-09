НБА: Сакраменто с Ленем проиграл Клипперс, победы Лейкерс и Финикса

В ночь на субботу, 9 ноября, прошли матчи нового регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации.

Украинский баскетболист Сакраменто Алексей Лень сыграл против Клипперс (98:107). На его счету три подбора за восемь минут на паркете.

Результаты НБА за 7 ноября

Шарлотт – Индиана 103:83 (29:26, 15:18, 30:22, 29:17)

Шарлотт: Болл (31 + 7 подборов + 6 передач), Миллер (29 + 6 передач), Салон (2 + 7 подборов), Гибсон (2), Грин (2) – старт; Коди Мартин (15), Мэнн (14), Г. Уильямс (8 + 9 подборов), Роден (0), Диабате (0 + 15 подборов), Смит (0), Сет Карри (0).

Индиана: Сиакам (27), Матурин (22), Тернер (12 + 10 подборов), Халибертон (6 + 7 подборов + 9 передач), Шеппард (2) – старт; Джексон (7), Уокер (5), Топпин (2), Джонсон (0), Ферфи (0), Фримен (0).

Детройт – Атланта 122:121 (40:23, 26:30, 29:32, 27:36)

Детройт: Каннингем (22 + 11 подборов + 13 передач + 7 потерь), Харрис (22), Айви (18), Стюарт (10 + 11 подборов), Хардуэй (7) – старт; Бизли (22), Фонтеккьо (11), Рид (5), Холланд (5).

Атланта: Янг (35 + 13 передач), Джонсон (20 + 9 подборов), Дэниэлс (18 + 7 перехватов), Капела (7 + 12 подборов), Рисаше (7) – старт; Нэнс (13), Мэтьюз (8), Оконгву (8), Родди (3), Уоллес (2).

Орландо – Новый Орлеан 115:88 (37:23, 20:24, 28:25, 30:16)

Орландо: Ф. Вагнер (27 + 6 передач), Битадзе (11 + 9 подборов), Саггс (7 + 5 потерь), Колдуэлл-Поуп (7), да Силва (7) – старт; М. Вагнер (17), Блэк (11), Айзек (10), Энтони (8), Г. Харрис (7), Джозеф (3), Ховард (0), Хьюстан (0).

Новый Орлеан: Бостон (26), Альварадо (21), Робинсон-Эрл (12), Ингрэм (11 + 6 потерь), Мисси (0) – старт; Науэлл (10), Ривс (3), Грин (3), Тайс (2), Кэйн (0), Джемисон (0).

Бостон – Бруклин 108:104 OT (24:28, 25:23, 27:27, 18:16, 14:10)

Бостон: Тейтум (33 + 9 подборов + 6 передач), Холидэй (17), Уайт (14 + 6 передач), Хорфорд (13 + 10 подборов), Тиллман (0) – старт; Притчард (20), Хаузер (8), Кета (3 + 10 подборов), Уолш (0).

Бруклин: Томас (31), Шредер (20), К. Джонсон (18 + 8 подборов), Финни-Смит (5), Клэкстон (2 + 10 подборов) – старт; З. Уильямс (9 + 12 подборов), Симмонс (8 + 7 подборов + 8 передач), Уилсон (8), Джонсон (3).

Кливленд – Голден Стэйт 136:117 (39:22, 44:20, 29:41, 24:34)

Кливленд: Гарлэнд (27 + 6 передач), Э. Мобли (23), Окоро (16), Аллен (13 + 12 подборов), Митчелл (12) – старт; Джером (20), Леверт (8 + 7 подборов), Ньянг (7), Меррилл (5), Уэйд (3), Портер (2), Тайсон (0), Томпсон (0).

Голден Стэйт: Карри (12 + 6 потерь), Уиггинс (11), Пэйтон II (8), Др. Грин (6 + 6 передач), Джексон-Дэвис (3) – старт; Куминга (21), Подземски (14 + 7 подборов), Муди (11), Мелтон (10), Луни (9 + 7 подборов), Андерсон (4), Хилд (3), Сантос (3), Уотерс (2).

Даллас – Финикс 113:114 (26:36, 24:27, 33:24, 30:27)

Даллас: Дончич (30 + 7 подборов + 7 передач), Ирвинг (29 + 7 подборов + 6 передач), Маршалл (18), Гэффорд (15 + 7 подборов), Томпсон (12) – старт; Пауэлл (4), Динуидди (3), Граймс (2), Харди (0), Эдвардс (0), Проспер (0).

Финикс: Дюрэнт (26), Джонс (17), Нуркич (15 + 10 подборов), Бил (15), Букер (13 + 12 передач) – старт; О'Нил (18), Окоги (6), Пламли (4), Аллен (0).

Нью-Йорк – Милуоки 116:94 (32:25, 34:22, 25:25, 25:22)

Нью-Йорк: Таунс (32 + 11 подборов), Бриджес (17), Брансон (15 + 9 передач), Ануноби (14), Харт (11 + 9 подборов + 7 передач) – старт; Макбрайд (14), Колек (8), Райан (3), Симс (2), Хукпорти (0), Дадье (0).

Милуоки: Я. Адетокумбо (24 + 12 подборов), Лиллард (19 + 6 передач), Б. Лопес (7), Джексон (3), Принс (3) – старт; Смит (10), Грин (9), Роллинз (7), Портис (4), Боучэмп (4), Роббинс (2), Коннотон (2), Умуде (0).

Мемфис – Вашингтон 128:104 (34:24, 32:25, 32:22, 30:33)

Мемфис: Джарен Джексон (39), Альдама (12), Уэллс (11), Пиппен (11 + 10 подборов + 11 передач), Кларк (6) – старт; Иди (14 + 8 подборов), Хафф (12 + 4 блок-шота), Кеннард (11), Ларэвиа (9), Кавамура (3), Кончар (0), Каслтон (0).

Вашингтон: Валанчюнас (16), Пул (10), Кэррингтон (10 + 10 подборов + 8 передач), Кулибали (10), Сарр (8) – старт; Джордж (17), Кисперт (14), Холмс (6), Батлер (5 + 6 передач), Гилл (5), Дэвис (3), Болдуин (0).

Оклахома-Сити – Хьюстон 126:107 (31:31, 44:20, 23:25, 28:31)

Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (29), Холмгрен (29), Джейлен Уильямс (14), Уоллес (4), Дорт (3) – старт; Джо (14), Митчелл (12 + 7 передач), Карузо (10), Уиггинс (8), Джонс (2), Леонс (1), Дженг (0).

Хьюстон: Брукс (17), Грин (14), Ванвлит (11), Шенгюн (11 + 9 подборов + 6 передач), Смит (4) – старт; Томпсон (14 + 7 подборов), Исон (12), Тэйт (6), Адамс (5), Шеппард (4), А. Холидэй (3), Маквей (3), Грин (3), Лэндейл (0).

Денвер – Майами 135:122 (40:27, 31:33, 33:30, 31:32)

Денвер: Йокич (30 + 11 подборов + 14 передач + 5 потерь), Дж. Мюррэй (28 + 6 передач), К. Браун (21), Портер (21), Уотсон (16) – старт; Тайсон (7), Стротер (6), Уэстбрук (6 + 10 передач), Ннаджи (0).

Майами: Хирро (24 + 7 подборов + 11 передач), Адебайо (20 + 9 подборов), Розир (15), Йович (11), Батлер (2) – старт; Д. Робинсон (20), Хайсмит (15), Ричардсон (10), Ларссон (5), Уэйр (0), Брайант (0).

Миннесота – Портленд 127:102 (35:17, 29:34, 34:24, 29:27)

Миннесота: Эдвардс (37 + 5 потерь), Рэндл (22), Гобер (8 + 15 подборов), Макдэниэлс (5), Конли (2) – старт; Рид (15), Дивинченцо (14 + 7 передач), Александер-Уокер (9), Диллингэм (7), Гарза (6), Майнотт (2), Дозьер (0), Шэннон (0).

Портленд: Саймонс (14), Грант (12), Авдия (9), Эйтон (4), Камара (3 + 6 потерь) – старт; Хендерсон (16), Р. Уильямс (13), Бэнтон (12), Клинган (6), Шарп (6), Мюррэй (4), Рупер (3), Уокер (0).

Сакраменто – Клипперс 98:107 (28:34, 17:17, 28:27, 25:29)

Сакраменто: Фокс (31 + 7 потерь), Сабонис (23 + 12 подборов + 6 передач), Дерозан (13 + 6 передач), Мюррэй (7 + 10 подборов), Хертер (4) – старт; Монк (17), Эллис (3), Лень (0), Лайлс (0).

Клипперс: Пауэлл (31 + 12 подборов), Харден (22 + 8 передач + 7 потерь), Д. Джонс (14), Зубац (13 + 15 подборов), Мэнн (2) – старт; Коффи (14), Портер (11), Данн (0), Батюм (0).

Лейкерс – Филадельфия 116:106 (36:29, 32:31, 28:21, 20:25)

Лейкерс: Дэвис (31 + 9 подборов + 4 блок-шота), Джеймс (21 + 12 подборов + 13 передач), Ривз (20 + 7 передач), Хатимура (9), Реддиш (3) – старт; Расселл (18), Хэйс (8 + 4 блок-шота), Винсент (2), Кнехт (2), Кристи (2), Джеймс-младший (0), Худ-Шифино (0), Колоко (0), Льюис (0).

Филадельфия: Драммонд (14 + 12 подборов), Калеб Мартин (13), Убре (9), Джордж (9 + 8 передач), Лаури (5 + 6 передач) – старт; Маккейн (18), Ябуселе (14), Мартин (11), Бона (3), Киньонес (3), Джексон (3), Даутин (2), Каунсил (2).

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