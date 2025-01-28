НБА: Сакраменто с Ленем обыграл Бруклин, Юта без Михайлюка проиграла Милуоки, победа Лейкерс

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.

В ночь на вторник, 28 января, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны 12 матчей.

Украинский баскетболист Сакраменто Алексей Лень принял участие в игре против Бруклина (110:96). Украинец провел на паркете 4 минуты 38 секунд, за которые сделал один подбор.

Святослав Михайлюк из Юты не играл против Милуоки (110:125).

Результаты матчей НБА за 27 января

Кливленд – Детройт 110:91 (26:23, 29:22, 27:22, 28:24)

Кливленд: Гарлэнд (22 + 7 передач), Митчелл (21 + 6 передач), Аллен (15 + 11 подборов), Э. Мобли (11 + 14 подборов), Струс (10 + 8 подборов) – старт; Джером (15), Меррилл (8), Тайсон (5), Ньянг (3), Портер (0), Томпсон (0), Бэйтс (0).

Детройт: Каннингем (22 + 7 передач), Дюрен (12 + 16 подборов), Хардуэй (8), Харрис (2), Томпсон (0) – старт; Бизли (19), Сассер (11), Стюарт (6), Холланд (4), Фонтеккьо (4), Мур (3), Рид (0).

Шарлотт – Лейкерс 107:112 (19:39, 32:20, 26:27, 30:26)

Шарлотт: Бриджес (26 + 8 подборов), Грин (15), Уильямс (11 + 8 подборов), Болл (7), Смит (4 + 6 передач) – старт; Окоги (19), Мицич (11 + 5 потерь), Вонг (5), Джеффрис (5), Диабате (4), Сет Карри (0), Гибсон (0).

Лейкерс: Дэвис (42 + 23 подбора), Джеймс (22 + 7 подборов + 8 передач + 5 потерь), Ривз (17 + 6 передач), Кристи (10), Финни-Смит (6) – старт; Хэйс (9), Вандербилт (4), Кнехт (2), Милтон (0).

Бостон – Хьюстон 112:114 (27:31, 25:23, 37:31, 23:29)

Бостон: Браун (28), Тейтум (19 + 7 передач), Корнет (18 + 7 подборов), Порзингис (17 + 8 подборов), Холидэй (8) – старт; Притчард (15), Кета (4), Спрингер (3), Уолш (0), Питерсон (0), Тиллман (0).

Хьюстон: Брукс (36), Томпсон (33 + 10 подборов), Грин (12 + 6 передач), Шенгюн (11 + 9 подборов + 9 передач), Ванвлит (7 + 7 передач) – старт; Исон (6), А. Холидэй (5), Адамс (4), Тэйт (0).

Бруклин – Сакраменто 96:110 (30:22, 24:25, 24:33, 18:30)

Бруклин: Расселл (19), Уилсон (15), Джонсон (10), Клауни (6), Клэкстон (6 + 7 подборов) – старт; Эвбуомван (15 + 8 подборов + 5 потерь), Шарп (12 + 11 подборов), Мартин (8), З. Уильямс (5), Бикман (0).

Сакраменто: Фокс (30 + 7 передач), Сабонис (21 + 22 подбора + 10 передач + 6 потерь), Дерозан (17), Монк (16 + 9 передач), Мюррэй (9) – старт; Эллис (11), Лайлс (4), Картер (2), Лень (0), Макдермотт (0).

Торонто – Новый Орлеан 113:104 (25:20, 31:20, 18:35, 39:29)

Торонто: Барнс (21 + 11 подборов + 8 передач), Пелтль (21 + 14 подборов), Барретт (17 + 6 передач), Дик (10), Митчелл (7) – старт; Буше (14), Б. Браун (12 + 9 подборов), Шэд (5), О. Робинсон (4), Агбаджи (2).

Новый Орлеан: Уильямсон (31 + 7 подборов), Макколлум (22 + 7 подборов), Мюррэй (21 + 7 подборов + 8 передач), Мерфи (14 + 7 подборов), Мисси (0) – старт; Грин (9 + 7 подборов), Хоукинс (7), Тайс (0), Альварадо (0).

Майами – Орландо 125:119 OT (27:29, 28:30, 24:29, 29:20, 8:8, 9:3)

Майами: Хирро (30 + 8 подборов + 12 передач + 5 потерь), Адебайо (26 + 10 подборов + 9 передач), Уэйр (19 + 10 подборов), Д. Робинсон (15), Хайсмит (4) – старт; Йович (15 + 7 подборов), Розир (11), Ларссон (5), Лав (0).

