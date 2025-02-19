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Баскетбол

Отцу двух игроков НБА ампутировали ногу

Мужчина имеет большие проблемы со здоровьем.
Вчера, 22:35
ЛаВар Болл / Getty Images
ЛаВар Болл / Getty Images

Отцу двух игроков НБА Ламело и Лонзо Болл ампутировали ногу из-за проблем со здоровьем.

Как сообщает New York Post, ЛаВар Болл имел серьезную проблему медицинского характера.

Мужчина был вынужден лечь на операционный стол.

Сейчас соучредитель Big Baller Brand чувствует себя хорошо, жизни ничего не угрожает.

Ламело Болл играет за Шарлотт Хорнетс, а Лонзо выступает за Чикаго Буллз.

Ранее Дюрант оценил возможность перехода в клуб из Европы.

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