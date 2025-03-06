Агафонов – лучший игрок февраля в Суперлиге

ФБУ назвала баскетболиста, который был лучшим в чемпионате в прошлом месяце.

Центровjй Черкасских Мавп Андрей Агафонов стал лучшим баскетболистом февраля в чемпионате Украины.

Лучшее определяли в три этапа: голосование болельщиков, голосование капитанов команд и голосование представителей ФБУ.

Фанаты назвали лучшим игрока Днепра Станислава Тимофеенко (22% голосов, за которые он получил 5 баллов).Агафонов набрал 10% – это шестое место, за которое он не получил баллов от зрителей.

А вот капитаны команд фактически единогласно назвали лучшим именно центрового "Мавп" (лишь один голос получил Максим Сандул). Организаторы также предпочли Агафонову, поставив на второе место Тимофеенко, а на третье Андрея Хохоника из Запорожья.

Таким образом, имея 10 баллов, Агафонов одержал победу в номинации и стал лучшим игроком луны.В трех сыгранных матчах в феврале центровой за 32 минуты в среднем набирал 19.0 очка, 8.0 подбора и 3.0 передачи при 77% реализации двухочковых и 50% реализации трехочковых бросков.

На ISPORT доступны расписание и результаты матчей чемпионата Украины по баскетболу.

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