Прометей выступит в Латвийско-эстонской лиге в сезоне-2023/24
Прометей примет участие в следующем розыгрыше Латвийско-эстонской баскетбольной лиги, сообщает официальный сайт клуба.
Действующий чемпион ЛЭБЛ оказался в списке команд, которые сыграют в сезоне-2023/24.
Латвия будет представлена такими командами, как ВЭФ (Рига), Вентспилс, Огре, Лиепая, Латвийский Университет, Валмиера и Рига Лелли, а Эстония - Калев/Крамо, Тарту, Пярну, Виймси, Рапла, Тал/Тех, Кейла, Калев (Таллинн).
В следующем сезоне произойдет одна замена: вместо эстонского Раквере Тарвас выступит латвийская Рига Зелли.
На первом этапе пройдет турнир в два круга, после которого определится восьмерка команд, которая сыграет в плей-офф.
В 1/4 и 1/2 финала пройдут серии до двух побед. Чемпион же определится в рамках одного матча на площадке той команды, которая займет более высокое место в основном турнире.
Ранее Прометей выступил с заявлением, в котором сообщил, что клуб подал заявку на участие в Высшей лиге Украины.