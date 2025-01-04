НБА: Лень помог Сакраменто победить Мемфис, поражения Далласа и Денвера
В ночь на субботу, 4 января, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны девять матчей.
Результаты матчей НБА за 3 января
Детройт – Шарлотт 98:94 (26:31, 26:34, 32:17, 14:12)
Детройт: Харрис (24 + 10 подборов), Каннингем (18), Хардуэй (11), Дюрен (10 + 14 подборов), Мур (0) – старт; Бизли (12), Холланд (9), Стюарт (5 + 7 подборов), Томпсон (4), Сассер (3), Рид (2).
Шарлотт: Бриджес (20 + 9 подборов + 6 потерь), Уильямс (18 + 9 подборов), Сет Карри (9), Грин (9), Мицич (4) – старт; Ричардс (10), Салон (9), Симпсон (8), Коди Мартин (4 + 7 подборов), Смит (3).
Торонто – Орландо 97:106 (24:37, 26:25, 18:26, 29:18)
Торонто: Пелтль (25), Барнс (20 + 9 подборов), Агбаджи (15), Куикли (11 + 11 передач), Дик (8) – старт; Олиник (6), Уолтер (5), Митчелл (3), Б. Браун (2), Шэд (2 + 6 передач).
Орландо: да Силва (25), Колдуэлл-Поуп (15), Битадзе (11 + 13 подборов + 7 передач), Саггс (6), Хьюстан (6) – старт; Джозеф (11), Энтони (9 + 11 передач), Айзек (7), Картер (6 + 9 подборов), Ховард (5), Куин (5).
Хьюстон – Бостон 86:109 (31:37, 25:28, 16:17, 14:27)
Хьюстон: Грин (27), Шенгюн (14 + 7 подборов), Брукс (10), Ванвлит (8), Грин (7) – старт; Уитмор (11), Адамс (6), Лэндейл (3), А. Холидэй (0), Тэйт (0), Шеппард (0).
Бостон: Уайт (23), Тейтум (20), Холидэй (14), Порзингис (11), Хаузер (0) – старт; Притчард (20), Корнет (9 + 10 подборов), Питерсон (5), Кета (5), Спрингер (2), Уолш (0), Тиллман (0).
Новый Орлеан – Вашингтон 132:120 (29:37, 33:31, 35:29, 35:23)
Новый Орлеан: Макколлум (50), Мерфи (17), Мисси (12 + 11 подборов), Мюррэй (11 + 12 передач), Джонс (10 + 6 передач) – старт; Бостон (13), Тайс (7), Альварадо (5), Хоукинс (4), Робинсон-Эрл (3).
Вашингтон: Пул (26 + 7 передач), Сарр (19 + 7 подборов), Кузма (14 + 7 подборов), Шэмпени (12 + 7 подборов), Кэррингтон (8 + 6 передач) – старт; Брогдон (16), Валанчюнас (9 + 10 подборов), Кисперт (8), Джордж (5), Болдуин (3), Батлер (0), Дэвис (0), Гилл (0).
Оклахома-Сити – Нью-Йорк 117:107 (33:30, 21:36, 26:22, 37:19)
Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (33 + 7 передач), Джейлен Уильямс (20), Дорт (11), Уоллес (5), Хартенштайн (4 + 14 подборов + 7 передач) – старт; Уиггинс (19), Митчелл (8), Джо (7), Джейлин Уильямс (6), К. Уильямс (4).
Нью-Йорк: Бриджес (24), Брансон (22 + 9 передач), Ануноби (20), Харт (19 + 7 подборов), Таунс (17 + 22 подбора) – старт; Ачиува (3), Шэмет (2), Пэйн (0).
Даллас – Кливленд 122:134 (21:32, 32:37, 32:31, 37:34)
Даллас: Граймс (26 + 6 передач), Томпсон (16), Вашингтон (15 + 7 подборов), Лайвли (7 + 11 подборов), Динуидди (2) – старт; Харди (17), Уильямс (13), Гэффорд (12 + 8 подборов), М-ф Моррис (5), Проспер (4), Гортман (3), Клебер (2), Пауэлл (0).
Кливленд: Э. Мобли (34 + 10 подборов), Гарлэнд (16 + 9 передач), Митчелл (15 + 6 передач), Аллен (11 + 9 подборов), Уэйд (10) – старт; Леверт (17), Ньянг (15), Джером (9), Тор (3), Портер (2), Струс (2 + 7 передач), Тайсон (0), Томпсон (0).
Денвер – Сан-Антонио 110:113 (30:32, 22:28, 38:27, 20:26)
Денвер: Йокич (41 + 18 подборов + 9 передач), Портер (22), Дж. Мюррэй (14 + 7 передач), К. Браун (11 + 7 подборов), Уэстбрук (9 + 8 передач) – старт; Стротер (11), Уотсон (2), Джордан (0), Тайсон (0).
Сан-Антонио: Вембаньяма (35 + 18 подборов + 8 потерь), Васселл (18 + 6 передач), Барнс (8), Касл (8), Пол (7 + 8 подборов + 11 передач) – старт; К. Джонсон (16), Шэмпени (15), Коллинз (4), Джонс (2).
Сакраменто – Мемфис 138:133 (46:32, 32:40, 24:28, 36:33)
Сакраменто: Монк (31 + 6 передач), Дерозан (29), Фокс (23), Сабонис (17 + 10 подборов + 6 передач), Эллис (13) – старт; Лайлс (16), Хертер (5), Лень (4), Картер (0).
Мемфис: Уэллс (30), Джарен Джексон (28), Бэйн (22 + 7 подборов + 8 передач + 5 потерь), Пиппен (16), Кларк (11 + 8 подборов) – старт; Кеннард (11 + 8 подборов + 9 передач), Иди (9 + 7 подборов), Ларэвиа (6), Хафф (0), Кончар (0).
Лейкерс – Атланта 119:102 (31:28, 34:29, 31:29, 23:16)
Лейкерс: Джеймс (30 + 8 передач), Ривз (20 + 7 подборов + 7 передач + 6 потерь), Дэвис (18 + 18 подборов), Хатимура (13 + 8 подборов), Кристи (9) – старт; Кнехт (13), Финни-Смит (8), Хэйс (3), Реддиш (3), Милтон (2), Джеймс-младший (0), Винсент (0).
Атланта: Янг (33 + 9 передач), Джонсон (19 + 8 подборов), Дэниэлс (13 + 5 перехватов), Капела (8 + 7 подборов), Рисаше (7) – старт; Оконгву (14 + 11 подборов), Богданович (5), Хантер (3), Мэтьюз (0), Барлоу (0), Родди (0).
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