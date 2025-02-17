iSport.ua
Русский Українська
Баскетбол

Тренера клуба НБА обвиняют в вооруженном нападении

Ассистент Джейсона Кидда был арестован.
Сегодня, 12:40

Франшиза Даллас Маверикс продолжает переживать неспокойные времена.

Как сообщает ESPN, члена тренерского штаба Далласа арестовала полиция. Причиной тому стали обвинения в вооруженном нападении на другого человека с применением смертоносного оружия и отягчающими обстоятельствами.

Речь идет о 56-летнем Даррелле Армстронге, которого Маверикс уже отстранили от работы. Мужчина угрожал другой стороне, которую СМИ идентифицировали, как женщину неизвестного возраста, застрелить ее и ударил ее пистолетом.

Клуб выпустил заявление, в котором сказано, что они будут сотрудничать с правоохранительными органами и лигой в рамках расследования.

«Даллас Маверикс знают об инциденте с участием одного из наших сотрудников и собирают всю необходимую информацию, связанную с этим инцидентом.

Мы серьезно относимся к этому делу. Работник был отстранен от работы до завершения судебного разбирательства. ... Мы воздержимся от дальнейших комментариев, пока продолжается судебное разбирательство», - сказано в пресс-релизе.

Отметим, что ранее Даллас обменял Луку Дончича, которому прочили статус легенды франшизы на Энтони Дэвиса, который получил тяжелую травму в первом же матче за команду.

Напомним, ранее сообщалось, что студент выиграл «круглую сумму», обыграв звездного баскетболиста

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Суперкомпьютер практически не сомневается в том, что Ливерпуль выиграет АПЛ Суперкомпьютер практически не сомневается в том, что Ливерпуль выиграет АПЛ
Калинина потерпела поражение на старте турнира в Дубай Калинина потерпела поражение на старте турнира в Дубай
Бавария больше не заинтересована в игроке своего главного конкурента Бавария больше не заинтересована в игроке своего главного конкурента
Экс-партнер Роналду выразил уверенность в том, что он забьет 1000 голов в официальных матчах Экс-партнер Роналду выразил уверенность в том, что он забьет 1000 голов в официальных матчах

Видео

Нокдаун и быстрая досрочная победа: как Дэвис одолел Беринчика - видео лучших моментов боя
Нокдаун и быстрая досрочная победа: как Дэвис одолел Беринчика - видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: Франциска Пройс и Йоханнес Бе выиграли гонки преследования на чемпионате мира
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк сохранила свою позицию, Свитолина потеряла два места
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко потерял одну позицию, остальные украинцы сохранили места
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской гонки преследования на чемпионате мира в Ленцерхайде
просмотров

Последние новости

Европа15:59
Суперкомпьютер практически не сомневается в том, что Ливерпуль выиграет АПЛ
Теннис15:32
Калинина потерпела поражение на старте турнира в Дубай
Европа15:18
Бавария больше не заинтересована в игроке своего главного конкурента
Другие страны15:17
Экс-партнер Роналду выразил уверенность в том, что он забьет 1000 голов в официальных матчах
Киберспорт14:59
Monte посадили Dycha в запас, его замена уже известна
Европа14:40
Малиновский попал в заявку на матч впервые после тяжелой травмы
Формула 114:13
Сайнс высказался против ограничений ФИА по радиопереговорам пилотов
Европа13:57
Спортдир Бетиса: Нас нисколько не удивляет то, что показывает Антони
Европа13:35
Зидан может вернуться к тренерской деятельности
Европа13:29
Хавбек Манчестер Юнайтед покинет клуб свободным агентом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK