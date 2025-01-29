НБА: Голден Стэйт победил Юту с Михайлюком, Лейкерс проиграли Филадельфии

Вашему вниманию результаты и обзоры состоявшихся поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.

В ночь на среду, 29 января, прошел очередной игровой день регулярного первенства НБА, в рамках которого сыграли четыре матча.

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк не спас Юту от поражения Голден Стэйту (103:114). Воспитанник черкасского баскетбола провел на площадке почти 21 минуту. За отведенное время он набрал 5 очков, сделал 4 подбора и отдал 1 ассист.

Результаты матчей НБА за 28 января

Атланта - Хьюстон - 96:100 (27:22, 23:27, 23:33, 23:18)

Атланта: Янг (21 + 9 передач + 8 потерь), Крейчи (13), Дэниелс (12 + 10 подборов + 6 передач), Гуйе (11 + 7 подборов), Оконгву (7) - старт; Хантер (16), Уоллес (7), Нэнс (6), Мэтьюз (3).

Хьюстон: Грин (25 + 7 подборов + 7 потерь), Шенгюн (18 + 10 подборов), Томпсон (11), Брукс (11), Ванвлит (5 + 6 передач) - старт; Тейт (16), О. Холидей (8), Лэндейл (4), Уитмор (2).

Филадельфия - Лейкерс - 118:104 (25:25, 48:32, 26:19, 19:28)

Филадельфия: Макси (43), Убре (20 + 8 подборов), Гордон (14), Ябуселе (14), Эдвардс (7) – старт; Каунсил (16 + 7 подборов), Бона (4), Даутин (0), Лаури (0), Нэнс (0), Джексон (0).

Лейкерс: Джеймс (31 + 8 подборов + 9 передач + 8 потерь), Ривз (13 + 8 передач), Хатимура (13), Дэвис (4), Кристи (3) – старт; Кнехт (24), Рэддиш (5), Хейс (4), Колоко (4), Финни-Смит (3), Джеймс-младший (0), Милтон (0).

Голден Стэйт - Юта - 114:103 (27:27, 35:24, 30:32, 22:20)

Голден Стэйт: Шредер (23), Уиггинс (19), Муди (15), Джексон-Дэвис (4), Хилд (2) – старт; Подземски (20 + 7 подборов + 6 передач), Пост (10), Сантос (7 + 7 подборов), Андерсон (6), Луни (6 + 11 подборов), Пейтон II (2).

Юта: Секстон (30), Поттер (13 + 7 подборов), Юбенкс (13 + 4 блок-шота), Коллиер (12 + 9 передач), Сенсабо (8) - старт; Джордж (12 + 6 передач), Филипповски (10), Михайлюк (5), Миллс (0), Харклесс (0).

Портленд - Милуоки - 125:112 (31:36, 33:25, 33:28, 28:23)

Портленд: Авдия (30 + 9 подборов + 5 потерь), Саймонс (25 + 7 передач), Эйтон (21 + 14 подборов), Камара (8 + 11 подборов), Грант (8) - старт; Шарп (17), Хендерсон (10 + 6 передач), Клинган (4), Макгауэнс (2), Уокер (0), Рит (0), Мюррей (0), Рупер (0).

Милуоки: Я. Адетокумбо (39 + 12 подборов), Лиллард (20 + 6 передач), Лопес (11), Джексон (9 + 7 подборов), Принс (4) - старт; Трент (11), Роллинз (9), Коннотон (4), Боучемп (3), Умуде (2), Ливингстон (0), Миддлтон (0).

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