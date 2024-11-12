НБА: Сакраменто с Ленем сенсационно проиграл Сан-Антонио, Бруклин вырвал победу у Нового Орлеана

В ночь на вторник, 12 ноября, прошли матчи нового регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации.

Украинский баскетболист Сакраменто Алексей Лень сыграл против Сан-Антонио (96:106). На его счету чуть больше минуты на паркете.

Результаты НБА за 11 ноября

Чикаго – Кливленд 113:119 (35:34, 31:33, 26:28, 21:24)

Чикаго: Лавин (26), Уайт (20 + 7 подборов + 6 передач + 5 потерь), Вучевич (20 + 8 подборов), Гидди (18 + 8 подборов + 7 передач), Уильямс (13 + 10 подборов) – старт; Досунму (10), Терри (4), Саного (2), Филлипс (0), Бузелис (0), Хортон-Такер (0).

Кливленд: Митчелл (36 + 8 подборов), Гарлэнд (17), Э. Мобли (15 + 11 подборов), Аллен (9), Окоро (3) – старт; Ньянг (12), Леверт (12), Джером (12 + 6 передач), Уэйд (3), Меррилл (0).

Сан-Антонио – Сакраменто 116:96 (22:26, 38:29, 24:16, 32:25)

Сан-Антонио: Вембаньяма (34 + 14 подборов + 6 передач), Шэмпени (13), Пол (12 + 11 передач), Касл (10 + 6 передач), Барнс (10) – старт; Васселл (12), К. Джонсон (11), Мамукелашвили (9), Коллинз (3), Бэсси (2), Уэсли (0), Сиссоко (0).

Сакраменто: Фокс (24), Сабонис (23 + 12 подборов), Дерозан (21 + 8 подборов + 6 передач), Мюррэй (5), Хертер (2) – старт; Лайлс (8), Макдермотт (5), Маклафлин (5), Эллис (3), Джонс (0), Лень (0), Джонс (0), Джонс (0).

Хьюстон – Вашингтон 107:92 (30:28, 27:21, 25:20, 25:23)

Хьюстон: Шенгюн (27 + 17 подборов), Грин (18 + 6 потерь), Томпсон (13 + 8 подборов + 4 блок-шота), Смит (11 + 9 подборов), Брукс (8) – старт; А. Холидэй (11), Исон (10), Шеппард (7), Адамс (2 + 7 подборов), Тэйт (0), Маквей (0).

Вашингтон: Кузма (18), Пул (11 + 6 передач + 8 потерь), Кулибали (11), Кэррингтон (10 + 6 передач), Сарр (5) – старт; Кисперт (12), Валанчюнас (10 + 8 подборов), Джордж (8), Батлер (4), Дэвис (3), Бэгли (0), Болдуин (0), Гилл (0).

Новый Орлеан – Бруклин 105:107 (22:26, 34:28, 29:27, 20:26)

Новый Орлеан: Ингрэм (24 + 9 передач), Мисси (17 + 11 подборов), Мерфи (12), Бостон (7 + 7 подборов + 10 передач), Альварадо (3) – старт; Робинсон-Эрл (15), Науэлл (11 + 6 передач), Грин (8), Тайс (4), Ривс (2), Джемисон (2).

Бруклин: Томас (17 + 7 подборов), К. Джонсон (15), Шредер (14), Клэкстон (13 + 9 подборов), З. Уильямс (12 + 9 подборов) – старт; Клауни (15 + 7 подборов), Уилсон (10), Симмонс (6 + 12 передач), Джонсон (5).

Оклахома-Сити – Клипперс 134:128 (25:24, 41:29, 33:41, 35:34)

Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (45 + 9 передач + 5 перехватов), Джейлен Уильямс (28 + 8 подборов + 6 передач), Дорт (19), Джо (12), Уиггинс (10) – старт; Карузо (12), К. Уильямс (3), Дженг (3), Митчелл (2), Джонс (0), Уоллес (0).

Клипперс: Пауэлл (31), Зубац (22 + 14 подборов), Д. Джонс (20), Харден (17 + 11 подборов + 9 передач + 5 потерь), Мэнн (4) – старт; Коффи (13), Портер (9), Данн (9 + 8 передач), Батюм (3).

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