НБА: Юта снова проиграла, Бостон обыграл Денвер
В ночь на 8 января прошли семь поединков в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной Ассоциации.
Результаты матчей НБА за 7 января
Шарлотт – Финикс 115:104 (22:29, 37:17, 29:37, 27:21)
Шарлотт: Болл (32 + 10 подборов + 7 передач), Бриджес (21 + 7 подборов), Миллер (13), Уильямс (9 + 10 подборов), Грин (5) – старт; Ричардс (15 + 12 подборов), Смит (8), Мицич (4), Коди Мартин (4), Салон (4).
Финикс: Букер (39 + 10 передач), Дюрэнт (26), Данн (6), Джонс (4), Пламли (0 + 13 подборов) – старт; Бил (10), Аллен (9), Нуркич (8), Моррис (2), Окоги (0), Игодаро (0).
Вашингтон – Хьюстон 112:135 (30:20, 25:37, 24:40, 33:38)
Вашингтон: Кулибали (12), Кэррингтон (12), Кузма (10), Джордж (9), Сарр (2 + 9 подборов) – старт; Кисперт (23), Валанчюнас (18), Батлер (14), Шэмпени (7), Болдуин (5), Холмс (0), Гилл (0).
Хьюстон: Грин (29 + 8 подборов), Шенгюн (26 + 10 подборов + 6 передач), Томпсон (20 + 15 подборов), Ванвлит (19 + 12 передач), Брукс (11) – старт; Уитмор (17), Грин (7), А. Холидэй (4), Тэйт (2), Уильямс (0), Лэндейл (0), Адамс (0).
Даллас – Лейкерс 118:97 (24:27, 31:23, 34:26, 29:21)
Даллас: Вашингтон (22 + 8 подборов), Динуидди (19 + 8 передач), Томпсон (13), Лайвли (7), Маршалл (7) – старт; Граймс (23 + 9 подборов + 6 передач), Харди (15), Клебер (5), Уильямс (4), Проспер (3), Пауэлл (0).
Лейкерс: Дэвис (21 + 12 подборов), Джеймс (18 + 10 подборов + 8 передач), Ривз (15), Кристи (12), Хатимура (6) – старт; Кнехт (13), Финни-Смит (11), Хэйс (1), Джеймс-младший (0), Винсент (0).
Новый Орлеан – Миннесота 97:104 (33:34, 21:20, 21:29, 22:21)
Новый Орлеан: Мюррэй (29 + 6 передач + 6 перехватов), Уильямсон (22), Джонс (10), Макколлум (5), Мисси (2 + 9 подборов) – старт; Альварадо (13), Бостон (5), Робинсон-Эрл (5 + 8 подборов), Тайс (3 + 8 подборов), Хоукинс (3).
Миннесота: Эдвардс (32 + 9 подборов), Рэндл (16), Дивинченцо (10 + 7 передач), Гобер (7 + 14 подборов + 6 блок-шотов), Макдэниэлс (5) – старт; Рид (13 + 12 подборов), Александер-Уокер (11), Конли (8 + 6 передач), Майнотт (2).
Юта – Атланта 121:124 (32:36, 30:29, 27:28, 32:31)
Юта: Маркканен (35), Секстон (24), Кесслер (21 + 10 подборов), Джузэнг (11), Коллиер (3 + 9 передач) – старт; Миллс (13), Юбэнкс (4 + 8 подборов + 5 потерь), Уильямс (4), Филиповски (3 + 8 подборов), Поттер (3).
Атланта: Янг (24 + 20 передач), Капела (18), Дэниэлс (16 + 7 передач), Рисаше (14), Крейчи (13) – старт; Хантер (17), Богданович (11), Мэтьюз (9), Оконгву (2 + 9 подборов + 4 блок-шота).
Денвер – Бостон 106:118 (25:37, 32:20, 26:31, 23:30)
Денвер: Уэстбрук (26 + 9 подборов + 6 передач + 8 потерь), Дж. Мюррэй (19), Портер (15 + 10 подборов), К. Браун (12), Шарич (0) – старт; Стротер (19), Уотсон (14 + 4 блок-шота), Джордан (1), Пикетт (0), Ннаджи (0), Александер (0), Тайсон (0).
Бостон: Тейтум (29 + 6 передач), Порзингис (25 + 11 подборов), Холидэй (19 + 7 передач), Браун (14 + 8 подборов + 8 передач), Хорфорд (9 + 7 подборов) – старт; Хаузер (9), Кета (8), Притчард (3), Корнет (2), Спрингер (0).
Голден Стэйт – Майами 98:114 (23:29, 25:32, 30:23, 20:30)
Голден Стэйт: Карри (31 + 7 подборов), Джексон-Дэвис (19 + 7 подборов), Уиггинс (9), Др. Грин (7 + 10 подборов + 10 передач), Шредер (5 + 7 передач) – старт; Хилд (11 + 8 подборов), Уотерс (6), Андерсон (5), Муди (3), Спенсер (2), Сантос (0).
Майами: Адебайо (19 + 9 подборов), Хакес (18), Хирро (14 + 8 подборов), Розир (9), Хайсмит (5) – старт; Йович (20), Д. Робинсон (12 + 8 передач), Беркс (11), Уэйр (6), Кристофер (0), Джонсон (0), Ларссон (0).
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