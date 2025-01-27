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Баскетбол

НБА: 35 очков Гилджес-Александера принесли Оклахоме победу над Портлендом

Вашему вниманию результат и обзор прошедшего поединка в Национальной баскетбольной ассоциации.
Сегодня, 07:22
Портленд - Оклахома / Getty Images
Портленд - Оклахома / Getty Images

В ночь на понедельник, 27 января, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого был сыгран всего один матч.

Результаты матчей НБА за 27 января

Портленд – Оклахома-Сити 108:118 (27:27, 26:39, 25:27, 30:25)

Портленд: Авдия (28 + 8 подборов + 8 передач), Камара (24 + 9 подборов), Саймонс (14), Грант (2), Клинган (0) – старт; Хендерсон (25), Шарп (10), Бэнтон (4), Р. Уильямс (1 + 10 подборов), Мюррэй (0).

Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (35), Джейлен Уильямс (24 + 8 передач), Хартенштайн (14 + 11 подборов + 6 передач), Уоллес (5), Уиггинс (4) – старт; Джо (16), Джейлин Уильямс (6 + 7 подборов), К. Уильямс (6), Дженг (5), Карузо (3).

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