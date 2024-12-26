НБА: Нью-Йорк дожал Сан-Антонио в первом Рождественском матче, Даллас не смог оправиться после потери Дончича
В рамках НБА вечером 25 декабря и ночью 26 декабря запланировано 5 матчей, один из которых уже состоялся.
Нью-Йорк Никс на своей домашней арене Мэддисон Сквер Гардензустрілись с Сан-Антонио Сперс.
Команды показали очень интересный и равный баскетбол. Каждый из коллективов выиграл по две четверти, поэтому, все решила минимальная разница.
Никс победили в третьей четверти с отрывом в +12 очков и именно это им обеспечило комфортное преимущество в последней 12-минутке, где торжествовали «шпоры», но со слишком маленьким отрывом всего лишь в 2 очка.
Нью-Йорк Никс - Сан-Антонио Сперс 117:114 (28:27, 23:31, 37:25, 29:31)
В следующем матче Даллас Маверикс противостояли Миннесоте Тимбервулвз.
Первая четверть оказалась непростой для хозяев, а вторая вообще ужасной, ведь травмировался их лидер Лука Дончич.
После потери словенца Маверикс не смогли вернуться в игру и в итоге проиграли несмотря на неплохую попытку камбэка в четвертой четверти.
Даллас Маверикс - Миннесота Тимбервулвз 99:105 (24:26, 16:31, 28:33, 31:15)
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