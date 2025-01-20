НБА: Сакраменто с Ленем разгромил Вашингтон, Лейкерс проиграли Клипперс

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.

В ночь на понедельник, 20 января, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны семь матчей.

Украинский баскетболист Сакраменто Алексей Лень отыграл поединок против Вашингтона (123:100). На счету украинца четыре очка, четыре подбора и две передачи за 16 минут 23 секунды.

Результаты матчей НБА за 19 января

Майами – Сан-Антонио 128:107 (20:30, 26:11, 46:27, 36:39)

Майами: Д. Робинсон (21), Хирро (18 + 7 передач), Батлер (8 + 7 передач), Адебайо (6 + 11 подборов), Хайсмит (2) – старт; Уэйр (25 + 8 подборов), Розир (20), Йович (14), Хакес (12), Ларссон (2), Кристофер (0), Джонсон (0).

Сан-Антонио: Васселл (23), Вембаньяма (21 + 10 подборов), Касл (11), Пол (10 + 9 передач), Барнс (10) – старт; К. Джонсон (8), Шэмпени (5), Джонс (5), Мамукелашвили (4), Сиссоко (4), Уэсли (2), Коллинз (2), Бэсси (2), Брэнэм (0).

Орландо – Денвер 100:113 (29:28, 23:26, 25:39, 23:20)

Орландо: Картер (16 + 14 подборов), Колдуэлл-Поуп (12), да Силва (12), Банкеро (10 + 7 подборов), Энтони (9) – старт; Блэк (14), Айзек (10), Куин (8), Хьюстан (6), Джозеф (3).

Денвер: Йокич (20 + 14 подборов + 10 передач), К. Браун (20 + 11 подборов), Дж. Мюррэй (19), Портер (15), Уэстбрук (12 + 6 передач + 5 потерь) – старт; Гордон (9 + 5 потерь), Стротер (7), Джордан (4 + 7 подборов), Уотсон (4), Пикетт (2), Холл (1), Ннаджи (0), Тайсон (0).

Милуоки – Филадельфия 123:109 (30:21, 29:29, 31:31, 33:28)

Милуоки: Я. Адетокумбо (34 + 15 подборов + 6 передач), Лиллард (25), Б. Лопес (12 + 7 подборов), Принс (11), Джексон (9) – старт; Миддлтон (13 + 8 передач), Роллинз (7), Портис (6 + 8 подборов), Трент (6), Ливингстон (0), Умуде (0).

Филадельфия: Макси (37 + 7 передач), Убре (19), Каунсил (13), Гордон (10 + 6 передач), Бона (10) – старт; Нэнс (8), Эдвардс (7), Даутин (5).

Оклахома-Сити – Бруклин 127:101 (39:19, 30:30, 29:28, 29:24)

Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (27 + 10 передач), Джо (24), Джейлин Уильямс (14 + 8 подборов), Уоллес (9), Дорт (0) – старт; Уиггинс (12), Дженг (12), Дюкас (9), Карлсон (8), Карузо (6), Джонс (6), Флэглер (0).

Бруклин: К. Джонсон (15), Клэкстон (11), Расселл (9 + 7 передач), Клауни (9), З. Уильямс (7) – старт; Мартин (15), Шарп (9 + 7 подборов), Эвбуомван (9), Уилсон (8), Джонсон (6), Бикман (3).

Сакраменто – Вашингтон 123:100 (32:26, 30:22, 28:29, 33:23)

Сакраменто: Сабонис (29 + 18 подборов + 5 потерь), Дерозан (24), Монк (23), Фокс (12 + 13 передач), Мюррэй (4) – старт; Эллис (18), Лень (4), Лайлс (4), Хертер (3), Кроуфорд (2), Макдермотт (0), Маклафлин (0).

Вашингтон: Кузма (13 + 7 подборов), Пул (11 + 6 потерь), Кулибали (11), Кэррингтон (6), Сарр (6 + 7 подборов) – старт; Валанчюнас (23 + 12 подборов), Кисперт (14), Шэмпени (6), Джордж (6), Дэвис (2), Гилл (2), Батлер (0), Вукчевич (0).

Клипперс – Лейкерс 116:102 (32:26, 32:23, 28:28, 24:25)

Клипперс: Пауэлл (22), Харден (21 + 12 передач + 5 потерь), Зубац (21 + 19 подборов), Ленард (19), Д. Джонс (9) – старт; Портер (8), Коффи (6), Батюм (6), Бамба (3), Кристи (1), Данн (0).

Лейкерс: Джеймс (25 + 11 передач + 5 потерь), Хатимура (19 + 7 подборов), Дэвис (16 + 10 подборов), Ривз (14 + 5 потерь), Кристи (10) – старт; Кнехт (10), Винсент (4), Хэйс (4), Джеймс-младший (0), Финни-Смит (0), Колоко (0).

Портленд – Чикаго 113:102 (22:34, 31:19, 34:24, 26:25)

Портленд: Хендерсон (25 + 7 подборов + 8 передач), Авдия (20 + 12 подборов), Грант (18), Эйтон (15 + 13 подборов), Камара (0) – старт; Шарп (23), Бэнтон (6), Уокер (4), Мюррэй (2).

Чикаго: Лавин (27), Вучевич (17 + 11 подборов + 7 передач), Уильямс (15), Уайт (9), Гидди (0) – старт; Досунму (12), Смит (7), Бузелис (7), Терри (6), Филлипс (2), Хортон-Такер (0).

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