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Баскетбол

НБА: Нью-Йорк дожал Сан-Антонио в первом Рождественском матче, Даллас не смог оправиться после потери Дончича

Никс победили с минимальным преимуществом.
Сегодня, 00:25
Нью-Йорк Никс - Сан-Антонио Сперс / Getty Images
Нью-Йорк Никс - Сан-Антонио Сперс / Getty Images

В рамках НБА вечером 25 декабря и ночью 26 декабря запланировано 5 матчей, один из которых уже состоялся.

Нью-Йорк Никс на своей домашней арене Мэддисон Сквер Гардензустрілись с Сан-Антонио Сперс.

Команды показали очень интересный и равный баскетбол. Каждый из коллективов выиграл по две четверти, поэтому, все решила минимальная разница.

Никс победили в третьей четверти с отрывом в +12 очков и именно это им обеспечило комфортное преимущество в последней 12-минутке, где торжествовали «шпоры», но со слишком маленьким отрывом всего лишь в 2 очка.

Нью-Йорк Никс - Сан-Антонио Сперс 117:114 (28:27, 23:31, 37:25, 29:31)

В следующем матче Даллас Маверикс противостояли Миннесоте Тимбервулвз.

Первая четверть оказалась непростой для хозяев, а вторая вообще ужасной, ведь травмировался их лидер Лука Дончич.

После потери словенца Маверикс не смогли вернуться в игру и в итоге проиграли несмотря на неплохую попытку камбэка в четвертой четверти.

Даллас Маверикс - Миннесота Тимбервулвз 99:105 (24:26, 16:31, 28:33, 31:15)

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сан-антонио НБА нью-йорк

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