НБА: Лейкерс разбили в дерби Клипперс, Бостон одолел Кливленд

Вашему вниманию результаты и обзоры поединков, состоявшихся в Национальной баскетбольной ассоциации.

В ночь на среду, 5 февраля, прошел очередной игровой день регулярного первенства НБА, в рамках которого сыграли семь матчей.

Команды украинских баскетболистов в этот вечер отдыхали. Центральным стало противостояние лидеров Восточной конференции. Кливленд на собственном паркете уступил Бостону (105:112) и позволил Селтикс приблизиться к первой позиции.

Результаты матчей НБА за 5 февраля

Филадельфия - Даллас - 118:116 (36:31, 22:34, 36:22, 24:29)

Филадельфия: Макси (33 + 13 передач), Эмбиид (29 + 11 подборов + 10 передач + 5 потерь), Ябуселе (19 + 8 подборов), Эдвардс (16), Убре (9) - старт; Каунсил (8), Бона (2), Джексон (2), Даутин (0).

Даллас: Ирвинг (34 + 9 подборов), Экзам (14), Томпсон (12), Гэффорд (12), Эдвардс (0) - старт; Маршалл (19), Кристи (15+9 подборов), Динвидди (7+7 передач), Проспер (2), Келли (1).

Бруклин - Хьюстон - 99:97 (22:23, 22:23, 27:21, 28:30)

Бруклин: Джонсон (22), Клекстон (14), Рассел (10), З. Уильямс (8 + 7 ​​подборов), Уилсон (7) - старт; Эвбуомван (14), Мартин (10), Шарп (8), Уотфорд (4), Бикман (2).

Хьюстон: Шенгюн (24 + 20 подборов), Брукс (16), Грин (13), Томпсон (7 + 8 передач + 7 потерь), А. Холидей (0) - старт; Шеппард (16 + 7 подборов), Уитмор (12), Тейт (5), Адамс (4).

Кливленд - Бостон - 105:112 (15:28, 29:26, 31:33, 30:25)

Кливленд: Митчелл (31 + 10 подборов + 6 передач + 5 потерь), Харленд (25), Аллен (17 + 18 подборов), Э. Мобли (7), Струс (2) - старт; Мэррилл (12), Ньянг (6), Джером (5), Леверт (0).

Бостон: Тейтум (22+7 передач), Уайт (20), Порзингис (19+7 подборов), Браун (16+9 подборов + 6 передач + 5 потерь), Холидей (6) - старт; Хорфорд (13 + 10 подборов), Притчард (9), Корнет (4), Хаузер (3).

Торонто - Нью-Йорк - 115:121 (34:30, 17:38, 35:30, 29:23)

Торонто: Барнс (23), Дик (14), Уолтер (13), Куикли (9), Пелтль (5) - старт; Шед (16 + 9 передач), Олиник (11 + 9 подборов), Б. Браун (9), Агбаджи (7), Мобо (4), О. Робинсон (4).

Нью-Йорк: Брансон (28), Таунс (27 + 20 подборов), Бриджес (17), Ачиува (17 + 8 подборов), Харт (15 + 7 подборов + 6 передач) - старт; Пейн (7 + 6 передач), Хукпорти (6), Макбрайд (4), Симс (0).

Чикаго - Майами - 133:124 (32:37, 28:33, 34:33, 39:21)

Чикаго: Гидди (24 + 7 передач), Уайт (22 + 7 передач), Досунму (21 + 9 передач), Вучевич (12 + 10 подборов), Болл (5) - старт; Бузелис (24), Уильямс (10 + 7 подборов), Смит (8 + 8 подборов), Филлипс (5), Картер (2).

Майами: Хирро (23 + 8 подборов + 9 передач + 6 потерь), Адебайо (23 + 8 подборов), Уэйр (17 + 12 подборов), Д. Робинсон (8), Хайсмит (5) - старт; Йович (20), Хакес (14), Беркс (9), Розор (5).

Клипперс - Лейкерс - 97:122 (29:45, 21:28, 25:25, 22:24)

Клипперс: Пауэлл (20), Д. Джонс (17), Ленард (11), Зубац (8 + 8 подборов), Харден (7 + 9 передач) - старт; Хайленд (12), Коффи (8), Портер (7), Батюм (3), Юбэнкс (2), Данн (2), Браун (0), Миллс (0), Мэнн (0).

Лейкерс: Джеймс (26 + 8 подборов + 9 передач), Ривз (20 + 9 передач), Хатимура (20), Финни-Смит (7), Хейс (6) - старт; Кнехт (14), Винсент (12), Вандербилт (6), Милтон (4), Джеймс-младший (3), Траоре (2), Джемисон (2).

Портленд - Индиана - 112:89 (27:18, 18:20, 33:28, 34:23)

Портленд: Саймонс (22 + 7 передач), Грант (20), Камара (13 + 7 подборов), Эйтон (8 + 9 подборов), Авдия (6 + 5 потерь) - старт; Хендерсон (17 + 8 подборов), Шарп (17), Рит (5), Р. Уильямс (4 + 11 подборов), Уокер (0), Бентон (0), Мюррей (0), Рупер (0).

Индиана: Нембхард (17), Сиакам (16), Матурин (12 + 7 подборов), Тернер (9), Халибертон (0 + 6 передач) - старт; Макконнелл (14), Шеппард (9), Несмит (5), Брайант (5), Уокер (2), Джонсон (0), Ферфи (0), Топпин (0), Фримен (0).

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