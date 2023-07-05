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Баскетбол

Прометей выступит в Латвийско-эстонской лиге в сезоне-2023/24

Коллектив из Слобожанского решил защитить свой статус чемпиона.
Сегодня, 09:01
Латвийско-эстонская лига / https://prometeybc.com/ua
Латвийско-эстонская лига / https://prometeybc.com/ua

Прометей примет участие в следующем розыгрыше Латвийско-эстонской баскетбольной лиги, сообщает официальный сайт клуба.

Действующий чемпион ЛЭБЛ оказался в списке команд, которые сыграют в сезоне-2023/24.

Латвия будет представлена такими командами, как ВЭФ (Рига), Вентспилс, Огре, Лиепая, Латвийский Университет, Валмиера и Рига Лелли, а Эстония - Калев/Крамо, Тарту, Пярну, Виймси, Рапла, Тал/Тех, Кейла, Калев (Таллинн).

В следующем сезоне произойдет одна замена: вместо эстонского Раквере Тарвас выступит латвийская Рига Зелли.

На первом этапе пройдет турнир в два круга, после которого определится восьмерка команд, которая сыграет в плей-офф. 

В 1/4 и 1/2 финала пройдут серии до двух побед. Чемпион же определится в рамках одного матча на площадке той команды, которая займет более высокое место в основном турнире.

Ранее Прометей выступил с заявлением, в котором сообщил, что клуб подал заявку на участие в Высшей лиге Украины.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: суперлига Высшая Лига Прометей

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