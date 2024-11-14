НБА: Сакраменто с Ленем победил Финикс, поражения Миннесоты и Нью-Йорка

В ночь на четверг, 14 ноября, прошли матчи нового регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации.

Украинский баскетболист Сакраменто Алексей Лень сыграл против Финикса (127:104). На его счету четыре минуты на паркете, за которые набрал четыре очка, совершил два подбора и отдал одну передачу.

Результаты НБА за 13 ноября

Орландо – Индиана 94:90 (18:27, 23:18, 27:27, 26:18)

Орландо: Ф. Вагнер (29 + 6 передач), Битадзе (12 + 12 подборов), Колдуэлл-Поуп (10), Саггс (8), да Силва (3 + 9 подборов) – старт; М. Вагнер (10 + 5 потерь), Айзек (8 + 11 подборов), Ховард (6), Блэк (6 + 6 передач), Энтони (2).

Индиана: Сиакам (25 + 7 подборов), Матурин (23 + 12 подборов), Тернер (11), Халибертон (9 + 11 передач), Шеппард (5) – старт; Ферфи (7), Уокер (4), Макконнелл (4), Топпин (2), Фримен (0).

Бруклин – Бостон 114:139 (34:32, 26:33, 29:38, 25:36)

Бруклин: З. Уильямс (23), Томас (17), Шредер (16), К. Джонсон (9), Клэкстон (3) – старт; Джонсон (12), Уилсон (11), Клауни (9), Милтон (8 + 7 передач), Мартин (6).

Бостон: Тейтум (36 + 9 подборов + 10 передач), Браун (24 + 12 подборов), Холидэй (16), Уайт (9), Кета (8) – старт; Притчард (23 + 8 передач), Хаузер (12), Корнет (8), Уолш (3), Питерсон (0), Тиллман (0).

Филадельфия – Кливленд 106:114 (27:31, 27:17, 24:34, 28:32)

Филадельфия: Маккейн (34 + 10 передач), Убре (20), Калеб Мартин (18 + 7 подборов), Ябуселе (10 + 9 подборов), Лаури (0) – старт; Джексон (13), Гордон (7), Бона (4 + 9 подборов), Даутин (0), Мартин (0), Каунсил (0).

Кливленд: Гарлэнд (25 + 6 передач), Митчелл (23 + 13 подборов + 9 передач), Э. Мобли (14 + 7 подборов), Аллен (11 + 12 подборов), Окоро (9) – старт; Ньянг (8), Джером (8), Леверт (7), Уэйд (6), Портер (3).

Оклахома-Сити – Новый Орлеан 106:88 (33:28, 21:22, 28:18, 24:20)

Оклахома-Сити: Джейлен Уильямс (31 + 7 передач), Гилджес-Александер (29), Дорт (11), Уоллес (5 + 5 перехватов), Джо (0) – старт; Уиггинс (10), К. Уильямс (7), Митчелл (6), Флэглер (3), Джонс (2), Дженг (2), Леонс (0).

Новый Орлеан: Ингрэм (18 + 6 передач + 8 потерь), Мерфи (14), Мисси (10 + 10 подборов), Бостон (8 + 10 подборов + 6 потерь), Грин (2) – старт; Кэйн (11), Науэлл (8), Ривс (6), Джемисон (6 + 8 подборов), Робинсон-Эрл (5).

Нью-Йорк – Чикаго 123:124 (22:29, 25:30, 38:31, 38:34)

Нью-Йорк: Таунс (46 + 10 подборов), Брансон (24 + 8 передач), Бриджес (20), Ануноби (14 + 9 подборов), Харт (6 + 8 подборов + 6 передач) – старт; Пэйн (11), Макбрайд (2), Симс (0), Райан (0).

Чикаго: Лавин (31 + 7 подборов + 8 передач + 6 потерь), Уайт (22), Вучевич (19 + 11 подборов), Уильямс (18), Гидди (5 + 6 передач) – старт; Досунму (16 + 6 передач), Филлипс (5), Терри (4), Бузелис (4), Смит (0).

