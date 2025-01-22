НБА: Денвер разгромил Филадельфию, Лейкерс обыграли Вашингтон
В ночь на среду, 22 января, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны пять матчей.
Результаты матчей НБА за 21 января
Бруклин – Нью-Йорк 95:99 (26:24, 25:35, 24:25, 20:15)
Бруклин: Расселл (23 + 10 передач), К. Джонсон (16), Клауни (10), Клэкстон (8 + 12 подборов), Джонсон (7) – старт; Мартин (13 + 7 подборов), Шарп (10), Эвбуомван (5), Уилсон (3).
Нью-Йорк: Таунс (25 + 16 подборов + 6 передач + 5 потерь), Ануноби (20), Брансон (17), Бриджес (10), Харт (7 + 12 подборов + 9 передач) – старт; Ачиува (11), Макбрайд (7), Пэйн (2), Шэмет (0).
Торонто – Орландо 109:93 (24:37, 21:13, 40:20, 24:23)
Торонто: Барретт (19 + 8 подборов), Дик (17), Барнс (17 + 11 подборов + 8 передач), Пелтль (8), Митчелл (7 + 6 передач) – старт; Б. Браун (15), Олиник (12 + 4 блок-шота + 5 потерь), Шэд (6), Уолтер (3), Буше (2), Лоусон (2), Шомше (1), Темпл (0), Бэттл (0), О. Робинсон (0).
Орландо: Банкеро (26 + 12 подборов + 5 потерь), Колдуэлл-Поуп (20), Блэк (17 + 7 подборов), Картер (10 + 10 подборов), да Силва (9) – старт; Куин (5), Хьюстан (3 + 8 подборов), Джозеф (3), Айзек (0).
Майами – Портленд 107:116 (38:34, 17:27, 22:36, 30:19)
Майами: Д. Робинсон (22), Уэйр (20 + 15 подборов), Батлер (13 + 8 передач), Адебайо (12 + 10 подборов), Розир (9) – старт; Йович (12 + 8 передач), Ларссон (11), Хакес (8), Беркс (0), Хайсмит (0).
Портленд: Саймонс (24), Эйтон (22 + 15 подборов), Грант (18), Авдия (16 + 10 подборов), Хендерсон (11 + 8 передач) – старт; Шарп (12), Бэнтон (11), Р. Уильямс (2), Уокер (0).
Денвер – Филадельфия 144:109 (35:27, 42:40, 40:27, 27:15)
Денвер: Йокич (27 + 13 подборов + 10 передач), К. Браун (20), Портер (19), Уэстбрук (11 + 7 подборов + 9 передач + 5 потерь), Дж. Мюррэй (9 + 7 передач) – старт; Стротер (23), Гордон (19), Джордан (4), Холл (4), Уотсон (3), Тайсон (3), Пикетт (2), Ннаджи (0).
Филадельфия: Макси (28 + 10 передач), Джордж (11 + 9 передач), Гордон (9), Драммонд (8), Убре (8) – старт; Ябуселе (22), Эдвардс (11), Каунсил (5), Бона (3), Даутин (2), Джексон (2), Нэнс (0).
Лейкерс – Вашингтон 111:88 (29:23, 30:26, 30:28, 22:11)
Лейкерс: Дэвис (29 + 16 подборов + 5 блок-шотов), Джеймс (21 + 10 подборов + 13 передач + 5 потерь), Ривз (16 + 8 передач), Хатимура (9), Кристи (5) – старт; Финни-Смит (16), Хэйс (8), Винсент (3), Кнехт (3), Джемисон (1), Джеймс-младший (0).
Вашингтон: Кулибали (17), Пул (15 + 7 подборов), Кузма (12 + 9 подборов), Сарр (10 + 5 блок-шотов), Кэррингтон (3) – старт; Кисперт (15), Валанчюнас (8 + 7 подборов), Джордж (8), Шэмпени (0), Дэвис (0), Вукчевич (0), Гилл (0).
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