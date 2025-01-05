НБА: Юта без Михайлюка обыграла Майами, Денвер вырвал победу у Сан-Антонио
В ночь на воскресенье, 5 января, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны девять матчей.
Результаты матчей НБА за 4 января
Бруклин – Филадельфия 94:123 (19:29, 28:35, 19:27, 28:32)
Бруклин: З. Уильямс (19), Джонсон (15 + 8 подборов + 8 передач), Уилсон (11), Клэкстон (10), Расселл (5) – старт; Мартин (16), Бикман (7), Шарп (5), Клауни (3), Эвбуомван (3).
Филадельфия: Эмбиид (28 + 12 подборов + 6 передач), Макси (18 + 7 передач), Джордж (17 + 6 передач), Калеб Мартин (17), Ябуселе (3) – старт; Эдвардс (11), Джексон (8), Бона (6), Драммонд (6), Лаури (5), Каунсил (4), Гордон (0).
Детройт – Миннесота 119:105 (33:28, 22:15, 41:38, 23:24)
Детройт: Каннингем (40 + 9 передач), Харрис (16 + 11 подборов), Томпсон (10 + 10 подборов + 6 перехватов), Хардуэй (7), Дюрен (5 + 7 подборов) – старт; Бизли (23), Стюарт (8), Холланд (8), Сассер (2).
Миннесота: Эдвардс (53 + 6 потерь), Рэндл (17 + 7 подборов + 6 передач), Макдэниэлс (8), Гобер (6), Конли (0) – старт; Рид (9), Александер-Уокер (7), Дивинченцо (5).
Индиана – Финикс 126:108 (30:29, 26:27, 40:28, 30:24)
Индиана: Халибертон (27 + 8 передач), Тернер (20), Сиакам (15 + 9 подборов), Матурин (13 + 10 подборов), Нембхард (9 + 7 передач) – старт; Топпин (12), Шеппард (10), Макконнелл (8), Уокер (7), Брайант (5), Ферфи (0).
Финикс: Дюрэнт (25 + 7 подборов + 7 передач + 5 потерь), Букер (20 + 8 подборов + 9 передач), Данн (13), Бил (8), Пламли (4) – старт; Аллен (13 + 6 передач), Моррис (12), Окоги (6), Бол (5), Д. Ли (2), Вашингтон (0).
Чикаго – Нью-Йорк 139:126 (29:33, 34:39, 41:17, 35:37)
Чикаго: Уайт (33), Лавин (33 + 7 передач), Вучевич (22 + 12 подборов), Гидди (15 + 10 подборов + 8 передач), Уильямс (5) – старт; Смит (10), Болл (8 + 6 передач), Филлипс (7), Терри (2), Бузелис (2), Хортон-Такер (2).
Нью-Йорк: Таунс (44 + 16 подборов), Брансон (33 + 8 передач), Бриджес (18), Ануноби (12), Харт (2 + 16 подборов + 10 передач) – старт; Пэйн (8), Ачиува (5), Шэмет (4), Топпин (0), Симс (0), Райан (0), Колек (0).
Сан-Антонио – Денвер 111:122 OT (27:30, 28:24, 37:27, 16:27, 3:14)
Сан-Антонио: Барнс (22), Вембаньяма (20 + 23 подбора + 4 блок-шота), Васселл (19 + 8 подборов), Сохан (5 + 8 подборов), Пол (2 + 8 передач) – старт; Шэмпени (10), К. Джонсон (10 + 8 подборов), Касл (10), Джонс (9 + 6 передач), Коллинз (4), Бэсси (0).
Денвер: Йокич (46 + 9 подборов + 10 передач), Портер (28 + 10 подборов), Дж. Мюррэй (13 + 6 передач + 5 перехватов), Уэстбрук (9 + 10 подборов + 6 передач), К. Браун (8) – старт; Уотсон (8 + 8 подборов), Стротер (5), Джордан (3), Пикетт (2), Тайсон (0).
Майами – Юта 100:136 (22:22, 19:40, 25:36, 34:38)
Майами: Йович (17), Хирро (15 + 6 передач), Розир (8), Адебайо (4 + 8 подборов), Хайсмит (2) – старт; Д. Робинсон (16), Хакес (13), Уэйр (12), Джонсон (7), Кристофер (5), Ларссон (1), Беркс (0).
Юта: Коллинз (24 + 9 подборов), Секстон (17 + 8 передач), Маркканен (15), Кесслер (14 + 16 подборов), Джордж (11 + 5 потерь) – старт; Сенсабо (34 + 7 подборов), Джузэнг (8), Коллиер (7 + 6 передач), Филиповски (4), Кларксон (2), Поттер (0).
Милуоки – Портленд 102:105 (31:28, 20:26, 25:21, 26:30)
Милуоки: Я. Адетокумбо (31 + 11 подборов), Лиллард (16 + 6 передач), Джексон (6), Б. Лопес (5), Миддлтон (2 + 7 подборов) – старт; Грин (21), Портис (9 + 7 подборов), Трент (5), Принс (5), Роллинз (2).
Портленд: Саймонс (28 + 8 передач), Авдия (19 + 14 подборов + 7 потерь), Шарп (16), Камара (15), Эйтон (10 + 13 подборов) – старт; Хендерсон (9 + 7 подборов), Клинган (4), Мюррэй (4).
Голден Стэйт – Мемфис 121:113 (30:29, 28:25, 34:32, 29:27)
Голден Стэйт: Уиггинс (24), Шредер (17 + 9 передач), Хилд (14), Джексон-Дэвис (11 + 9 подборов), Др. Грин (9) – старт; Уотерс (16), Куминга (13), Муди (8), Андерсон (7), Спенсер (2).
Мемфис: Джарен Джексон (23 + 9 подборов), Бэйн (22 + 10 передач + 8 потерь), Пиппен (12), Уэллс (8), Иди (5) – старт; Ларэвиа (17 + 9 передач), Кларк (10), Хафф (9), Спенсер (7).
Клипперс – Атланта 131:105 (29:28, 45:26, 24:22, 33:29)
Клипперс: Пауэлл (20), Зубац (18 + 18 подборов), Ленард (12), Харден (10 + 15 передач), Данн (2) – старт; Коффи (17), Портер (15 + 7 передач), Д. Джонс (12), Мэнн (12), Браун (5), Батюм (4), Миллер (2), Джонс (2), Хайлэнд (0).
Атланта: Янг (20 + 14 передач), Рисаше (13), Дэниэлс (11), Крейчи (9), Капела (6 + 7 подборов) – старт; Хантер (18), Мэтьюз (15 + 8 подборов), Родди (9), Оконгву (4 + 8 подборов), Барлоу (0).
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