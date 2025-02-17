Тренера клуба НБА обвиняют в вооруженном нападении

Франшиза Даллас Маверикс продолжает переживать неспокойные времена.

Как сообщает ESPN, члена тренерского штаба Далласа арестовала полиция. Причиной тому стали обвинения в вооруженном нападении на другого человека с применением смертоносного оружия и отягчающими обстоятельствами.

Речь идет о 56-летнем Даррелле Армстронге, которого Маверикс уже отстранили от работы. Мужчина угрожал другой стороне, которую СМИ идентифицировали, как женщину неизвестного возраста, застрелить ее и ударил ее пистолетом.

Клуб выпустил заявление, в котором сказано, что они будут сотрудничать с правоохранительными органами и лигой в рамках расследования.

«Даллас Маверикс знают об инциденте с участием одного из наших сотрудников и собирают всю необходимую информацию, связанную с этим инцидентом.

Мы серьезно относимся к этому делу. Работник был отстранен от работы до завершения судебного разбирательства. ... Мы воздержимся от дальнейших комментариев, пока продолжается судебное разбирательство», - сказано в пресс-релизе.

Отметим, что ранее Даллас обменял Луку Дончича, которому прочили статус легенды франшизы на Энтони Дэвиса, который получил тяжелую травму в первом же матче за команду.

Напомним, ранее сообщалось, что студент выиграл «круглую сумму», обыграв звездного баскетболиста

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