Орландо: Ф. Вагнер (29 + 8 подборов), Банкеро (17 + 6 передач + 5 потерь), Блэк (14 + 5 перехватов), Картер (14 + 7 подборов), Колдуэлл-Поуп (6) – старт; да Силва (17), Айзек (12 + 8 подборов), Битадзе (10 + 9 подборов), Энтони (0 + 7 передач).

Нью-Йорк – Мемфис 143:106 (34:31, 26:21, 42:32, 41:22)

Нью-Йорк: Бриджес (28 + 6 передач), Таунс (24 + 11 подборов), Брансон (20 + 6 передач), Ануноби (15 + 6 перехватов), Харт (4 + 10 подборов) – старт; Макбрайд (14), Ачиува (14), Пэйн (11), Шэмет (6), Колек (3), Хукпорти (2), Симс (2), Топпин (0), Райан (0).

Мемфис: Джарен Джексон (21), Бэйн (16 + 6 потерь), Морэнт (10), Иди (9 + 11 подборов), Уэллс (5) – старт; Кларк (10), Альдама (10), Джексон (8), Кеннард (7 + 7 передач), Пиппен (5), Хафф (3), Ларэвиа (2), Кончар (0).

Миннесота – Атланта 100:92 (28:20, 32:23, 20:31, 20:18)

Миннесота: Эдвардс (23), Рэндл (20 + 8 подборов + 5 потерь), Гобер (18 + 10 подборов), Макдэниэлс (10 + 8 подборов), Конли (4) – старт; Рид (15), Александер-Уокер (5 + 9 подборов), Диллингэм (5), Майнотт (0).

Атланта: Уоллес (13 + 7 передач), Рисаше (11 + 7 подборов), Оконгву (7 + 7 подборов), Крейчи (4 + 6 передач), Родди (2) – старт; Хантер (35), Капела (10 + 15 подборов), Мэтьюз (6), Гуйе (4), Барлоу (0).

Чикаго – Денвер 129:121 (32:35, 29:33, 34:28, 34:25)

Чикаго: Лавин (21 + 6 передач), Вучевич (20 + 10 подборов + 6 передач), Болл (18), Досунму (17), Гидди (12 + 10 передач) – старт; Терри (13), Уильямс (11 + 8 подборов), Бузелис (9), Смит (5 + 7 подборов), Филлипс (3), Хортон-Такер (0).

Денвер: Йокич (33 + 12 подборов + 14 передач), К. Браун (28), Дж. Мюррэй (18 + 6 передач), Портер (18 + 7 подборов), Уэстбрук (14) – старт; Гордон (6), Уотсон (4), Стротер (0).

Даллас – Вашингтон 130:108 (42:16, 31:27, 28:33, 29:32)

Даллас: Томпсон (23), Вашингтон (19 + 9 подборов), Гэффорд (18 + 8 подборов + 5 блок-шотов), Ирвинг (13), Динуидди (8 + 9 передач) – старт; Проспер (20), Харди (12), Граймс (9 + 6 передач), Эдвардс (5 + 7 подборов), М-ф Моррис (2), Келли (1), Уильямс (0 + 6 передач).

Вашингтон: Кулибали (16), Пул (15 + 6 передач), Кузма (7), Сарр (4), Джордж (3) – старт; Кисперт (15), Вукчевич (10), Валанчюнас (9), Холмс (9), Кэррингтон (7), Шэмпени (6), Болдуин (3), Дэвис (2), Гилл (2).

Юта – Милуоки 110:125 (26:35, 33:33, 21:32, 30:25)

Юта: Секстон (19), Маркканен (19 + 9 подборов), Коллиер (12 + 8 передач), Юбэнкс (4 + 10 подборов), Поттер (3) – старт; Сенсабо (17), Джордж (15), Кларксон (13), Филиповски (6 + 8 подборов), Харклесс (2).

Милуоки: Лиллард (35 + 8 передач + 6 потерь), Я. Адетокумбо (35 + 18 подборов + 7 передач), Б. Лопес (10), Джексон (6), Принс (6 + 8 передач) – старт; Миддлтон (22), Трент (8), Коннотон (3), Роллинз (0).

Финикс – Клипперс 111:109 (34:30, 26:17, 23:31, 28:31)

Финикс: Букер (26 + 7 подборов + 8 передач), Дюрэнт (24 + 5 потерь), Джонс (17), О'Нил (11), Ричардс (6 + 7 подборов) – старт; Аллен (18), Бил (9), Пламли (0).

Клипперс: Зубац (25 + 16 подборов), Харден (24 + 10 передач + 7 потерь), Пауэлл (23), Ленард (17), Д. Джонс (12) – старт; Коффи (6), Мэнн (2), Портер (0), Бамба (0), Батюм (0).

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