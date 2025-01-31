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Баскетбол

НБА: Лейкерс уничтожили Вашингтон, Мемфис с трудом победил Хьюстон

Вашему вниманию результаты матчей национальной баскетбольной ассоциации.
Сегодня, 07:59
Мемфис - Хьюстон / Getty Images
Мемфис - Хьюстон / Getty Images

В рамках игрового дня регулярного сезона НБА состоялось 5 матчей.

Наиболее «жарким» оказался матч Мемфиса и Хьюстона, где Гриззлис победили только на одно очко.

Вашингтон - Лейкерс 96:134

Вашингтон: Пул (19), Кузма (13), Кулибали (6), Джордж (6), Валанчюнас (5) - старт; Кисперт (11), Вукчевич (9), Батлер (8), Шемпени (6), Холмс (6), Болдуин (3), Дэвис (2), Керрингтон (2 + 6 передач), Гилл (0).

Лейкерс: Джеймс (24 + 11 передач), Хатимура (22), Ривз (17), Кристи (13), Хейс (10 + 10 подборов) - старт; Милтон (21), Кнехт (10), Джеймс-младший (5), Вандербилт (4 + 7 подборов), Колоко (4), Джемисон (4).

Кливленд - Атланта 137:115

Кливленд: Гарленд (26 + 7 передач), Митчелл (24 + 6 передач), Э.Мобли (16 + 10 подборов), Струс (11), Аллен (9 + 15 подборов) - старт; Джером (20 + 6 передач), Тайсон (15), Ньянг (10), Меррилл (4), Портер (2), Тор (0), Томпсон (0), Бэйтс (0).

Атланта: Рисаше (30), Янг (15 + 10 передач), Оконгву (14 + 7 подборов), Гуйе (8), Дэниелс (7 + 7 подборов) - старт; Хантер (25), Крейчи (6), Мэтьюз (6), Барлоу (2), Уоллес (2), Родди (0), Нэнс (0).

Юта - Миннесота 113:138

Юта: Секстон (19), Коллинз (16), Маркканен (15), Коллиер (11 + 7 передач), Кесслер (2 + 8 подборов) - старт; Джордж (23), Кларксон (16), Юбэнкс (6), Сенсабо (3), Филиповски (2).

Миннесота: Эдвардс (36 + 11 передач), Гобер (16 + 9 подборов + 4 блок-шота), Александер-Уокер (15), Рэндл (6), Макдэниелс (4) - старт; Диллингем (19 + 8 передач), Гарза (16), Рид (12), Кларк (6), Миллер (6), Майнотт (2), Инглс (0).

Мемфис - Хьюстон 120:119

Мемфис: Бэйн (24 + 12 подборов + 6 передач), Кеннард (22), Джарен Джексон (21), Уэллс (11), Иди (5) - старт; Альдама (15), Кларк (13), Ларевиа (5), Пиппен (4), Джексон (0).

Хьюстон: Грин (25), Брукс (22), Томпсон (21 + 7 подборов + 4 блок-шота), Ванвлит (13), Адамс (11 + 10 подборов) - старт; Исон (13 + 12 подборов), Лендейл (8), Уитмор (5), Тейт (1).

Портленд - Орландо 119:90

Портленд: Хендерсон (23 + 7 передач), Эйтон (22 + 7 подборов), Авдия (11), Саймонс (8), Камара (7) - старт; Шарп (23), Бентон (11), Уокер (10), Рупер (3), Макгауэнс (1), Клинган (0), Рит (0), Мюррей (0).

Орландо: Ф. Вагнер (24), Банкеро (21), Колдуэлл-Поуп (4), Битадзе (2), Блэк (0) - старт; Энтони (16), Картер (12 + 7 подборов), Айзек (4), Г. Харрис (3), Хьюстан (2), Квин (2), Говард (0), да Силва (0).

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