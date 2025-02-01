НБА: Сан-Антонио обыграл Милуоки, поражения Филадельфии и Голден Стэйт
В ночь на субботу, 1 февраля, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны семь матчей.
Результаты матчей НБА за 31 января
Шарлотт – Клипперс 104:112 (23:23, 25:30, 29:34, 27:25)
Шарлотт: Бриджес (27 + 9 подборов + 6 передач), Мицич (20), Грин (10), Смит (8), Гибсон (4 + 7 подборов) – старт; Диабате (11 + 14 подборов), Симпсон (9), Окоги (8), Сет Карри (7), Джеффрис (0).
Клипперс: Пауэлл (27), Ленард (21 + 9 подборов), Харден (14 + 10 передач + 6 потерь), Зубац (14 + 11 подборов), Д. Джонс (12 + 8 подборов) – старт; Коффи (10), Портер (7), Мэнн (5), Браун (2), Миллер (0).
Детройт – Даллас 117:102 (28:32, 34:26, 31:27, 24:17)
Детройт: Каннингем (40), Харрис (17), Дюрен (16 + 13 подборов), Хардуэй (9), Томпсон (2) – старт; Сассер (10), Бизли (9), Рид (6 + 7 подборов), Холланд (4), Фонтеккьо (4), Клинтман (0), Мур (0).
Даллас: Ирвинг (28), Вашингтон (22 + 13 подборов), Гэффорд (16 + 10 подборов + 5 блок-шотов), Томпсон (13), Динуидди (5) – старт; Маршалл (7), Келли (4), Проспер (4), Экзам (3), Харди (0), Граймс (0), Эдвардс (0).
Торонто – Чикаго 106:122 (27:30, 23:25, 24:33, 32:34)
Торонто: Барнс (20 + 10 подборов), Барретт (19 + 9 подборов), Куикли (14), Дик (13), Пелтль (8 + 9 подборов + 6 передач + 5 блок-шотов) – старт; Уолтер (14), Митчелл (9), Агбаджи (4), О. Робинсон (3), Темпл (2), Б. Браун (0).
Чикаго: Уайт (25 + 6 передач), Вучевич (21 + 12 подборов), Гидди (15 + 7 подборов + 6 передач), Досунму (6 + 8 передач), Болл (5) – старт; Смит (17), Бузелис (12 + 7 подборов), Уильямс (11 + 9 подборов), Терри (10).
Филадельфия – Денвер 134:137 (36:38, 33:35, 31:30, 34:34)
Филадельфия: Макси (42 + 9 передач + 5 потерь), Ябуселе (28 + 7 подборов), Убре (27 + 7 подборов), Гордон (11), Эдвардс (9) – старт; Каунсил (10), Лаури (3), Бона (2), Джексон (2).
Денвер: Дж. Мюррэй (31 + 11 передач), Йокич (28 + 9 подборов + 13 передач + 6 потерь), Портер (24), Гордон (11), Уэстбрук (4 + 7 передач + 6 потерь) – старт; Стротер (18), К. Браун (15), Уотсон (6).
Сан-Антонио – Милуоки 144:118 (35:35, 35:36, 45:30, 29:17)
Сан-Антонио: Вембаньяма (30 + 14 подборов + 6 блок-шотов), Касл (20 + 8 подборов + 6 передач), Барнс (16), Пол (12 + 9 передач), Васселл (12) – старт; К. Джонсон (24), Джонс (9 + 7 передач), Шэмпени (6), Мамукелашвили (5), Коллинз (3), Брэнэм (3), Уэсли (2), Сохан (2 + 7 подборов), Сиссоко (0).
Милуоки: Я. Адетокумбо (35 + 14 подборов + 6 передач), Лиллард (22 + 7 передач), Принс (13), Джексон (7), Б. Лопес (6) – старт; Миддлтон (21), Коннотон (8), Трент (2), Ливингстон (2), Умуде (2), Боучэмп (0), Роллинз (0), Грин (0).
Новый Орлеан – Бостон 116:118 (34:31, 19:28, 33:32, 30:27)
Новый Орлеан: Мерфи (40), Макколлум (17), Грин (6), Мисси (6 + 13 подборов), Мюррэй (4) – старт; Альварадо (20 + 6 передач), Бостон (10), Маткович (7), Кэйн (3), Робинсон-Эрл (3).
Бостон: Браун (28), Тейтум (27 + 10 передач + 5 потерь), Уайт (16), Порзингис (16 + 6 передач + 4 блок-шота), Холидэй (4) – старт; Корнет (11), Хаузер (9), Хорфорд (4), Притчард (3), Спрингер (0).
Голден Стэйт – Финикс 105:130 (27:30, 24:32, 28:36, 26:32)
Голден Стэйт: Уиггинс (17 + 8 подборов + 6 передач), Карри (14), Хилд (13), Пост (9 + 8 подборов), Пэйтон II (3) – старт; Муди (17), Подземски (14), Сантос (5), Шредер (5), Андерсон (4), Луни (2), Джексон-Дэвис (2), Уотерс (0).
Финикс: Букер (31 + 11 передач), Дюрэнт (19), Ричардс (14 + 16 подборов), Джонс (6 + 6 передач), Данн (4) – старт; Бил (21 + 5 потерь), Аллен (11 + 7 передач), Пламли (10 + 4 блок-шота), О'Нил (6), Бол (4), Гиллеспи (2), Игодаро (2), Д. Ли (0), Моррис (0).
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