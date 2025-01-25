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НБА: Кливленд проиграл Филадельфии, Мемфис обыграли Новый Орлеан

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.
Сегодня, 07:47
НБА: результаты игрового дня / Getty Images
НБА: результаты игрового дня / Getty Images

В ночь на субботу, 25 прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны три матча.

Результаты матчей НБА за 24 января

Филадельфия – Кливленд 132:129 (39:33, 25:34, 34:29, 34:33)

Филадельфия: Джордж (30 + 6 потерь), Макси (29 + 7 передач), Убре (22 + 13 подборов), Гордон (15), Ябуселе (12 + 13 подборов) – старт; Эдвардс (15), Даутин (5), Бона (4).

Кливленд: Митчелл (37 + 7 передач), Гарлэнд (26 + 7 передач), Аллен (8 + 10 подборов), Струс (6 + 7 подборов), Уэйд (2) – старт; Джером (33), Меррилл (9), Ньянг (5), Тайсон (3), Томпсон (0).

Шарлотт – Портленд 97:102 (30:22, 24:28, 21:23, 22:29)

Шарлотт: Смит (17 + 6 передач), Уильямс (15 + 9 подборов), Грин (14), Мицич (12 + 6 потерь), Коди Мартин (0) – старт; Окоги (16 + 10 подборов), Симпсон (7), Джеффрис (6), Диабате (6), Вонг (4).

Портленд: Саймонс (27), Грант (22), Авдия (18 + 5 потерь), Камара (11), Клинган (4 + 13 подборов + 4 блок-шота) – старт; Шарп (13 + 9 подборов), Уокер (3), Бэнтон (2), Хендерсон (2).

Мемфис – Новый Орлеан 139:126 (33:29, 29:42, 43:29, 34:26)

Мемфис: Джарен Джексон (29 + 7 передач), Кеннард (27 + 6 передач), Бэйн (20 + 14 передач), Иди (13 + 11 подборов), Уэллс (8) – старт; Кларк (14 + 9 подборов), Пиппен (13), Джексон (10 + 7 подборов), Кончар (5), Хафф (0).

Новый Орлеан: Мюррэй (26 + 7 передач), Макколлум (22), Мерфи (22), Мисси (10), Робинсон-Эрл (5) – старт; Хоукинс (20), Альварадо (9 + 6 передач), Грин (8), Тайс (4), Кэйн (0), Маткович (0).

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