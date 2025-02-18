Дюрант оценил возможность перехода в клуб из Европы

Баскетболист Финикса Кевин Дюрант допустил, что может покинуть НБА.

Звездный американец назвал две команды, которые ему интересны из Европы.

"Сейчас я сомневаюсь в этом. Я играю в НБА, но мне тоже очень нравится смотреть Евролигу.

Барселона была бы хорошим вариантом, Монако – тоже. Но пока я люблю Финикс и остаюсь здесь", - приводит слова Дюранта BasketNews.

36-летний баскетболист в этом сезоне провел 41 матч, в среднем набирая 27,3 очка, 6,0 подбора и 4,2 передачи.

Ранее сообщалось, что тренера клуба НБА обвиняют в вооруженном нападении.

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