Сан-Антонио – Вашингтон 139:130 (32:31, 35:36, 41:24, 31:39)

Сан-Антонио: Вембаньяма (50), Шэмпени (12), Касл (10), Барнс (10 + 7 подборов), Пол (9 + 11 передач) – старт; Васселл (17), Уэсли (10), К. Джонсон (8), Брэнэм (8), Коллинз (5 + 7 подборов + 6 передач).

Вашингтон: Пул (42 + 6 передач), Кэррингтон (13 + 6 потерь), Сарр (12), Кузма (10 + 6 потерь), Кулибали (6 + 8 подборов) – старт; Кисперт (19), Валанчюнас (16 + 13 подборов), Джордж (12), Шэмпени (0).

Хьюстон – Клипперс 111:103 (28:28, 33:28, 28:23, 22:24)

Хьюстон: Грин (21 + 7 подборов), Ванвлит (15), Брукс (15), Шенгюн (13 + 11 подборов + 6 передач + 4 блок-шота), Смит (5) – старт; Томпсон (18 + 11 подборов), Исон (18 + 10 подборов), Лэндейл (4), Шеппард (2).

Клипперс: Харден (19 + 7 передач), Пауэлл (13), Данн (11 + 8 передач), Д. Джонс (11), Зубац (8) – старт; Мэнн (14 + 7 подборов), Миллер (8), Коффи (7), Хайлэнд (5), Браун (4), Батюм (3), Портер (0).

Милуоки – Детройт 127:120 OT (24:27, 23:33, 38:24, 26:27, 16:9)

Милуоки: Я. Адетокумбо (59 + 14 подборов + 7 передач), Б. Лопес (29 + 8 подборов + 5 блок-шотов), Принс (15 + 10 подборов), Грин (3), Райт (0 + 8 передач) – старт; Трент (11), Коннотон (6), Джексон (4).

Детройт: Каннингем (35 + 7 подборов + 11 передач + 6 потерь), Бизли (26 + 10 подборов), Холланд (11), Харрис (10 + 8 подборов), Дюрен (9 + 9 подборов + 6 передач + 5 потерь) – старт; Сассер (11), Стюарт (9), Мур (9), Рид (0).

Сакраменто – Финикс 127:104 (35:29, 26:27, 32:24, 34:24)

Сакраменто: Фокс (29 + 10 передач), Хертер (22), Мюррэй (17), Сабонис (11 + 10 подборов + 9 передач + 7 потерь), Дерозан (2) – старт; Лайлс (13), Маклафлин (11), Эллис (9), Джонс (5), Джонс (4), Лень (4), Макдермотт (0), Джонс (0).

Финикс: Букер (18), Джонс (10 + 8 передач), Данн (10), О'Нил (5), Нуркич (3 + 11 подборов) – старт; Окоги (25 + 8 подборов), Моррис (10), Вашингтон (8), Бол (5), Д. Ли (4), Игодаро (4), Бриджес (1), Пламли (1).

Портленд – Миннесота 106:98 (23:33, 25:15, 28:28, 30:22)

Портленд: Шарп (33), Клинган (17 + 12 подборов + 8 блок-шотов), Хендерсон (11 + 5 потерь), Камара (11 + 8 подборов), Грант (8) – старт; Бэнтон (13), Авдия (7), Мюррэй (6), Уокер (0), Рит (0), Рупер (0).

Миннесота: Эдвардс (24), Рэндл (20 + 10 подборов), Александер-Уокер (13), Гобер (12 + 10 подборов), Макдэниэлс (7 + 7 подборов) – старт; Рид (15), Диллингэм (3), Майнотт (2), Дивинченцо (2).

Лейкерс – Мемфис 128:123 (38:26, 27:38, 26:32, 37:27)

Лейкерс: Джеймс (35 + 10 подборов + 14 передач + 6 потерь), Дэвис (21 + 13 подборов), Хатимура (19 + 7 подборов), Ривз (18 + 6 передач), Реддиш (4) – старт; Кнехт (19), Расселл (8), Колоко (4), Винсент (0).

Мемфис: Джарен Джексон (29 + 7 подборов), Пиппен (15), Альдама (15 + 7 подборов), Уэллс (9), Хафф (6) – старт; Смарт (15 + 6 передач), Иди (12 + 8 подборов), Кеннард (12), Ларэвиа (10), Кончар (0).

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