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НБА: Лень помог Сакраменто победить Филадельфию, Юта с Михайлюком проиграла Нью-Йорку

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.
Сегодня, 08:10
НБА: результаты игрового дня / Getty Images
НБА: результаты игрового дня / Getty Images

В ночь на четверг, 2 января, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны восемь матчей.

Результаты матчей НБА за 1 января

Вашингтон – Чикаго 125:107 (27:25, 28:26, 36:29, 34:27)

Вашингтон: Пул (30 + 5 потерь), Шэмпени (15), Кэррингтон (11 + 6 передач), Сарр (11 + 10 подборов), Кулибали (0) – старт; Валанчюнас (14 + 6 передач), Кисперт (13), Брогдон (12 + 6 передач), Джордж (9), Кузма (5), Гилл (3), Вукчевич (2), Батлер (0), Дэвис (0).

Чикаго: Лавин (32), Уайт (17 + 6 передач), Вучевич (12 + 13 подборов + 6 передач), Уильямс (7), Гидди (6 + 7 подборов + 5 потерь) – старт; Хортон-Такер (7), Терри (6), Болл (5 + 8 подборов), Бузелис (5), Филлипс (4), Картер (3), Смит (3).

Детройт – Орландо 105:96 (31:21, 34:28, 19:26, 21:21)

Детройт: Айви (22 + 5 потерь), Каннингем (19 + 8 подборов + 9 передач + 5 потерь), Дюрен (18 + 11 подборов), Харрис (17 + 8 подборов), Хардуэй (12) – старт; Стюарт (7 + 8 подборов), Томпсон (6 + 5 перехватов + 5 потерь), Бизли (2), Холланд (2), Сассер (0).

Орландо: Саггс (24), Колдуэлл-Поуп (21), Картер (15 + 8 подборов), Битадзе (8 + 6 передач), да Силва (0) – старт; Ховард (9), Энтони (8), Г. Харрис (4), Айзек (4), Хьюстан (3), Джозеф (0).

Торонто – Бруклин 130:113 (26:33, 39:31, 29:27, 36:22)

Торонто: Барнс (33 + 13 подборов), Дик (22), Куикли (21 + 15 передач), Агбаджи (14), Пелтль (12 + 9 подборов) – старт; Уолтер (11), Шэд (7), Олиник (7), Буше (3), Бэттл (0), Мобо (0), Митчелл (0), Шомше (0).

Бруклин: К. Джонсон (24), Джонсон (17), Клэкстон (16 + 10 подборов), Клауни (5), Симмонс (2 + 6 передач) – старт; Расселл (22 + 8 передач), Шарп (11 + 8 подборов), Уилсон (10), Льюис (3), Мартин (2), Бикман (1).

Майами – Новый Орлеан 119:108 (36:24, 20:27, 34:25, 29:32)

Майами: Хирро (32), Адебайо (23 + 9 подборов + 10 передач), Д. Робинсон (17), Батлер (9), Хайсмит (2) – старт; Хакес (12), Уэйр (10), Йович (8 + 7 подборов + 6 передач), Беркс (6).

Новый Орлеан: Мерфи (34), Макколлум (22), Мюррэй (12 + 7 передач), Джонс (8), Мисси (7) – старт; Бостон (14), Хоукинс (8), Грин (3), Тайс (0).

Нью-Йорк – Юта 119:103 (24:25, 32:21, 31:33, 32:24)

Нью-Йорк: Таунс (31 + 21 подбор), Бриджес (27), Ануноби (22), Харт (15 + 14 подборов + 12 передач + 6 потерь), Пэйн (8 + 9 передач) – старт; Ачиува (12), Шэмет (2), Колек (2).

Юта: Секстон (25), Маркканен (16 + 10 подборов), Джордж (15 + 6 передач), Джузэнг (10), Кесслер (6 + 8 подборов) – старт; Кларксон (25 + 5 потерь), Сенсабо (4), Филиповски (2), Коллиер (0), Михайлюк (0).

Хьюстон – Даллас 110:99 (24:30, 37:22, 28:23, 21:24)

Хьюстон: Шенгюн (23 + 6 перехватов), Грин (22), Брукс (19), Смит (12), Ванвлит (5 + 7 передач + 5 перехватов) – старт; Уитмор (18), А. Холидэй (4), Адамс (4), Тэйт (3).

Даллас: Ирвинг (16 + 7 подборов), Томпсон (16 + 5 потерь), Динуидди (8), Лайвли (8 + 6 передач + 4 блок-шота), Вашингтон (6) – старт; Граймс (17), Харди (11), Проспер (6), Клебер (5), Гэффорд (4), Пауэлл (2), Уильямс (0), Гортман (0).

Денвер – Атланта 139:120 (40:33, 34:38, 41:24, 24:25)

Денвер: Йокич (23 + 17 подборов + 15 передач), Дж. Мюррэй (21), Портер (21), Уэстбрук (16 + 11 передач), К. Браун (15) – старт; Стротер (13), Уотсон (11), Джордан (8 + 7 подборов), Пикетт (7), Ннаджи (2), Джонс (2), Тайсон (0).

Атланта: Янг (30 + 9 передач), Рисаше (13), Дэниэлс (9 + 6 передач), Мэтьюз (9), Капела (4 + 7 подборов) – старт; Хантер (20), Крейчи (14), Родди (10), Оконгву (9 + 7 подборов), Барлоу (2).

Сакраменто – Филадельфия 113:107 (25:30, 32:27, 23:32, 33:18)

Сакраменто: Фокс (35), Монк (20 + 6 передач), Дерозан (18), Сабонис (17 + 21 подбор + 7 передач + 7 потерь), Эллис (9) – старт; Лайлс (12 + 7 подборов), Хертер (2), Лень (0), Макдермотт (0).

Филадельфия: Джордж (30 + 8 подборов + 5 потерь), Макси (27 + 6 передач), Калеб Мартин (12 + 7 подборов), Ябуселе (8), Лаури (0) – старт; Гордон (14), Драммонд (10 + 9 подборов), Джексон (3), Каунсил (3), Эдвардс (0).

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