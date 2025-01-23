НБА: Миннесота минимально обыграла Даллас, Кливленд проиграл Хьюстону
В рамках очередного игрового дня в НБА прошли восемь поединков. У Финикса не было проблем с Бруклином, а вот поединки с участием Далласа, Кливленда и Оклахомы вышли удивительно интригующими.Бостон и Клипперс вообще довели дело до дополнительного времени.
Атланта – Детройт – 104:114 (26:36, 25:33, 24:28, 29:17)
Атланта: Дэниелс (20 + 10 подборов), Джонсон (17 + 9 подборов + 6 перехватов), Янг (13 + 9 передач + 5 потерь), Оконгву (9 + 10 подборов), Крейчи (9) – старт; Капелла (16+10 подборов), Хантер (10), Мэтьюз (8), Богданович (2).
Детройт: Каннингем (29+11 передач + 10 потерь), Томпсон (16), Дюрен (14+12 подборов), Харрис (9), Хардвей (3) - старт; Бизли (19), Фонтеккьо (13), Сасер (5), Стюарт (2+12 подборов), Рид (2), Холланд (2).
Бруклин – Финикс – 84:108 (16:28, 26:26, 26:28, 16:26)
Бруклин: Джонсон (20+7 подборов), Уилсон (15), Клекстон (10+12 подборов), Клауни (7), Мартин (2+7 подборов) - старт;Уайтхед (12), Шарп (8+9 подборов), Эвбуомван (6), Бикман (4).
Финикс: Букер (32+6 передач), Дюрент (24+8 подборов), Джонс (8+7 передач), Ричардс (8+15 подборов), Данн (6) - старт; Аллен (8), Моррис (7), Пламли (6), Д.А. Ли (3), О'Нил (3), Гиллеспи (2), Болл (1), Игодаро (0).
Даллас - Миннесота - 114:115 (22:17, 31:38, 29:31, 32:29)
Даллас: Ирвинг (36+9 передач), Вашингтон (30+7 подборов), Геффорд (14+12 подборов), Граймс (5), Проспер (4) – старт; Клебер (10), Динвидди (9), Эдвардс (4), Уильямс (2).
Миннесота: Макдениэлс (27+8 подборов), Эдвардс (21+7 передач), Конли (18+8 передач), Рэндл (16), Гобер (14) – старт; Род (12), Александер-Уокер (7), Диллингем (0).
Мемфис – Шарлотт – 132:120 (38:25, 40:23, 28:36, 26:36)
Мемфис: Бэйн (24+8 передач), Джарен Джексон (22), Морент (16+13 передач + 5 потерь), Уэллс (13), Иди (7) – старт; Кеннард (23), Хафф (13), Кларк (9), Джексон (3), Альдама (2), Пиппен (0).
Шарлотт: Уильямс (38 + 9 подборов), Болл (22 + 8 подборов + 6 передач), Бриджес (17 + 6 передач), Смит (9), Грин (8) – старт; Вонг (6), Окоги (6), Сет Карри (6), Коди Мартин (5), Диабате (3), Мицич (0), Джефрис (0).
Оклахома – Юта – 123:114 (31:29, 26:26, 38:34, 28:25)
Оклахома: Гилджес-Александер (54+8 подборов), Джейлен Уильямс (25), Виггинс (10), Дорт (5), Джейлин Уильямс (3) – старт; Уоллес (13), Карузо (7), Карлсон (6), Флеглер (0), Ко. Уильямс (0+7 подборов), Дженг (0).
Юта: Коллинз (22+12 подборов + 6 потерь), Секстон (18+9 передач + 8 потерь), Кесслер (17+15 подборов), Маркканен (17), Джордж (15+10 передач) – старт; Коллиер (8+6 потерь), Юбенкс (6), Михайлюк (6), Харклесс (5), Филипповские (0).
Хьюстон – Кливленд – 109:108 (39:32, 22:21, 33:30, 15:25)
Хьюстон: Ванвлит (26+6 потерь), Шенгюн (18+11 подборов), Томпсон (16+16 подборов + 5 потерь), Грин (10), Брукс (4) – старт; Витмор (16), Исон (12), Тейт (4), Адамс (3+11 подборов).
Кливленд: Гарленд (26), Митчелл (19), Аллен (17+13 подборов), Вэйд (8+8 подборов), Сотрясение (5) – старт; Джером (18), Ньянг (8), Мэррилл (7), Тайсон (0), Томпсон (0).
Сакраменто – Голден Стейт – 123:117 (20:24, 28:41, 37:20, 38:32)
Сакраменто: Дерозан (32), Сабонис (26+18 подборов), Монк (20+9 передач), Фокс (14), Мюррей (13) – старт; Эллис (8), Лайлс (7), Картер (3), Лень (0), Хертер (0).
Голден Стейт: Виггинс (25), Хилд (17), Карри (14+12 передач), Пэйтон II (8), Луни (0) – старт; Сантос (16), Муди (11), Джексон-Дэвис (11+8 подборов), Шредер (7+5 потерь), Пост (5), Уотерс (3).
Клипперс – Бостон – 113:117 OT (34:33, 25:27, 25:21, 19:22, 10:14)
Клипперс: Д.А. Джонс (29), Портер (26+7 подборов + 7 передач), Коффи (24), Мэнн (11+6 передач), Бамба (5) – старт; Хайленд (8), Миллер (6), Браун (4+11 подборов), Кристи (0).
Бостон: Браун (25 + 6 передач + 5 потерь), Тейтум (24 + 7 подборов + 8 передач + 5 потерь), Уайт (20), Хаузер (15), Корнет (2) – старт; Кета (11), Притчард (9), Спрингер (8), Уолш (3), Шаерман (0).
Отметим, что поединок между Новым Орлеаном и Милвоки был перенесен.
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